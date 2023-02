Chaque jour, Numerama vous conseille un film ou une série, à voir en streaming. Pour terminer tranquillement la semaine de travail, en ce vendredi 17 février 2023, nous vous recommandons de découvrir la saison 2 de Carnival Row, disponible sur Prime Video.

Comme chaque jour, Numerama vous guide dans l’offre des plateformes SVOD. En ce vendredi 17 février 2023, nous vous invitons à déposer les armes du travail pour rejoindre les rangs de la rébellion, qui gronde de plus en plus fort dans l’univers fantastique de Carnival Row, sur Prime Video. Et après quatre ans d’attente, la saison 2 est enfin là !

La série Carnival Row sur Prime Video, un thriller fantastique épique

Dans un univers steampunk, entre ambiance victorienne et modernité, les divisions entre les humains et les créatures mythologiques, immigrées, prennent des formes de plus en plus violentes. Au milieu de ce chaos, un détective incarné par Orlando Bloom (Pirates des Caraïbes) enquête sur d’horribles meurtres, à Burgue. La cible ? La communauté des fées, dont fait partie son ex-femme, interprétée par Cara Delevingne (Suicide Squad).

Carnival Row // Source : Amazon Prime Video

Quatre ans après une première saison épique, Carnival Row fait son grand retour avec une saison 2, disponible sur Prime Video dès ce vendredi 17 février 2023. Cette fois, les fées et autres créatures passent la vitesse supérieure. Exténuées par les discriminations qu’elles subissent au quotidien, elles décident de se battre pour leur liberté, quitte à s’en prendre aux humains.

La révolution est donc désormais en marche, avec tout ce qui fait le sel de Carnival Row : des effets spéciaux convaincants, un sous-texte politique profond, un bel univers de fantasy et des romances à gogo, évidemment. Le tout dans un mélange des genres sériels ambitieux, qui se prend parfois les pieds dans le tapis, mais qui a au moins le mérite de tenter des choses. Vous voulez une raison de plus de vous précipiter pour la regarder ? Cette deuxième saison sera la dernière de la série, alors autant en profiter.

À voir si vous avez aimé : Shadow & Bone ; La Roue du Temps ; Dark Crystal : Le Temps de la Résistance ; Arcane ; His Dark Materials

À voir si vous cherchez : fantastique ; policier ; épique ; enquête ; rébellion ; épisodes longs ; mystère ; steampunk ; action ; époque victorienne ; créatures mythiques ; fantasy ; romance ; politique ; Orlando Bloom plus énervé que jamais ; enfin une conclusion à cette série débutée en 2019

Passez votre chemin si : vous n’aimez pas les séries trop sombres ou grises ; vous aimez regarder votre télé en plein jour et voir toute l’action ; vous avez perdu votre passion pour Orlando Bloom

