L’une des séries les plus intenses du petit écran vient de révéler sa saison 4, disponible depuis le 26 juin 2025, sur Disney+. Pour continuer à déguster de délicieux menus, voici 5 séries comme The Bear à dévorer en streaming.

Le service a enfin repris : The Bear est de retour sur nos écrans, grâce à une saison 4 toujours aussi bouillonnante, mise en ligne le 26 juin 2025. L’une des meilleures séries de Disney+ peut se vanter d’être toujours aussi croustillante, trois ans après ses débuts triomphants, récompensés de dizaines d’Emmy Awards.

Si vous trépignez déjà d’impatience à l’idée de découvrir la suite des aventures de Syd, Carmy et les autres, dans une saison 5 déjà commandée, pas de panique : voici 5 séries similaires à The Bear, à déguster sur les plateformes de streaming. Et oui, on a même hésité à vous recommander Cauchemar en cuisine, avec Philippe Etchebest.

Atlanta sur Disney+

Sur le papier, Atlanta et The Bear semblent n’avoir rien en commun. Pourtant, les deux séries partagent un propos fort sur l’ambition, l’amitié à toutes épreuves, le retour difficile au bercail après des années d’absence et la santé mentale. Cette dramédie, aux épisodes de 30 minutes, raconte ainsi la quête de deux cousins, Earn et Alfred, alors qu’ils tentent de percer dans le milieu du rap, entre deux galères.

On vous prévient tout de suite : la création de Donald Glover (Community) n’est pas à mettre devant tous les yeux, tant le comédien et scénariste s’amuse à nous perdre en chemin. Mais si vous êtes prêts à vous laisser porter pendant 4 saisons de haute volée, entre dénonciation du racisme, trip sous acide et séquences malaisantes, alors vous êtes pile au bon endroit.

The Chef sur Canal+

Vous avez aimé l’atmosphère volcanique de The Bear et vous rêvez de retourner en cuisine, mais vous détestez Philippe Etchebest ? The Chef sera la candidate idéale. Souvent décrite comme la petite sœur britannique de The Bear, ce drame nous plonge dans les cuisines du Point North, un prestigieux restaurant londonien. Là, Carly va tout tenter pour garder son établissement à flot, alors même que le domaine vit une crise sans précédent.

The Chef multiplie ainsi les disputes derrière les fourneaux, faisant progressivement monter la tension au fil de ses 4 petits épisodes. Parfait pour terminer avec un amuse-bouche, après la saison 4 de The Bear, sur une note toujours aussi salée. Cerise sur le gâteau : Vinette Robinson (Sherlock) et Stephen Graham (Adolescence) illuminent cette série qui met l’eau à la bouche.

Shameless sur Prime Video et sur HBO Max

C’est un fait : malgré un casting choral, The Bear repose majoritairement sur les épaules d’Ayo Edebiri et surtout de Jeremy Allen White. Pour continuer à suivre son talent, sur de nombreux épisodes, nous vous conseillons vivement de rendre visite à la famille Gallagher. Pendant 11 saisons, le comédien a ainsi tenu le rôle de Lip, un enfant plutôt troublé qui connaît une évolution impressionnante tout au long de la série.

Il faut clairement aimer les univers trash et les blagues sous la ceinture pour entrer dans l’univers de Shameless, adaptée d’une production britannique. Mais les personnages sont si attachants et la performance de Jeremy Allen White si bluffante, que le voyage vaut la peine (oui, même pendant 11 longues saisons).

Julia sur HBO Max

La cuisine, cela peut être un joyeux désordre bruyant, qui nous laisse un mal de tête persistant à la fin de la journée, comme dans The Bear. Mais préparer de bons petits plats, ce peut aussi être très doux et cosy. La preuve avec Julia, remarquable portrait de la grande cheffe Julia Child, qui a accompagné des millions d’Américains au quotidien, grâce à son émission de cuisine, The French Chef.

Sarah Lancashire (Black Doves) incarne cette femme haute en couleurs, véritable pionnière de son domaine, injustement méconnue en France. L’occasion est donc parfaite pour découvrir l’histoire de celle qui a inspiré tant de restauratrices par la suite, dont Maïté. Une success story à la sauce américaine, drôle et passionnante, dont on reprendrait bien une part après les deux saisons disponibles sur HBO Max.

Shrinking sur Apple TV+ et Canal+

On termine cette sélection avec l’une des plus belles séries du moment, celle qui sait si bien mélanger les larmes et les rires en un seul instant : Shrinking. À l’image de The Bear, cette création de Bill Lawrence (Ted Lasso, Scrubs) est un petit bijou d’écriture, qui aborde la santé mentale, les relations familiales et les épreuves de la vie avec une délicatesse infinie. On y découvre l’histoire de Jimmy, un psychologue en plein deuil qui décide de changer radicalement ses méthodes professionnelles. Désormais, il avouera leurs quatre vérités à ses patients et il s’impliquera réellement dans leur bien-être.

Une décision périlleuse, qui va évidemment avoir des conséquences sur Alice, sa fille adolescente, mais également ses collègues, Paul et Gaby. En plus d’être une excellente comédie, qui nous fait rire aux éclats à chaque épisode, Shrinking est un véritable baume au cœur, qui fonctionne grâce à l’alchimie renversante qui lie Harrison Ford (Star Wars), Jason Segel (How I Met Your Mother) et Jessica Williams (Les Animaux Fantastiques). Et bonne nouvelle : une saison 3 devrait débarquer dans les prochains mois, toujours sur Apple TV+.

