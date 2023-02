Ça y est, c’est le week-end ! Vous allez enfin pouvoir profiter de votre canapé en toute tranquillité, mais vous ne savez pas quoi choisir en cette soirée de vendredi 10 février 2023 ? Numerama a ce qu’il vous faut, avec un film d’aventure sur une autre planète ou une série ado si mignonne qu’elle fera fondre votre cœur.

Vous êtes épuisés par votre semaine de travail ou d’études et vous ne rêvez que d’une chose : retrouver le confort de votre canapé pour y engloutir un film ou une série soigneusement choisis. Mais les catalogues des plateformes de SVOD sont tellement fournis que l’on peut vite se retrouver à chercher une aiguille dans une botte de foin. Pour ne pas perdre de temps et vous guider au mieux, Numerama vous conseille désormais un film et une série, pour chaque soir de la semaine, à voir sur Netflix, Disney+, OCS et compagnie.

Pour terminer la semaine tout en douceur et en famille, en ce vendredi 10 février 2023, nous vous proposons d’atterrir dans un monde inexploré avec Avalonia, l’étrange voyage, sur Disney+ ou de remplir votre cœur d’amour avec la romance toute douce d’Heartstopper, sur Netflix.

Les magnifiques paysages d’Avalonia, l’étrange voyage // Source : Disney+

Le film Avalonia, l’étrange voyage sur Disney+, un conte fantastique aux accents écolo

Sortie directement sur Disney+, dans l’indifférence quasi générale, à Noël 2022, la dernière production des studios Disney possède pourtant de nombreux atouts. Ce n’est pas pour rien qu’Avalonia, l’étrange voyage s’est taillé une place de choix dans notre sélection des meilleurs films à voir en famille : le long-métrage d’animation s’inscrit avec brio dans une lignée plus adulte développée par Disney ces dernières années.

Sur Avalonia, tout va bien dans le meilleur des mondes depuis qu’une plante offre les bienfaits de l’électricité aux habitants de la planète. Mais lorsque cet équilibre est bouleversé, la famille Clade, habituée au quotidien des agriculteurs, va devoir renouer avec son passé d’aventuriers. Ensemble, ils vont explorer un univers inconnu, peuplé de mystérieuses créatures. Sans se classer au top des meilleurs films Disney (il faudrait se battre avec Raya et le Dernier Dragon ou Mulan), Avalonia, l’étrange voyage développe tout de même un propos inédit sur l’écologie et l’importance de prendre soin de notre planète. Il est rare de capter ce genre de messages aussi clairement dans une production très grand public. Et rien que pour ça, on ne peut que saluer l’effort.

À voir si vous avez aimé : En Avant ; Dragons ; Lilo & Stitch

À voir si vous cherchez : voyage ; aventure ; fantastique ; animaux mignons ; paysages époustouflants ; production Disney ; animation ; à voir en famille ; propos écologique ; diversité ; relation père-fils déjantée

La série Hearstopper sur Netflix, un concentré d’amour et de bienveillance

On vous le disait à sa sortie : Heartstopper était notre coup de cœur de l’année 2022, en plus d’être l’une des meilleures séries Netflix. Et pour cause, cette adaptation du roman graphique d’Alice Oseman coche toutes les cases d’une série feel-good, idéale pour débuter votre week-end comme sur un nuage, en ce vendredi 10 février 2023. Que vous connaissiez actuellement vos premiers émois amoureux ou non, Heartstopper saura vous charmer par son atmosphère délicate aux couleurs pastels. Il ne faut clairement pas être allergique aux romances pleines de bons sentiments pour apprécier cette première saison. Mais il faudrait vraiment être un ronchon à son niveau maximal pour ne pas être au minimum attendri par l’histoire de Nick et Charlie.

Ces deux lycéens anglais, l’un musicien introverti, l’autre joueur de rugby populaire, vont progressivement questionner leurs orientations sexuelles et finir par tomber amoureux tout au long de ces huit épisodes. Grâce à sa narration ultra-bienveillante, la série fait un bien fou au moral et à la représentation LGBTQIA+, dont les romances sont bien trop souvent associées à des destins tragiques. Aussi sucrée qu’un bon chocolat chaud, Hearstopper se déguste aussi bien en famille, choisie ou non, que confortablement blotti dans les bras de votre partenaire. Et nous vous conseillons évidemment de prolonger l’expérience avec les romans d’Alice Oseman, tout aussi paisibles.

À voir si vous avez aimé : Love, Simon ; Sex Education ; Normal People

À voir si vous cherchez : romance LGBTQIA+ ; douceur ; bienveillance ; feel-good ; ados mais tout public ; ambiance bande-dessinée ; épisodes courts ; couleurs pastels ; Olivia Colman en maman adorable

Passez votre chemin si : vous n’aimez pas la guimauve dégoulinante de l’amour ; vous détestez les ados geeks et sages ; vous êtes ronchon et vous n’aimez rien, nous ne voyons pas d’autre explication

