Pour une petite dose d’enquêtes énigmatiques, sans saisons à rallonge, voici 5 séries policières courtes à découvrir en streaming sur Netflix : Bodkin, Inside Man, Bodies, Unbelievable et Criminal.

De NCIS aux Experts, en passant par Esprits Criminels, les séries policières ont longtemps misé sur de longues saisons et de multiples enquêtes pour accrocher leurs spectateurs. Mais si vous n’avez pas le temps et préférez des thrillers plus courts, voici 5 polars disponibles sur Netflix qui devraient vous permettre d’enchaîner les épisodes sur une soirée ou un week-end.

Bodkin sur Netflix, la balade irlandaise mystérieuse

Dans la petite ville de Bodkin, la vie semble se dérouler paisiblement, entre le pub du coin et le magnifique bord de mer. Mais dans cette petite bourgade irlandaise débarque bientôt Gilbert et Emmy, deux podcasteurs venus remuer de vieux secrets mêlant légendes fantastiques et crimes bien réels. Ils sont rejoints par Dove, une journaliste locale expatriée à Londres, qui n’a aucune envie d’opérer un retour dans son pays natal…

Beaucoup plus sombre qu’Only Murders in the Building, avec qui elle partage un amour pour le podcast, Bodkin manie l’humour noir sans complexe pendant 7 épisodes. Sans révolutionner le genre, la série reste une plongée agréable dans les recoins les plus sombres du folklore irlandais, malgré quelques incohérences scénaristiques et des personnages franchement peu sympathiques.

À voir si vous avez aimé : les podcasts Serial et Affaires Sensibles ; Only Murders in the Building ; Broadchurch ; Derry Girls ; Deadloch ; Irish Wish (non, on rigole)

les podcasts Serial et Affaires Sensibles ; Only Murders in the Building ; Broadchurch ; Derry Girls ; Deadloch ; Irish Wish (non, on rigole) À voir si vous cherchez : thriller ; humour noir ; enquête ; podcast ; mythes et folklore ; journalistes ; petite ville en apparence tranquille ; paysages irlandais ; épisodes longs ; avoir envie de prendre un avion pour l’Irlande et fêter Samhain à l’automne, comme il se doit ; lever les yeux au ciel face à des personnages antipathiques (et un peu bêtes)

Inside Man sur Netflix, l’effet papillon criminel

Lorsque l’on évoque le nom de Steven Moffat, c’est généralement pour saluer son travail sur les monuments sériels que sont Sherlock et Doctor Who. Mais le showrunner britannique a plus d’un tour dans son sac et propose régulièrement des mini-séries inattendues de son cru comme The Time Traveler’s Wife, et surtout sa dernière en date, Inside Man. Steven Moffat y retrouve l’un des interprètes du Docteur, le formidable David Tennant, cette fois dans un rôle beaucoup plus sombre.

Il incarne ainsi Harry Watling, un pasteur anglais qui séquestre subitement la prof de maths de son fils. Au même moment, aux États-Unis, un condamné à mort attend son exécution, en racontant ses derniers jours à une journaliste. Ces deux affaires a priori sans aucun lien vont mystérieusement se croiser…

Inside Man a largement divisé à sa sortie, entre incohérences remarquées et scénario de génie. On vous invite fortement à vous faire votre propre avis sur ces 4 épisodes haletants, qui confirment que David Tennant et Stanley Tucci (Hunger Games) sont d’immenses interprètes.

À voir si vous avez aimé : Sherlock ; Le Silence des Agneaux ; Fargo ; Mindhunter ; The Devil’s Hour ; The Patient ; Criminal

Sherlock ; Le Silence des Agneaux ; Fargo ; Mindhunter ; The Devil’s Hour ; The Patient ; Criminal À voir si vous cherchez : thriller psychologique ; policier ; drame ; enquête ; mystère ; tueurs en série ; humour noir ; suspense ; casting en or ; frissons ; épisodes longs ; prison ; journalisme ; David Tennant en pasteur flippant, mais presque aussi sexy qu’Andrew Scott dans Fleabag

Bodies sur Netflix, le casse-tête temporel

Quatre détectives, quatre époques différentes, un cadavre en commun : voilà la valse policière dans laquelle Bodies vous propose d’entrer. Cette enquête aux multiples fils narratifs, qui emprunte le goût des paradoxes temporels à Dark, a passionné les abonnés Netflix pendant des mois à sa sortie, en octobre 2023. Un succès mérité pour cette série ambitieuse, qui nous balade dans les rues de Londres, entre 1890, 1941, 2023 et 2053.

