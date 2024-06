Lecture Zen Résumer l'article

La fin de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton mène d’emblée à une saison 4 déjà confirmée par Netflix. Mais, si la showrunneuse envisage déjà le scénario jusqu’à la saison 6, la patience sera de rigueur.

La saison 3 de La Chronique des Bridgerton vient de s’achever sur Netflix, concluant enfin la romance entre Penelope et Colin au beau milieu de nombreux plot twist. Et avec, en un seul regard, les auspices de la saison 4. D’ailleurs, comment se prépare l’avenir pour La Chronique des Bridgerton ? La showrunneuse s’est exprimée… et pointe indirectement un mal qui touche de plus en plus le monde du streaming.

La showrunneuse a un plan jusqu’à la saison 6 de Bridgerton

L’avenir de Bridgerton est théoriquement radieux. La série continue d’être massivement regardée et la recette fonctionne toujours plutôt bien. Si on ne sait pas encore qui sera le couple « lead » de la saison 4, après Daphne/Simon, Kate/Anthony, Penelope/Colin, l’équipe de production a déjà prévu le coup. Les saisons 5 et 6 ont elles aussi été discutées.

« Je sais évidemment sur qui est la saison 4 », indique Jess Brownell, la showrunneuse dans Variety. « Shonda [la productrice]et moi avons parlé de la saison 5 et de la saison 6. Pas au-delà. Si nous avons la chance d’avoir une saison 6, nous voulons avoir ce plan, pour savoir où nous allons. Mais Shonda et moi n’avons pas nécessairement partagé ces plans avec qui que ce soit. Il est donc toujours possible qu’en discutant avec nos collaborateurs, nous décidions d’emprunter une autre voie. Mais oui, nous avons un plan général. »

Eloise pourrait tout à fait être au centre de la saison 4 de Bridgerton // Source : Netflix

Reste à savoir dans quel ordre la série va-t-elle aborder les histoires d’Eloise, Francesca et Benedict, notamment, dont le récit est déjà bien entamé. Techniquement, la saga littéraire sur les Bridgerton de Julia Quinn comporte 8 tomes. Si la série continue de fonctionner de la même façon, elle pourrait comporter un total de huit saisons. Mais il y a un petit problème : le rythme de production des services de streaming.

Deux ans entre chaque saison de Bridgerton sur Netflix

Si autrefois on pouvait compter sur une dizaine voire une vingtaine d’épisodes par an, le délai entre chaque saison s’est allongé. Une œuvre comme La Chronique des Bridgerton en fait tout particulièrement les frais. Pour l’heure, on compte deux ans de délai entre chaque saison. Et cela n’est pas prêt de changer, rappelle Jess Brownell : « Nous nous efforçons de diffuser les saisons plus rapidement, mais il faut huit mois pour les filmer, puis il faut les monter et les doubler dans toutes les langues », détaille-t-elle pour Hollywood Reporter. « Et l’écriture prend également beaucoup de temps, donc nous avons un rythme de deux ans, nous essayons d’accélérer, mais nous nous situons dans cette fourchette. »

À ce rythme, voici le programme potentiel :

Saison 4 : 2026

Saison 5 : 2028

Saison 6 : 2030

Si les huit tomes de la saga sont adaptés, la fin de la série pourrait avoir lieu autour de… 2034. Il n’est pas impossible que l’histoire doive, à un certain moment, être condensée, notamment si la production veut conserver le même casting tout du long.

Pour maintenir l’intérêt du public envers la saga des Bridgerton, Netflix pourrait aussi miser sur la production de séries dérivées. Ce fut déjà le cas en 2023 : entre deux saisons de La Chronique des Bridgerton, le spin-off La Reine Charlotte a été diffusé. Cette stratégie supposerait au moins une saison et une série dans cet univers uchronique par an.

