Portée par Jenna Ortega, la série Netflix dédiée à Mercredi Addams rencontre un important succès. Au point de concurrencer Stranger Things en matière d’audience.

La rencontre entre Tim Burton et la famille Addams était inattendue (ou plutôt : on la souhaitait sans le savoir), mais elle a rapidement séduit une immense part du public de Netflix. Wednesday est disponible depuis le 23 novembre 2022 et n’a toujours pas quitté le Top 1 lorsque l’on écrit ces lignes, le 30 novembre.

Ce lancement est tellement réussi que Netflix vient de communiquer sur les chiffres : Wednesday aurait été regardé pendant 341,2 millions d’heures lors de sa première semaine sur la plateforme. Plus de 50 millions de foyers auraient ainsi déjà lancé la série à ce jour.

Jenna Ortega est bluffante dans le rôle de Mercredi Addams. // Source : Netflix

Record battu après Stranger Things

Cela confère le record d’heures de visionnage au lancement, pour une série en anglais, à Wednesday. La précédente série détentrice de cette position était Stranger Things, avec sa récente saison 4 qui avait cumulé 335,01 millions d’heures de visionnage lors de sa première semaine.

La série réalisée par Tim Burton, et créée par les showrunners de Smallville, cumule ainsi quelques heures de plus — alors même que Stranger Things était déjà bien installée depuis quelques années. Rappelons cependant qu’il est ici question de la semaine de lancement.

La Mercredi de Jenna Ortega, déjà une icône pop culture ?

Le succès de Wednesday est en grande partie porté par son héroïne, qui parvient à être aussi impassible, lugubre, qu’attachante. Bien que le personnage ne soit pas à proprement parler réaliste, certains aspects de son comportement font écho à des types de personnages peu représentés à l’écran — notamment l’introversion ou même toute forme de différence créant un décalage avec le reste du groupe. D’autant que Mercredi est portée par Jenna Ortega d’une façon significativement réussie : elle ne cligne pas des yeux une seule fois dans la série.

Résultat, le phénomène s’est aussi développé dans les tendances TikTok : depuis plusieurs jours, la for you page est remplie de cosplays et d’interprétations du personnage, reprenant notamment sa danse déjà culte dans la série.