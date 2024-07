Lecture Zen Résumer l'article

Après Gladiator en 2000, Gladiator 2 sort bientôt au cinéma en 2024, avec Paul Mescal comme héros de ce nouveau péplum.

C’est une suite que personne n’avait imaginée. Et pourtant, maintenant qu’elle se dévoile, elle attire très largement les regards et suscite même l’intérêt. Ridley Scott retourne au Colisée dans Gladiator 2. Que sait-on de ce second opus, vingt-quatre ans après le film Gladiator porté par Russel Crowe dans le rôle de Maximus ?

La date de sortie de Gladiator 2

La date de sortie de Gladiator 2 s’approche à grands pas : le film arrivera dans les salles de cinéma françaises le 13 novembre 2024.

Connie Nielsen dans Gladiator 2. // Source : Paramount

Paul Mescal, Pedro Pascal… et le retour de Connie Nelsen

Le héros du film sera interprété par Paul Mescal (Normal People, Aftersun…), dans le rôle de Lucius. À ses côtés, Pedro Pascal (The Last of Us, Game of Thrones…) interprète Marcus Acacius, Connie Nielsen sera Lucilla (de retour, donc, car déjà présente dans le premier Gladiator), et Denzel Washington interprète Macrinus.

Paul Mescal dans le rôle de Lucius. // Source : Gladiator 2

La bande-annonce du film

Le trailer de Gladiator 2 a été publié le 9 juillet 2024 et promet un péplum sanglant.

Que raconte Gladiator 2 ?

Si Lucilla (Connie Nielsen) est de retour, c’est parce que le héros du film sera son fils : Lucius, le personnage de Paul Mescal. Lucius vit dans une région appelée, à cette époque, la Numidie. Lors d’un raid des Romains, mené par Marcus Acacius (Pedro Pascal), il est fait prisonnier et se retrouve esclave. Inspiré par son oncle, Maximus, il devient gladiateur et se bat alors contre un empire tyrannique.

Paul Mescal dans l’arène de Gladiator 2. // Source : Paramount

Ce scénario est surtout la promesse de batailles épiques. Comme on le voit dans la bande-annonce, il faudra affronter notamment un rhinocéros. Mais l’équipe du film avait aussi teasé le Colisée transformé en bassin marin accueillant des requins, ou encore l’affrontement de singes féroces. Rien de tout cela dans le trailer ; sans doute ces scènes sont considérées comme trop marquantes pour être montrées aussi tôt.

Reste à savoir si le charme de Gladiator fonctionnera de nouveau, et que le grand spectacle ne prendra pas excessivement le dessus.

Durée de Gladiator 2

La durée exacte de Gladiator II n’est pas encore connue. Mais il faut se rappeler que Gladiator, en 2000, durait 2h35.

