Alors que la saison 3 vient d’être mise en ligne sur Netflix et squatte le top 10 de la plateforme, nous vous proposons de découvrir 4 autres séries tout aussi remplies de mignonnerie : Virgin River, Toujours là pour toi, Gilmore Girls et Ginny & Georgia.

Maddie, Dana et Helen, les adorables héroïnes d’À l’ombre des magnolias, vous manquent déjà, après avoir englouti la saison 3 de leurs aventures sur Netflix ? Nous aussi, et la tentation est très forte de reprendre la série depuis le début pour replonger dans sa quiétude réconfortante. Mais si vous préférez vous envelopper dans d’autres narrations tout aussi apaisantes, vous pouvez également donner une chance à 4 odes à l’amitié, à l’amour et à la famille, aussi disponibles sur la plateforme de SVOD.

Ginny & Georgia // Source : Netflix

Vous avez donc le choix entre la tranquillité de Virgin River, le duo inséparable de Toujours là pour toi, la douceur automnale de Stars Hollow avec Gilmore Girls ou la touchante relation mère-fille de Ginny & Georgia.

Virgin River sur Netflix, l’eau de rose version campagnarde

Dans Virgin River, tout dégouline de mignonnerie et de bienveillance, mais c’est évidemment ce qu’on adore dans cette série qui adoucit nos cœurs depuis déjà 2019. On y suit Melinda, surnommée « Mel », qui vient de plaquer toute sa vie à Los Angeles pour prendre un poste d’infirmière à Virgin River, donc, une ville reculée de Californie. C’est dans ce coin paumé qu’elle va commencer à prendre soin des autres, mais aussi à se reconstruire après un deuil.

Alors oui, ces 4 saisons cochent tous les clichés possibles, du manque de réseau Internet aux potins qui circulent à la vitesse de l’éclair en passant par la gentillesse à toute épreuve des habitants de la campagne ou le vieux médecin grincheux. Mais Virgin River est emprunte d’un calme rassurant qui parvient à nous faire rester devant notre écran, épisode après épisode. Le nouveau départ de Mel, incarnée à la perfection par Alexandra Breckenridge (This is Us), se rapproche ainsi d’une guimauve qui colle un peu trop aux dents, mais tellement savoureuse qu’on en redemande.

Toujours là pour toi sur Netflix, l’amitié plus forte que tout

Depuis 30 ans, Tully et Kate sont les meilleures amies du monde. Malgré les hauts et les bas de la vie, leurs liens n’ont jamais faibli. Ensemble, elles tentent de remettre de l’ordre dans leurs existences compliquées, alors que Tully est la célèbre animatrice d’un talk show, The Girlfriend Hour, et que Kate est en plein divorce. Toujours là pour toi (Firefly Lane) nous embarque ainsi dans cette relation qui dure depuis les années 1970, mais qui pourrait bien voler en éclats, à la suite d’une trahison.

Les attachantes Katherine Heigl (Grey’s Anatomy) et Sarah Chalke (Scrubs) forment le duo de cette série qui carbure à coups de flashbacks et de crise de la quarantaine. Si vous êtes tombés sous le charme d’À l’ombre des magnolias grâce à leur trio de tête absolument adorable, l’amitié entre les inséparables Kate et Tully vous touchera forcément en plein cœur. Sous son vernis feel-good et mignon, Toujours là pour toi ose même mettre un bon coup de pied dans le patriarcat. Une petite sucrerie en 2 saisons, qui jongle habilement entre trois époques.

Gilmore Girls sur Netflix, le cocooning ultime

Dans la catégorie « douceur et amour à tous les coins de rue », Gilmore Girls se place clairement comme la reine, souvent imitée, jamais égalée. Depuis sa diffusion au début des années 2000, cette série n’a cessé de squatter tous les tops des meilleures comédies romantiques autour de l’adolescence et des joies de devenir un adulte. À travers la relation fusionnelle de Lorelai et de sa fille, Rory, qu’elle a eu alors qu’elle avait seulement 16 ans, Gilmore Girls met l’accent sur l’importance de la famille, les histoires d’amour passionnelles et le pouvoir de l’amitié, mais évoque également les différentes classes sociales ou la maternité. En fait, c’est bien simple : Gilmore Girls a presque inventé le gnan-gnan en séries, mais cela lui va à merveille.

Idéale pour un marathon annuel de cocooning automnal, à flâner dans les rues de Stars Hollow, cette œuvre majeure de la télévision a connu 7 saisons de haute volée, avant de connaître une suite en 4 épisodes en 2016. Alors, certes, la période estivale est moins propice à ce genre d’atmosphères apaisantes. Mais après avoir englouti À l’ombre des magnolias, cela ne peut absolument pas faire de mal de revenir aux classiques du genre.

Ginny & Georgia sur Netflix, l’amour mère-fille à toute épreuve

Georgia le dit elle-même : « On est comme les Gilmore Girls, la poitrine en plus ». Avec sa fille, Ginny, elle forme un duo détonnant et tellement différent. Là où l’excentrique Georgia manque parfois de maturité, Ginny tente de construire une vie stable avec son petit frère Austin, malgré les errances de sa mère. Présentée comme l’héritière de Gilmore Girls, Ginny & Georgia en prend dignement la relève avec des intrigues bien plus sombrement ancrées dans la réalité (et même des meurtres).

Depuis deux saisons, cette série Netflix aborde ainsi tour à tour les thématiques de la dépression, des violences sexuelles, des crises d’angoisse, du mal-être adolescent ou du racisme avec une justesse si réconfortante. Si Ginny & Georgia s’éloigne de l’aspect feel-good d’À l’ombre des magnolias et des autres cocons de douceur de cette sélection, elle reste une bouffée d’air frais, souvent drôle, mais qui nous touche droit en plein cœur lorsqu’elle est soudain plus sombre et plus profonde. L’une des meilleures séries de 2021, tout simplement.

