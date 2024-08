Lecture Zen Résumer l'article

La disparition et le meurtre de Laci Peterson, en 2002, est examiné dans une série Netflix, American Murder, qui passionne actuellement les abonnés. Voici donc 4 séries similaires à découvrir en streaming : La Vérité kidnappée : du rêve au cauchemar américain, Making a Murderer, Grégory ainsi que Meurtre mode d’emploi.

En 2022, l’affaire Laci Peterson bouleverse les États-Unis. La disparition de cette jeune femme, assassinée alors qu’elle était enceinte de 8 mois, est désormais au cœur d’une série en 3 épisodes, qui squatte le top 10 de Netflix depuis le 14 août 2024. Si vous avez déjà englouti ce documentaire true crime captivant, voici 4 séries similaires à American Murder : Laci Peterson, à voir en streaming.

La Vérité kidnappée : du rêve au cauchemar américain

Les documentaires sur des histoires vraies sont généralement synonymes de séries ultra-populaires sur Netflix. La Vérité kidnappée : du rêve au cauchemar américain n’a pas fait exception à la règle lors de sa sortie, en janvier 2024. Les trois épisodes nous racontent ainsi un fait divers méconnu en France : le récit d’un couple américain victime d’un cambriolage, puis d’un enlèvement, en 2015. Problème : personne ne les croit et la police comme les médias accusent même Denise et Aaron d’avoir tout inventé. Un véritable cauchemar, étrangement lié au film Gone Girl de David Fincher, qui fait froid dans le dos.

Making a Murderer

En matière de true crime, il est difficile d’égaler la référence absolue, celle qui a participé à lancer le phénomène : Making a Murderer. Débutée en 2015, cette série documentaire en deux saisons suit l’histoire de Steven Avery, pendant plus de 10 ans. Ce détenu a passé 18 ans derrière les barreaux, avant d’être accusé et condamné pour le meurtre de Teresa Halbach, deux ans après sa sortie de prison. Restée culte, cette série en 20 épisodes haletants a poussé de nombreux abonnés Netflix à prendre parti dans cette affaire, tout en dénonçant la corruption de la police et de la justice américaine. Incontournable.

Grégory

Il fallait bien une affaire française dans cette sélection, et il ne s’agit pas d’une histoire vraie banale, mais plutôt de l’un des meurtres les plus connus de notre histoire récente : celui du petit Grégory Villemin. Le 12 octobre 1984, l’enfant de 4 ans était ainsi retrouvé sans vie dans la Vologne, au cœur des Vosges. Cet assassinat sordide va donner lieu à des décennies de bataille judiciaire et médiatique. Le dénouement est d’ailleurs toujours inconnu, plus de 30 ans plus tard. Grégory relate ainsi un fait-divers glaçant, qui a laissé des traces indélébiles sur la société française.

Meurtre mode d’emploi

On vous l’accorde : on triche un peu en intégrant cette série complètement fictionnelle à ce guide d’histoires bien réelles. Mais après tout, l’héroïne de Meurtre mode d’emploi, Pip, aurait totalement pu se passionner pour le cas de Laci Peterson, au point de vouloir le résoudre elle-même. Dans ce drame policier made in Netflix, qui squatte toujours le top 10 de la plateforme, une adolescente enquête ainsi sur un meurtre irrésolu, dans une petite ville anglaise.

Adaptée de la saga à succès d’Holly Jackson, Meurtre mode d’emploi bénéficie de la présence solaire d’Emma Myers (Mercredi) pour nous tenir en haleine pendant 6 petits épisodes. Un plaisir coupable estival, dont on ne se lasse pas.

