My Lady Jane, la dernière série historique et romantique de Prime Video, cartonne actuellement sur la plateforme de SVOD. Voici 5 autres séries en costumes à voir en streaming : Those About to Die, Good Omens, Carnival Row, The Marvelous Mrs Maisel, ainsi que The Boys.

Netflix possède son Bridgerton, certes. Mais désormais Prime Video peut revendiquer My Lady Jane au rayon des romances à l’eau de rose avec demoiselle pas du tout en détresse et arrangements avec l’Histoire inclus. Si vous avez déjà englouti les huit épisodes de cette comédie romantique disponible en SVOD, voici donc cinq séries aux costumes tout aussi flamboyants.

Those About to Die sur Prime Video, du pain et des jeux

À première vue, Those About to Die ressemble à un mélange un brin indigeste. Créée par Roland Emmerich (Le Jour d’Après, 2012), la série nous plonge dans une Rome antique proche de celle de Gladiator, incarnée par Anthony Hopkins (Le Silence des Agneaux) et Iwan Rheon (Game of Thrones). Pourtant, cette nouveauté du catalogue de Prime Video pourrait bien devenir votre prochaine obsession sérielle estivale.

Située en 79 après J-C, Those About to Die n’hésite pas à mobiliser la violence pour raconter la construction d’un monument : le Colisée. Littéralement basée sur la fameuse citation, « du pain et des jeux », la série montre à quel point la population a souffert pour ériger cette fameuse bâtisse. Âmes sensibles, s’abstenir.

À voir si vous avez aimé : Rome ; Gladiator ; Spartacus ; 300 ; Game of Thrones ; House of the Dragon ; Vikings ; Vikings: Valhalla ; Astérix (non, on rigole)

Rome ; Gladiator ; Spartacus ; 300 ; Game of Thrones ; House of the Dragon ; Vikings ; Vikings: Valhalla ; Astérix (non, on rigole) À voir si vous cherchez : drame historique ; action ; Rome antique ; aventure ; corruption et politique ; baston ; casting en or ; frissons ; épisodes longs ; violence ; constater que Roland Emmerich ne connaît toujours pas la subtilité

Good Omens sur Prime Video, le duo d’enfer

La romance de My Lady Jane vous manque ? Good Omens devrait combler votre petit cœur d’artichaut avec l’alchimie parfaite entre le démon Crowley et l’ange Aziraphale. Leur mission ? Empêcher l’Apocalypse en retrouvant l’Antéchrist, rien que ça. La série est ainsi adaptée du roman De bons présages, que l’on doit à Terry Pratchett (maître de la fantasy, créateur du Disque-monde), et Neil Gaiman (American Gods, Sandman).

Déroulée sur deux saisons inégales, Good Omens vaut surtout pour le duo formé par les irrésistibles David Tennant (Doctor Who) et Michael Sheen (Twilight), plus déchaînés que jamais dans leur costume respectif. Un vrai plaisir coupable, à l’humour anglais toujours impeccable, avec même un bal sur le thème de Jane Austen en saison 2. Que demander de plus ?

Carnival Row sur Prime Video, pour rejoindre la rébellion

Et si on ajoutait un soupçon de magie à My Lady Jane ? Carnival Row sera alors la candidate parfaite pour vous faire entrer dans son univers fantastique aux costumes sublimes et aux intrigues romantiques, évidemment. Dans ce monde steampunk complètement chaotique, entre ambiance victorienne et modernité, les humains et les créatures mythologiques tentent de cohabiter dans la violence.

Un détective incarné par Orlando Bloom (Pirates des Caraïbes) enquête alors sur la communauté des fées, dont fait partie son ex-femme, interprétée par Cara Delevingne (Suicide Squad). Mais la rébellion gronde…

Carnival Row est loin d’être parfaite, mais elle offre tout de même son lot d’effets spéciaux convaincants et de sous-texte politique profond, le tout dans un bel univers de fantasy. Cerise sur le gâteau : la série s’est terminée en seulement deux saisons, rapides à dévorer.

