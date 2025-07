Lecture Zen Résumer l'article

Sans surprise, le PSG a battu l’Inter Miami de Lionel Messi avec la manière. Mais c’est un adversaire d’un tout autre calibre qui se présente au stade des quarts de finale : le Bayern Munich, une grosse écurie européenne. Le choc a lieu ce samedi 5 juillet, à une heure décente en France.

Le PSG a battu l’Inter Miami sans trembler. La présence de Lionel Messi n’a rien changé : le club de la capitale française a étalé sa maîtrise et n’a eu besoin de jouer qu’une seule mi-temps pour l’emporter — il y avait 4 à 0 à la pause. La logique a donc été respectée entre le champion d’Europe en titre et la vieillissante équipe qui évolue en MLS.

Le PSG s’apprête à disputer son quart de finale de Coupe du monde des clubs face au Bayern Munich, et ce sera une autre paire de manches. Les Parisiens connaissent bien les Bavarois, qu’ils ont affrontés à plusieurs reprises sur la scène européenne (notamment une finale perdue en Ligue des champions, en 2020). Bref, c’est un choc qui se prépare.

Le match entre le PSG et le Bayern Munich aura lieu ce samedi 5 juillet, à 18h, heure française. Il sera organisé au Mercedes-Benz Stadium, un stade situé à Atlanta qui peut accueillir plus de 70 000 personnes. C’est dans cette enceinte, déjà, que le PSG a affronté l’Inter Miami au tour précédent.

DAZN est le diffuseur principal de la Coupe du monde des clubs

Pour regarder l’intégralité de la Coupe du monde des clubs, il faut passer par DAZN — ex-diffuseur de la Ligue 1. La plateforme détient les droits pour l’intégralité de la compétition et a fait le choix de proposer les matchs gratuitement (attention à l’écran noir quand même). Pour les regarder, il suffit donc de s’inscrire à cette adresse.

Vous pouvez aussi souscrire à une offre payante de DAZN pour une diffusion premium de la Coupe du monde des clubs. Cela inclut des contenus exclusifs, des replays, le téléchargement des vidéos et une meilleure qualité d’image et de son (en HDR).

Attention, contrairement au match entre le PSG et l’Atlético Madrid, il n’y a pas de co-diffusion sur TF1 pour ce quart de finale.

Qui est favori entre le PSG et le Bayern Munich ?

Le Bayern Munich et le PSG se connaissent bien. Les deux équipes européennes ont déjà croisé le fer à plusieurs reprises. On dénombre 14 confrontations en tout : 6 victoires pour le PSG, 8 succès pour le Bayern Munich et 0 match nul. Les supporters se souviennent sans doute de la défaite en finale de Ligue des champions, en 2020.

Il est difficile de dégager un favori dans cette rencontre. D’un côté, le PSG est dans la meilleure forme de son histoire, auréolée de son sacre en Ligue des champions. De l’autre, le Bayern Munich, champion d’Allemagne, reste un adversaire dangereux en raison de son pedigree et des joueurs qui composent son effectif — le buteur Harry Kane en tête.

Le parcours du PSG :

Victoire 4-0 face à l’Atlético Madrid le 15 juin ;

Défaite 1-0 face à Botafogo le 20 juin ;

Victoire 2-0 face à Seattle le 23 juin ;

Victoire 4-0 face à l’Inter Miami le 29 juin

Le parcours du Bayern Munich :

Victoire 10-0 face à Auckland ;

Victoire 2-1 face à Boca Juniors ;

Défaite 1-0 face à Benfica ;

Victoire 4-2 face à Flamengo.

