The Boys, qui mélange gore, politique et super-héros, vient de dévoiler le dernier épisode de la saison 4, sur Prime Video. Voici tout ce qu’il faut retenir de ce final explosif.

Sanglante, grinçante, ironique et gore à souhaits : The Boys n’a jamais fait dans la dentelle depuis ses débuts, il y a déjà 5 ans. Alors que le dernier épisode de la saison 4 vient d’être mis en ligne sur Prime Video, ce 18 juillet 2024, la série nous réserve encore de belles surprises pour sa saison 5 à venir. Voici donc 9 éléments décisifs du final de la saison 4.

Attention, cet article contient des spoilers sur la saison 4 de The Boys, et particulièrement sur l’épisode 8.

L’épisode 8 de The Boys a changé de nom après l’attaque contre Trump

Dans cette saison 4, The Boys affirme désormais avec force, et sans aucune subtilité, l’un de ses messages principaux : une critique féroce de Donald Trump. Dans l’épisode 8, la série parodie même son fameux slogan « Make America Great Again », avec un « Make America Strong Again, Make America Super Again ». Homelander, le terrifiant personnage qui ressemble justement à l’ancien Président des États-Unis, accède d’ailleurs à la Maison-Blanche dans ce final.

Mais la réalité a rattrapé la fiction, au point que The Boys a dû ajouter un avertissement avant le visionnage de ce dernier épisode, et a également partagé un communiqué sur les réseaux. Cet ultime chapitre de la saison 4 met en scène une tentative d’assassinat contre le Président des États-Unis. Une situation qui fait évidemment écho à la récente attaque subie par Donald Trump. L’épisode, qui devait originellement s’appeler « Assassination Run » est ainsi devenu plus sobrement « Final de la saison 4 ».

Butcher a bien un pouvoir

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Butcher a toujours détesté les super-héros du plus profond de son être. Déterminé à les éliminer jusqu’au dernier, le leader des Boys a pourtant été contraint de s’injecter à plusieurs reprises du Composé V, lui donnant ainsi temporairement des pouvoirs dans la saison 3. Mais cette décision n’est pas sans conséquence, puisque Butcher souffre d’une importante tumeur au cerveau, qui lui provoque des hallucinations et pourrait bien le mener à la mort.

À la tienne, Butcher. // Source : Prime Video

Presque mourant dans l’épisode 8, il se relève miraculeusement et dévoile enfin son pouvoir, teasé dans toute cette avant-dernière saison : d’immenses bras monstrueux lui sortent du torse, capables de découper n’importe qui en deux. Au-delà de l’aspect appétissant (ou pas) de ces nouvelles capacités, cette séquence impose Butcher comme le véritable méchant, qu’il a peut-être toujours été. Sera-t-il finalement l’antagoniste principal de la saison 5, aux côtés d’Homelander, avant de mourir des suites de sa maladie ?

Victoria Neuman et Grace Mallory sont mortes

Les deux protagonistes, qui avaient pourtant un rôle central dans la série, ont passé l’arme à gauche. La première a été tuée par Butcher, tranchée en deux par son pouvoir, tandis que la seconde a été propulsée par Ryan, qui refuse de s’entraîner pour tuer son père, Homelander. Il s’enfuit ensuite, laissant présager qu’il pourrait basculer du côté obscur et devenir un modèle réduit, tout aussi dangereux, de son paternel.

Victoria Neuman, en petite forme. // Source : Prime Video

Sage contrôlait tout depuis le début

La super-héroïne, dotée d’une intelligence rare, avait été soudainement renvoyée par Homelander dans l’épisode 7. Mais ce dernier chapitre de la saison 4 nous prouve qu’elle avait tout prévu depuis le début. Son plan consistait bien à tuer Victoria Neuman, que Sage considère comme trop maligne et têtue pour être contrôlée à la tête de la Maison-Blanche.

Sage, la meilleure d’entre nous (ou pas). // Source : Prime Video

À la fin de l’épisode 8, elle parvient donc à placer des partisans d’Homelander à la Présidence. On comprend ainsi que la super-héroïne a toujours agi dans l’ombre, et qu’elle compte bien mettre en place « la phase 2 » de son plan machiavélique. Maintenant que les Supes sont bien au pouvoir, on a un peu peur de ce que signifie exactement la suite des événements : une extermination des humains et la domination suprême d’Homelander ? Ou le retour potentiel de Maeve, qui apparaît mystérieusement sur l’un des carnets de Sage ? Réponse avec la saison 5.

Kimiko parle enfin

Muette depuis les débuts de la série, Kimiko vient enfin de dire ses premiers mots dans une scène déchirante. Alors qu’elle vient d’embrasser Frenchie, ce dernier est subitement embarqué par des sympathisants d’Homelander. Empêchée d’agir par l’un de ses ennemis, Kimiko parvient alors à hurler « Noooon », tandis que son bien-aimé est emmené. Reviens-nous Frenchie !

Kimiko, l’un des meilleurs personnages de The Boys. // Source : Prime Video

Starlight a retrouvé ses pouvoirs…

Durant la saison 4, le personnage de Starlight (ou Annie January) a progressivement perdu l’usage de ses pouvoirs, liés à l’électricité. Une situation probablement causée par sa vie personnelle, complètement bouleversée après la révélation publique de son avortement, et le contexte global chaotique du pays.

Starlight peut désormais voler. // Source : Prime Video

Mais dans l’épisode 8, la super-héroïne retrouve ses capacités, parvenant à s’enfuir, tandis que Hughie est capturé par le gouvernement d’Homelander. Sa puissance, qui lui permet désormais de voler, devrait être centrale dans l’intrigue de la saison 5.

… Et Ashley va probablement en développer

Dans l’épisode 8, l’équipe d’Homelander, et notamment Black Noir et The Deep, tuent de nombreux employés de Vought. Ashley, qui voit arriver le danger, décide alors de s’injecter, elle aussi, du Composé V, par désespoir. La séquence se conclut alors que le produit semble faire effet.

Qu’as-tu donc fait Ashley ? // Source : Prime Video

Reviendra-t-elle dans la saison 5 avec de nouveaux pouvoirs ? Si oui, quel camp rejoindra-t-elle, entre les Supes d’Homelander qui l’ont toujours martyrisée, et les Boys ?

Des personnages de Gen V apparaissent dans The Boys

Gen V, la série dérivée de The Boys, a toujours eu des liens très étroits avec son aînée, avec des caméos en pagaille dans les deux sens. Dans l’épisode 8, deux personnages clés, devenus antagonistes, viennent justement arrêter Kimiko et Frenchie.

Sam de Gen V fait un petit coucou dans The Boys. // Source : Prime Video

Il s’agit de Sam Riordan, à la force surhumaine, et de Cate Dunlap, qui maîtrise la télépathie. Avec cette apparition furtive en fin d’épisode, on peut évidemment imaginer qu’ils pourraient revenir dans la saison 5 de The Boys.

Soldier Boy fera son grand retour dans la saison 5

Le principal antagoniste de la saison 3 avait fini par exploser en plein vol, avec Maeve. On se doutait que Soldier Boy n’était pas mort aussi facilement, considérant ses capacités exceptionnelles, mais le silence radio avait régné depuis cette séquence finale.

Coucou Soldier Boy. // Source : Prime Video

L’ultime scène de la saison 4 nous confirme que le père d’Homelander sera bien de retour pour les derniers épisodes. Et ce duo familial pourrait bien être un sacré caillou dans la chaussure des Boys. « Diabolical ! », comme le dirait ce cher Butcher.

