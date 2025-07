Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la saison 3 de Squid Game cartonne sur Netflix depuis le 27 juin 2025, le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, enchaîne les interviews et les révélations sur ce grand final. Et toute ressemblance entre le drama coréen et la réalité n’est évidemment pas fortuite.

Il s’agissait de l’une des fins de série les plus attendues de l’année, celle qui clôturerait l’un des chapitres les plus lucratifs de l’histoire de Netflix : Squid Game, bien sûr. Disponibles depuis le 27 juin 2025, les ultimes épisodes de ce véritable phénomène divisent largement les fans, qui hésitent entre crier au génie ou au scandale.

Une conclusion qui nous a fort déçus, à Numerama, malgré ses parallèles habiles avec notre réalité. Parmi les petits détails cachés par Hwang Dong-hyuk, se trouvent d’ailleurs des références à l’une des personnalités les plus controversées, riches, clivantes et influentes de la planète : Elon Musk.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers sur la saison 3 de Squid Game.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

« Elon Musk est partout en ce moment »

Ce n’est un secret pour personne : Squid Game est une série anticapitaliste, qui dénonce à chaque occasion les mécanismes dévastateurs de nos sociétés pour les classes sociales populaires et la mainmise des milliardaires sur leurs vies.

Au-dessus des participants aux jeux, pour la plupart ruinés, se trouvent ainsi une joyeuse bande de six hommes riches, connus sous le nom de VIPs. Introduits dès la saison 1, ces personnages masqués trouvent un malin plaisir à découvrir comment les derniers joueurs vont s’entretuer devant leurs yeux, à chaque saison.

Mais dans ces nouveaux épisodes, les paris macabres, encadrés par le fameux Font Man, prennent une tout autre dimension, comme le raconte Hwang Dong-hyuk auprès du Time : « Ils enlèvent enfin leurs masques et entrent dans l’arène pour tuer d’autres participants de leurs propres mains. » Ils endossent alors les costumes des fameux soldats roses, n’hésitant même plus à révéler leur identité au grand jour.

Le Front Man dans Squid Game. // Source : Ju-han/Netflix

Pour le créateur de la série Netflix, cette évolution narrative n’est absolument pas anodine : « Par le passé, ceux qui contrôlaient vraiment le système et détenaient le pouvoir se cachaient en coulisses, à la manière d’une immense conspiration secrète. Désormais, ce n’est plus le cas, particulièrement aux États-Unis. On parle beaucoup d’oligarchie en ce moment, mais ces grands entrepreneurs de la tech n’hésitent pas à se lever et à dire au grand jour qui ils soutiennent grâce à leur argent. »

Hwang Dong-hyuk fait évidemment référence au plus célèbre d’entre eux : Elon Musk. Si le showrunner n’a pas écrit les VIPs en les basant spécifiquement sur le patron de Tesla, les ressemblances sont tout de même flagrantes : « Elon Musk est partout en ce moment, non ? Tout le monde parle de lui. Pas seulement comme le chef d’un empire tech qui contrôle presque le monde, mais aussi comme un showman. Après avoir terminé l’écriture de la saison 3 de Squid Game, je me suis évidemment dit que certains des VIPs ressemblaient un peu à Elon Musk. » Oups.

Pour aller plus loin Voici les meilleures séries à voir sur Netflix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama