Le couperet vient de tomber pour Anthem, le jeu multijoueurs de BioWare et Electronic Arts. L’éditeur vient d’annoncer sur son site que les serveurs fermeront début 2026.

C’est dans un communiqué publié le 3 juillet 2025 sur son site qu’Electronic Arts annonce la fermeture des serveurs d’Anthem, le jeu multijoueur de BioWare sorti en 2019. Malgré des défauts largement pointés du doigt par les joueuses et les joueurs dès la sortie, le titre laissait entrevoir un certain potentiel, grâce à des bases solides et un gameplay cohérent. BioWare et Electronic Arts avaient alors pour volonté de faire d’Anthem une nouvelle référence du jeu en ligne, ainsi que le renouveau du jeu-service.

Cependant, derrière l’ambition se cachait un développement chaotique avec un manque de vision claire et un temps de production trop court. Finalement, dans un message publié sur le blog de BioWare un an après la sortie du jeu, les développeurs ont admis avoir précipité les choses : « Anthem a besoin d’une expérience de butin plus satisfaisante, d’une meilleure progression sur le long terme et d’un contenu de fin de jeu plus abouti. » Malheureusement, la grande refonte n’a pas eu lieu, et le jeu a laissé un goût amer dans la bouche de celles et ceux qui avaient cru aux promesses initiales.

Dans un monde idéal, Anthem aurait pu être un énorme succès. // Source : Electronic Arts

Le chant d’Anthem n’aura duré qu’un couplet

C’est désormais officiel, l’arrêt des serveurs se fera le 12 janvier 2026. Anthem sortira du catalogue EA Play dès le 15 août 2025 et ne pourra plus être acheté. Toujours selon le communiqué : « Le jeu sera toujours jouable en ligne pendant les prochains 180 jours environ […] vous ne pouvez plus acheter de devise premium en jeu, mais vous pouvez utiliser votre solde restant jusqu’à ce que les serveurs soient hors ligne. » Les contenus déjà achetés sont donc toujours en votre possession et pourront être utilisés dans le jeu.

Dans une FAQ jointe au communiqué, Electronic Arts précise bien qu’Anthem a été conçu pour être un jeu exclusivement en ligne. Une fois les serveurs hors ligne, le jeu ne sera plus jouable. Si vous avez déjà acheté le jeu, vous pouvez encore le télécharger depuis une bibliothèque numérique et y jouer jusqu’à la date fatidique, si toutefois il reste des joueuses et des joueurs.

Pour terminer sur une note positive, EA tient à préciser que « la mise hors service d’Anthem n’a entraîné aucune suppression de postes ». Une annonce étonnamment rassurante, compte tenu de l’actualité de ces derniers jours.

