Qu’elles se lancent sur les scènes de stand-up américaines ou qu’elles résolvent des crimes, trois héroïnes badass devraient vous redonner le sourire sur Prime Video avec Fleabag, Veronica Mars et The Marvelous Mrs Maisel.

Non, le genre de la comédie n’est pas réservé qu’à la sitcom et aux bandes de potes se retrouvant chaque jour pour boire un verre au café du coin. Parfois, l’humour peut surgir de façon bien plus surprenante dans des récits plus sombres, notamment grâce à des héroïnes maniant l’art de la dérision avec panache. Sur les plateformes de SVOD, plusieurs séries mettent en lumière ces personnages féministes et décalés.

Fleabag // Source : BBC/Amazon Studios/Two Brothers Pictures

Sur Prime Video, vous avez ainsi le choix entre briser le quatrième mur avec Fleabag, résoudre des enquêtes avec Veronica Mars ou monter enfin sur scène avec The Marvelous Mrs Maisel.

Fleabag sur Prime Video, l’héroïne tragiquement comique

À première vue, Fleabag semble être un personnage détestable. Cette trentenaire londonienne est ainsi ironique en permanence, complètement paumée et obsédée sexuelle à ses heures perdues. Un portrait peu flatteur pour ce double de fiction de la créatrice et actrice Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, Run), qui semble déterminée à nous offrir des moments gênants pendant 2 saisons et 12 épisodes. Mais avec cette héroïne qui brise constamment le quatrième mur pour s’adresser directement aux spectateurs, Fleabag touche finalement notre corde sensible.

On se retrouve ainsi embarqués dans le quotidien de cette jeune femme qui ressemble tellement au nôtre, entre réveils difficiles, douleurs de règles et dîners familiaux qui tournent mal. Sarcastique à souhaits, Fleabag cache surtout sa dépression et le deuil récent de sa meilleure amie derrière ses blagues piquantes. Une façade humoristique tragiquement émouvante, qui résonne très fort avec nos propres maux. La série est ainsi une expérience cathartique et essentielle. mais aussi l’une des meilleures productions disponibles sur Prime Video, dont la fantaisie so british n’a pris aucune ride depuis 2016.

Veronica Mars sur Prime Video, l’héroïne détective option sarcasme

« A long time ago, we used to be friends… » Si vous avez été un ado au début des années 2000, vous avez forcément déjà fait la rencontre de Veronica Mars et de son générique iconique. Entre 2004 et 2007, cette détective lycéenne badass a été l’un des piliers du petit écran, avant de réapparaître pour une quatrième et ultime saison en 2019. Il faut dire que ce personnage a marqué toute une génération, grâce à son humour cynique et à son talent d’enquêtrice hors pair. Veronica Mars, fille de détective privé, tente ainsi de survivre dans un lycée de gosses de riches, alors que sa meilleure amie, Lily, a été assassinée.

Accompagnée de son immense appareil photo, de son fidèle chien et de son sac en bandoulière, la jeune femme a ainsi brisé de nombreux stéréotypes sexistes. Bien loin de Gossip Girl ou Newport Beach, Veronica Mars s’est plutôt imposée comme une digne héritière de Buffy contre les Vampires. Incarnée par la géniale Kristen Bell (The Good Place), l’adolescente solitaire se situait ainsi du côté obscur de la force, loin des narrations idéalisées des séries ados classiques. Dans les quatre saisons de Veronica Mars, les thématiques du viol, de la lutte des classes ou du harcèlement scolaire sont ainsi abordées sans aucun tabou, avec un style vraiment novateur pour l’époque. Un incontournable du petit écran, qu’on ne se lasse jamais de voir et revoir.

The Marvelous Mrs Maisel sur Prime Video, l’héroïne des comedy clubs

À la fin des années 1950, Miriam Maisel mène une vie parfaite à New-York. Elle est mariée à un homme idéal, avec qui elle vit dans un élégant appartement, en compagnie de leurs deux enfants. Mais cette existence idyllique vacille lorsqu’elle se découvre un talent inattendu pour le stand-up… Créée par Amy Sherman-Palladino (Gilmore Girls), The Marvelous Mrs Maisel (ou La Fabuleuse Mrs Maisel) est une comédie colorée, qui met en scène une pionnière fictive du stand-up.

La fameuse Mrs Maisel du titre prend ainsi les traits de Rachel Brosnahan (House of Cards), qui donne à son personnage toute l’exubérance nécessaire pour nous attacher immédiatement, dès le premier épisode. Plutôt classique dans sa forme et son scénario, la série de Prime Video en 5 saisons convoque jusqu’aux blagues les plus graveleuses pour donner du pep’s à sa narration en toutes circonstances. Drôle, indépendante et souvent théâtrale jusqu’à l’excès, Mrs Maisel va clairement conquérir votre cœur en manque de séries doudou et féministes, pour terminer l’année en douceur.

