Chaque année, le Super Bowl, grande finale du championnat NFL (National Football League) massivement suivie, est l’occasion de découvrir de nouvelles bandes-annonces pour les films à venir. En 2023, il y a du très lourd.

Vous n’aimez pas le football américain ? Peut-être, suivez-vous l’actualité du Super Bowl pour deux raisons : le show à la mi-temps (assuré par Rihanna en 2023) et les bandes-annonces des films à venir. Voici le récapitulatif de tous les trailers diffusés le 12 février 2023, pendant le match entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie — remporté par les premiers, au terme d’un scénario palpitant.

Batman dans The Flash. // Source : Capture d’écran

Toutes les bandes-annonces diffusées pendant le Super Bowl 2023

The Flash

Après des mois et des mois d’attente et de craintes autour du projet, on a enfin droit à un premier aperçu de The Flash — le standalone consacré au super-héros introduit dans Batman v Superman: Dawn of Justice et incarné par Ezra Miller. Il sera à première vue question d’un voyage dans le temps qui risque de causer bien des soucis, sachant que plusieurs Batman seront de la partie : celui de Ben Affleck et celui de Michael Keaton.

Date de sortie : 14 juin 2023

Les Gardiens de la Galaxie 3

« Êtes-vous prêts pour un dernier trip ? » Le prochain volet de la saga Les Gardiens de la Galaxie sera bien le dernier. Et, au milieu des gags qui caractérisent l’écriture de James Gunn (parti chez Warner Bros. pour concevoir un univers cinématographique DC Comics), le ton semble bien plus grave et opératique. On risque de rire, mais également de pleurer.

Date de sortie : 3 mai 2023

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Quelqu’un se souvient d’Indiana Jones ? Eh bien, le charismatique aventurier, immortalisé par le brillant Harrison Ford, s’offre une ultime virée. Certes, il ressemble à un papy qui vit une retraite dorée, mais il a encore suffisamment d’énergie pour en découdre avec l’un de ses pires ennemis.

Date de sortie : 28 juin 2023

Super Mario Bros. Le Film

Ce n’est pas réellement une nouvelle bande-annonce pour l’adaptation très attendue des aventures de Mario, mais un petit spot publicitaire vantant les mérites de l’entreprise de plomberie qu’il dirige avec son frère Luigi. Au passage, c’est un magnifique clin d’œil à la vieille série Super Mario Bros. Super Show.

Date de sortie : 5 avril 2023

Transformers: Rise of the Beasts

IL Y A UN GORILLE ROBOT (et c’est surtout une publicité pour la marque Porsche).

Date de sortie : 7 juin 2023

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

Après un premier film complétement raté, Paramount Pictures retente sa chance avec la licence culte Donjons et Dragons. Le casting réuni — Chris Pine, Michelle Rodriguez — est de circonstance, mais il n’est pas certain que cela suffise…

Date de sortie : 12 avril 2023

Creed III

Michael B. Jordan renfile les gants d’Adonis Creed, cette fois pour affronter un fantôme du passé — Jonathan Majors, futur grand méchant du MCU dont la musculature semble taillée comme une statue grecque. Spoiler : Sylvester Stallone sera absent.

Date de sortie : 1er mars 2023

Scream VI

C’est quoi, votre film d’horreur préféré ? Scream est éternel, et l’on en est déjà au sixième épisode. Ce nouvel épisode peut compter sur la présence de Jenna Ortega, star de la série Mercredi sur Netflix, pour attirer le public.

Date de sortie : 8 mars 2023

Fast X

On ne va pas se mentir, ça a l’air d’être du grand n’importe quoi. Mais ! Il y a Jason Momoa en grand méchant. En attendant Robert Downey Jr. ?

Date de sortie : 17 mai 2023

AIR

Réalisé par Ben Affleck, AIR s’intéresse aux coulisses du partenariat historique proposé par Nike au jeune Michael Jordan — qui allait devenir le plus grand joueur NBA de tous les temps.

Date de sortie : 5 avril 2023 (Amazon Prime Video)

65

Après un crash, un pilote découvre rapidement qu’il a en réalité échoué sur Terre… il y a 65 millions d’années. Il va donc rencontrer… des dinosaures !

Date de sortie : 15 mars 2023