À voir si vous avez aimé : Shadow & Bone ; La Roue du Temps ; Dark Crystal : Le Temps de la Résistance ; Arcane ; His Dark Materials ; Penny Dreadful

Shadow & Bone ; La Roue du Temps ; Dark Crystal : Le Temps de la Résistance ; Arcane ; His Dark Materials ; Penny Dreadful À voir si vous cherchez : fantastique ; policier ; épique ; enquête ; rébellion ; épisodes longs ; mystère ; steampunk ; action ; époque victorienne ; créatures mythiques ; fantasy ; romance ; politique ; Orlando Bloom plus énervé que jamais

fantastique ; policier ; épique ; enquête ; rébellion ; épisodes longs ; mystère ; steampunk ; action ; époque victorienne ; créatures mythiques ; fantasy ; romance ; politique ; Orlando Bloom plus énervé que jamais Passez votre chemin si : vous aimez regarder votre télé en plein jour et voir toute l’action ; vous avez perdu votre passion pour Orlando Bloom

The Marvelous Mrs Maisel sur Prime Video, le pouvoir du stand-up

Lorsque l’on pense costumes, on imagine tout de suite le Moyen Âge, la Rome antique ou les corsets bien serrés de Bridgerton. Mais d’autres époques peuvent également bénéficier de tenues fabuleuses. C’est le cas de The Marvelous Mrs Maisel, située dans les années 1950. On y rencontre alors Miriam Maisel, une femme au foyer américaine, qui se découvre un talent inattendu pour l’humour.

Drôle, fraîche et légère, cette comédie colorée d’Amy Sherman-Palladino (Gilmore Girls) a su nous envoûter pendant cinq saisons, grâce à la performance exaltée de Rachel Brosnahan (House of Cards). Sans révolutionner le genre, The Marvelous Mrs Maisel met en scène une héroïne féministe et indépendante, qui pétille toujours dans nos cœurs.

À voir si vous avez aimé : Gilmore Girls ; Drôle ; Unorthodox ; Physical ; I’m Dying Up Here ; GLOW ; Dickinson

Gilmore Girls ; Drôle ; Unorthodox ; Physical ; I’m Dying Up Here ; GLOW ; Dickinson À voir si vous cherchez : drame ; comédie ; romance ; monde du stand-up ; années 1950 ; religion ; feel-good ; humour ; épisodes longs ; sans prise de tête ; féminisme ; inspirant ; avoir envie de monter sur scène pour raconter ses meilleures blagues ; s’envelopper dans une série doudou pour l’hiver

The Boys sur Prime Video, pour enfiler le collant

Qui dit costumes, dit aussi super-héros, évidemment. Alors certes, le lien entre My Lady Jane et The Boys est franchement discutable. Mais la série la plus gore et politique du petit écran vient de raccrocher le collant, après une saison 4 toujours aussi dingue, alors l’occasion était trop belle. Dans The Boys, les super-héros ont pleinement intégré notre société actuelle. Mais leur pureté est loin d’être réelle et leur impunité est telle qu’un groupe de rebelles va se lever pour les arrêter, une bonne fois pour toutes.

Sans jamais hésiter à torpiller les héros Marvel entre deux litres d’hémoglobine, The Boys a surtout révélé un casting impeccable, dont le terrifiant Antony Starr (Banshee) dans le rôle d’Homelander, véritable sosie de Donald Trump. Irrévérencieuse à souhaits, la série est inclassable, s’amusant à dresser des parallèles absolument pas fortuits avec la réalité.

Et il faut avouer que voir The Boys démolir avec joie le sexisme, le racisme, la transphobie ou les discours anti-woke est une expérience totalement jouissive. Vivement la saison 5 !

À voir si vous avez aimé : Gen V ; The Boys : Diabolical ; Supernatural ; Invincible ; Happy! ; The Umbrella Academy ; Watchmen ; Doom Patrol

Gen V ; The Boys : Diabolical ; Supernatural ; Invincible ; Happy! ; The Umbrella Academy ; Watchmen ; Doom Patrol À voir si vous cherchez : action ; humour noir ; baston ; violence ; satire ; parodie ; casting en or ; super-héros ; épisodes longs ; gore ; politique ; des films de super-héros dans une série de super-héros ; ne plus jamais voir le patinage artistique ou les canards en plastique de la même façon