Dans Bodies, Shira Haas (Unorthodox) et Stephen Graham (Pirates des Caraïbes) illuminent tout sur leur passage, entamant un jeu du chat et de la souris dans de multiples univers parallèles. Malgré un ventre mou vers le milieu de la série, les 8 épisodes restent un sommet énigmatique, pour démêler à votre tour les fils du temps et découvrir le véritable coupable d’une conspiration bien plus grande qu’elle n’y paraît.

À voir si vous avez aimé : Dark ; Unorthodox ; Sherlock ; Le Visiteur du Futur ; Looper ; Tenet ; Les Voyageurs du Temps ; Fringe

Dark ; Unorthodox ; Sherlock ; Le Visiteur du Futur ; Looper ; Tenet ; Les Voyageurs du Temps ; Fringe À voir si vous cherchez : thriller ; enquête ; policier ; plusieurs époques ; suspense ; casting en or ; frissons ; épisodes longs ; cérébral ; casse-tête ; historique ; science-fiction ; personnages LGBTQIA+ ; voyage dans le temps ; adaptation de comics ; se retourner le cerveau face à des énigmes dignes d’un Rubik’s Cube

Unbelievable sur Netflix, l’enquête qui prend aux tripes

Si les séries policières nous promettent souvent des crimes macabres et des résolutions inattendues, parfois, l’émotion peut également s’inviter au programme. Unbelievable rentre parfaitement dans cette catégorie, en s’imposant comme une référence sur le traitement des violences sexistes et sexuelles à l’écran. En seulement 8 épisodes, la série dresse ainsi un constat implacable sur le patriarcat et la culture du viol, en suivant le travail de deux détectives sur les traces d’un violeur, qui a notamment détruit la vie de l’adolescente Marie Adler.

Inspiré d’une véritable enquête journalistique, ce drame brille par son traitement sensible d’un sujet toujours aussi crucial en 2024, dénonçant la double peine subie par les victimes lorsqu’elles vont porter plainte. Cerise sur le gâteau : Unbelievable est portée par un trio d’actrices au sommet : Kaitlyn Dever (The Last of Us), Merritt Wever (The Walking Dead) et Toni Collette (À Couteaux Tirés).

À voir si vous avez aimé : She Said ; Veronica Mars ; Big Little Lies ; I May Destroy You ; Jessica Jones ; Victimes/Suspectes ; Dans leur regard ; Audrie & Daisy

She Said ; Veronica Mars ; Big Little Lies ; I May Destroy You ; Jessica Jones ; Victimes/Suspectes ; Dans leur regard ; Audrie & Daisy À voir si vous cherchez : true crime ; drame ; policier ; émotion ; casting en or ; enquête ; épisodes longs ; inspiré de faits réels ; casting en or ; féminisme ; pleurer à chaudes larmes ; dénoncer la culture du viol ; avoir envie de brûler le patriarcat

Criminal sur Netflix, le huis clos sous forme de jeu de piste

On peut difficilement vous proposer plus court qu’une série composée de seulement 3 épisodes. Et cela tombe bien : Criminal correspond parfaitement à ce critère… à un détail près. Cette anthologie à l’ambition européenne possède ainsi pas moins de quatre versions différentes, pour quatre pays bien distincts : la France, l’Allemagne, l’Espagne et la Grande-Bretagne.

Chacune d’entre elles mise sur le même concept, nous permettant de découvrir l’envers du décor d’interrogatoires musclés de la police, en passant de l’autre côté du fameux miroir sans tain.

Chaque épisode nous plonge donc au cœur d’une histoire indépendante, toutes reliées par des enquêteurs à bout de nerfs et des coupables sur le point de révéler leurs plus sombres secrets. Un dispositif simple, quoique diablement efficace, dont les chapitres sont forcément inégaux, mais dont la tension se maintient tout de même de bout en bout.

Mention spéciale à la version française, qui se risque à aborder les attentats du 13 novembre 2015 avec brio, ainsi qu’à sa sœur anglaise, avec la présence charismatique de David Tennant et Kit Harington (Game of Thrones).

À voir si vous avez aimé : Le Bureau des Légendes ; Criminal Justice ; True Detective ; Luther ; Mindhunter

Le Bureau des Légendes ; Criminal Justice ; True Detective ; Luther ; Mindhunter À voir si vous cherchez : policier ; huis clos ; enquête ; interrogatoire ; criminels ; série européenne ; action ; casting en or ; frissons ; épisodes longs ; cérébral ; thématiques sociales ; savoir enfin ce qui se cache derrière le miroir sans tain de vos séries policières préférées

