Percez à jour le mystère du fantôme de Lady Fairmont en incarnant les membres de la Mystery Inc., dans Scooby-Doo Escape, notre jeu de société de la semaine.

C’est par une nuit sombre et orageuse, en pleine cambrousse, que votre Mystery Machine décide de tomber en panne. Heureusement, vous apercevez au loin un vieux manoir lugubre, dont les occupants pourront sans doute vous venir en aide. Incarnez Véra, Sammy, Daphné, Scooby et Fred, et découvrez le mystère qui se cache derrière le fantôme qui hante ces lieux.

Scooby-Doo Escape est un jeu d’escape coopératif : les joueuses et les joueurs coopèrent pour résoudre les énigmes et découvrir la vérité.

Source : The Op

Au début de la partie, vous vous retrouvez dans la première salle du manoir, le foyer. Le tonnerre retentit, les lumières s’éteignent, et une silhouette fantomatique apparait. Quand la lumière se rallume, Véra se retrouve toute seule : tous ses compagnons ont disparu.

Divers objets se trouvent dans la pièce (une table, une porte, une armoire, etc.), affublés d’un nombre à trois chiffres. Chaque personnage dispose d’une compétence spéciale, d’un numéro, et d’un livret de plusieurs pages constitués de paragraphes numérotés. Véra par exemple peut « Chercher », et son numéro est le « 1 ».

Si le groupe souhaite que Véra cherche des indices dans l’armoire, on associe le numéro du personnage (« 1 » dans notre exemple) au nombre de l’objet en question (« 401 » pour l’armoire). On lit alors le paragraphe correspondant (« 1401 ») dans le livret du personnage. Ce dernier indique ce qu’il se passe ensuite tout en faisant progresser la narration. Parfois, il faut associer plusieurs objets récupérés précédemment pour arriver à reconstituer un numéro de paragraphe.

Régulièrement, des énigmes, visuelles ou de logique, ralentissent la progression. Parfois, le jeu demande d’ouvrir une enveloppe pour utiliser son contenu. Petit à petit, on retrouve nos camarades. Sammy en premier, qui s’était caché dans le piano à la vue du fantôme. Chacun apporte sa compétence propre : « Manger » pour Sammy, « Utiliser » pour Daphné, « Sentir » pour Scooby et « Enquêter » pour Fred.

On découvre aussi les autres pièces du manoir, ainsi que ses occupants : le majordome, la cheffe de cuisine, le chauffeur et la jardinière. Sans grande surprise, dans la stricte tradition du dessin animé, c’est l’un d’entre eux qui se cache sous le costume du fantôme. À vous de découvrir de qui il s’agit…

Nous n’irons pas plus loin dans la description du jeu, pour ne pas vous gâcher le plaisir de la découverte.

Pourquoi jouer à Scooby-Doo Escape ?

Scooby-Doo Escape est un véritable mélange de genres. C’est un jeu d’enquête, puisqu’au final le but est de découvrir qui se fait passer pour un fantôme, mais dont les mécaniques sont celles d’un escape game. On ne cherche pas des indices, on n’interroge pas des suspects, mais on résout des énigmes tout en utilisant les compétences des personnages sur les objets qu’on trouve dans le manoir.

Source : The Op

Mais c’est surtout un jeu narratif, puisque, à la manière d’un livre dont vous êtes le héros, chaque paragraphe des livrets spécifiques aux personnages fait avancer l’histoire. Et, évidemment, dans la pure tradition du dessin animé. Scooby et Sammy qui détalent de frousse à la moindre occasion, Fred qui arrive en héros, Véra qui use de son intelligence pour déjouer les énigmes, etc.

L’aventure, dans son intégralité, est assez longue, comptez environ trois heures en tout. Mais elle est découpée en deux actes, et il est possible, voire conseillé, de la jouer en deux sessions.

La prise en main est très rapide, et la difficulté des différentes énigmes variable, selon votre expérience et votre manière de réfléchir. Petit regret cependant : il est possible de passer certaines scènes, sans avoir découvert tous les indices précédents, et on peut alors se retrouver bloqué. N’hésitez pas à revenir en arrière pour tout vérifier.

Voici donc un escape game narratif, avec une histoire et un thème cohérents, à jouer en famille ou entre amis. Scooby-Doo Escape n’est que le premier de la série. Deux autres opus ont déjà été publiés en anglais, dans deux autres univers : Shining et les Goonies !

Scooby-Doo Escape est un jeu de Jay Cormier et Sen-Foong Lim

Illustré par Rob Lundy et Rick Hutchinson

Édité par The Op

Pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans

Pour une partie d’environ 180 minutes

Au prix de 22,50 € chez Philibert

