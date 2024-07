Lecture Zen Résumer l'article

La série la plus gore et super-héroïque du petit écran vient de dévoiler le final survolté de sa saison 4. En attendant la saison 5, voici 4 séries à découvrir en streaming : The Boys : Diabolical, Gen V, Invincible ainsi que Supernatural.

On pensait que The Boys avait déjà atteint des sommets d’hémoglobine, de politiquement incorrect et de parodie super-héroïque. Pourtant, la saison 4, qui vient de se terminer le 18 juillet 2024 sur Prime Video, nous a prouvé que la série n’avait pas encore montré toutes ses limites. Alors, que voir sur la plateforme de SVOD, après ces épisodes complètement déjantés, et en attendant la saison 5, qui sera la dernière ?

Invincible. // Source : Amazon Prime Video

The Boys : Diabolical sur Prime Video, pour le grain de folie

Vous trouvez que The Boys dépasse souvent les bornes ? Alors, vous n’avez encore rien vu de son spin-off, sous format animé : The Boys : Diabolical. Connue également sous le nom de The Boys présentent : Les Diaboliques, cette anthologie en une saison propose de découvrir l’envers du décor de la série originale, sous un angle encore plus déjanté.

Chaque épisode a ainsi été imaginé par une personnalité différente, d’Awkwafina (Crazy Rich Asians) à Andy Samberg (Brooklyn 99) en passant par Aisha Tyler (Friends). Un concentré d’humour noir en 8 petits chapitres, saupoudrés de violence décomplexée, que l’on croirait tout droit sortis de l’enfer. Véritablement « Diabolical », comme le dirait ce cher Butcher.

Gen V sur Prime Video, pour la touche adolescente

Prenez l’humour irrévérencieux de The Boys, ajoutez une bonne dose de drama adolescent et terminez par une légère pointe de narration façon origin story : bravo, vous venez de découvrir le cocktail détonnant de Gen V. Ce spin-off de The Boys s’intéresse ainsi à la formation des super-héros dans une université spéciale. À la clé : les meilleurs contrats avec Vought International, la compagnie derrière le succès de ces personnages surhumains.

Beaucoup plus teen, mais tout aussi sanglante que The Boys, Gen V a su trouver son style, tout en s’autorisant des liens évidents avec les super-héros originaux. L’un de ses acteurs phares, Chance Perdomo, est malheureusement décédé en mars 2024, laissant un grand vide dans cette série, pourtant déjà renouvelée pour une saison 2.

À voir si vous avez aimé : The Boys ; Jupiter’s Legacy ; Umbrella Academy ; Misfits ; Heroes ; Supracell ; X-Men ; Gotham Knights ; The Gifted

The Boys ; Jupiter’s Legacy ; Umbrella Academy ; Misfits ; Heroes ; Supracell ; X-Men ; Gotham Knights ; The Gifted À voir si vous cherchez : action ; comédie ; gore ; super-héros ; déjanté ; humour noir ; épisodes longs ; parodie ; teen drama ; trouver encore plus sanglant et cinglé que The Boys

Invincible sur Prime Video, pour l’inspiration comics

Avec The Boys, le monde a bien compris que les super-héros n’étaient pas aussi purs et parfaits qu’ils le prétendaient. Et une autre série, animée cette fois, a pris la relève pour dénoncer leurs agissements, entre deux effusions de sang : Invincible. On y suit Mark Grayson, un adolescent au destin banal. Enfin, si l’on oublie de préciser que son père est l’homme en costume le plus puissant de la planète.

Adaptées du comics de Robert Kirkman, également derrière The Walking Dead, ces deux saisons méconnues réunissent un casting irrésistible en version originale : Steven Yeun (The Walking Dead, Beef), Sandra Oh (Grey’s Anatomy, Killing Eve) et même J.K. Simmons (Whiplash). Invincible est ainsi un récit initiatique jouissif, malgré des épisodes un poil trop longs.

À voir si vous avez aimé : Justice League ; Batman ; Harley Quinn ; La Légende de Vox Machina ; Gen V ; Spider-Man Across the Spider-Verse

Justice League ; Batman ; Harley Quinn ; La Légende de Vox Machina ; Gen V ; Spider-Man Across the Spider-Verse À voir si vous cherchez : animation ; super-héros ; action ; baston ; science-fiction ; suspense ; drame ; épisodes longs ; violence ; sanglant ; casting en or ; récit initiatique ; identité secrète ; ados mais pas que ; ne plus jamais voir les super-héros de la même façon

Supernatural sur Prime Video, pour la dose de nostalgie

Bien avant The Boys, le showrunner Eric Kripke avait surtout créé l’une des séries les plus cultes du petit écran : Supernatural. Centré sur Sam et Dean Winchester, deux frères et chasseurs de créatures paranormales à leurs heures perdues, ce monument de la pop culture du début des années 2000 a perduré pendant 15 saisons. Une aventure fraternelle au long cours, donc, qui continue d’influencer les productions actuelles.

La preuve : plusieurs acteurs de Supernatural ont enfilé le collant de super-héros (ou pas) pour apparaître dans The Boys, comme Jensen Ackles (qui interprète Soldier Boy) ou Jeffrey Dean Morgan (le fameux Joe Kessler, proche de Butcher dans la saison 4). En attendant de découvrir les prochains caméos que nous réserve la saison 5, il est encore temps d’embarquer pour le road-trip fantastique de Supernatural, qui n’a toujours pas pris une ride.

À voir si vous avez aimé : X-Files ; Fringe ; Charmed ; Buffy contre les Vampires ; Grimm ; Constantine ; The Haunting

X-Files ; Fringe ; Charmed ; Buffy contre les Vampires ; Grimm ; Constantine ; The Haunting À voir si vous cherchez : drame ; action ; fantastique ; horreur ; surnaturel ; road-trip ; mystère ; casting en or ; épisodes longs ; frissons ; suspense ; tomber instantanément sous le charme de l’un des frères Winchester (voire des deux)

