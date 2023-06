Géniales pour certains, insupportables pour d’autres, les comédies musicales ne font généralement pas l’unanimité auprès des cinéphiles. Mais si vous êtes prêts à swinguer, 4 monuments du genre sont disponibles sur Disney+ : West Side Story, Hamilton, Moulin Rouge et The Greatest Showman.

Les comédies musicales sont toujours l’assurance de découvrir des chorégraphies maîtrisées et des numéros de chants impressionnants, le tout enrobé dans des histoires souvent romantiques. Un univers généralement coloré, qui invite à se lever de son canapé pour prendre part au spectacle.

Moulin Rouge // Source : UFD

La plateforme de SVOD Disney+ propose ainsi de plonger dans plusieurs classiques, aux mélodies inoubliables. Avis aux allergiques des notes à chaque coin de rue : cette sélection risque de vous faire mal aux oreilles !

Mais pour les amoureux du genre, vous avez le choix entre un Roméo et Juliette des temps modernes avec West Side Story, une épopée hip-hop avec Hamilton, une histoire d’amour totalement déchirante avec Moulin Rouge ou une ode à la différence avec The Greatest Showman.

West Side Story sur Disney+, le remake (presque) meilleur que l’original

Lorsque l’on évoque les comédies musicales, l’un des premiers noms qui vient en tête est évidemment l’immense West Side Story. Cet incontournable du genre avait déjà connu une adaptation culte au cinéma en 1961 avant de connaître une modernisation par le grand Steven Spielberg en 2021. C’est donc cette version qui est actuellement disponible sur Disney+ et elle mérite largement tous les éloges qu’elle a déjà pu recevoir. On y redécouvre avec bonheur l’histoire de Maria et Tony, ces Roméo et Juliette façon new-yorkais, au destin malheureusement toujours aussi funeste.

Avec un cinéaste comme Steven Spielberg aux commandes, difficile de faire la fine bouche devant cette réadaptation absolument bluffante, dont les plans-séquences illuminent encore nos rétines. Sous les traits d’Anita, la lumineuse Ariana DeBose (The Prom) éblouit chacune de ses scènes et a justement reçu l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance. Mention spéciale également aux costumes, absolument somptueux, qui donnent l’impression que les danseurs flottent simplement dans les airs à chaque mouvement. Prêts à chanter Tonight ou America ?

À voir si vous avez aimé : West Side Story (l’original de 1961) ; Roméo + Juliette ; Grease ; La La Land

West Side Story (l’original de 1961) ; Roméo + Juliette ; Grease ; La La Land À voir si vous cherchez : comédie musicale ; costumes colorés ; histoire d’amour impossible ; (re)découvrir un classique du genre version 2021 ; vintage ; guerre des gangs ; baston ; casting en or ; racisme ; années 1960 ; romantique ; pleurer à chaudes larmes ; un plan-séquence d’ouverture sublime ; relativiser sur votre propre vie amoureuse

Hamilton sur Disney+, le génie de Broadway dans votre salon

Avec 11 Tony Awards, un prix Pulitzer et un Grammy Award, parmi tant d’autres récompenses, Hamilton s’est évidemment imposée comme la meilleure comédie musicale sur scène depuis bien longtemps. Écrite, composée et incarnée par Lin-Manuel Miranda (Vaiana, His Dark Materials), Hamilton raconte l’histoire de ce père fondateur des États-Unis, souvent oublié du récit collectif. Les petits twists de ce spectacle vivant, ce sont que les musiques tendent vers le rap et le R’n’B, et que les comédiens sont quasi tous racisés, pour incarner des personnages historiques blancs. Cette comédie musicale est ainsi un tour de force artistique, sur près de 3 heures (tout de même), qui pousse à toujours croire en ses rêves, malgré les conflits politiques et les trahisons personnelles.

La version disponible sur Disney+ est une captation d’une représentation géniale à New York, avec le casting original, dont Lin-Manuel Miranda himself et Jonathan Groff (Mindhunter). Clairement, Hamilton a fait date dans l’histoire des comédies musicales et on comprend pourquoi en écoutant toujours ses mélodies entraînantes, plus de 8 ans après la première de la pièce. À quand une production de ce calibre et de cette qualité en France ?

À voir si vous avez aimé : D’où l’on vient (In the Heights) ; Encanto ; Tick, tick… boom! ; The Get Down

D’où l’on vient (In the Heights) ; Encanto ; Tick, tick… boom! ; The Get Down À voir si vous cherchez : comédie musicale ; Broadway ; hip hop ; Histoire ; humour ; conflits politiques ; casting en or ; espoir ; histoires d’amour ; réviser votre connaissance de l’Histoire américaine ; tomber sous le charme de Lin-Manuel Miranda ; développer une obsession pour Hamilton pendant des mois (testé et approuvé)

Moulin Rouge sur Disney+, la crise de larmes romantique assurée

Vous pensiez que West Side Story était la romance la plus tragique de l’histoire des comédies musicales ? Vous n’avez encore rien vu si vous n’avez jamais eu la chance de visionner Moulin Rouge. Et même si vous avez déjà pu pleurer toutes les larmes de votre corps devant cette création de Baz Luhrmann (Gatsby le magnifique), vous savez que cette comédie musicale dramatique est une valeur sûre, à laquelle on revient toujours, malgré le chagrin annoncé. Moulin Rouge raconte la grande passion éternelle qui lie Christian, un jeune poète sans le sou et Satine, star de cabaret, dans le Paris de la Belle Époque.

Mais comme nous sommes dans l’univers de Baz Luhrmann, tout est évidemment synonyme d’exagération, d’explosions de couleurs, de trips hallucinés, de grandes déclarations du cœur et de destins douloureux. Moulin Rouge est clairement une expérience singulière, qui nous entraîne aux côtés de l’un des couples les plus glamours du septième art : Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) et Nicole Kidman (Big Little Lies). On retiendra encore longtemps leur medley de musiques contemporaines en duo, entamé sur le dos d’un éléphant (oui, oui), tant leur alchimie crève l’écran. Prévoyez juste les mouchoirs.

À voir si vous avez aimé : Roméo + Juliette ; Gatsby le magnifique ; Burlesque ; Rent ; Le Fantôme de l’Opéra ; Titanic

Roméo + Juliette ; Gatsby le magnifique ; Burlesque ; Rent ; Le Fantôme de l’Opéra ; Titanic À voir si vous cherchez : comédie musicale ; amour tragique ; trio romantique ; personnages excentriques ; cabaret ; Paris de la Belle Époque ; années 1890 ; reprises de tubes récents ; fin tragique ; humour ; décalé ; casting en or ; émotion ; maladie ; vie d’artiste ; anachronismes ; entendre les meilleures reprises de Like a Virgin et Roxane au monde

comédie musicale ; amour tragique ; trio romantique ; personnages excentriques ; cabaret ; Paris de la Belle Époque ; années 1890 ; reprises de tubes récents ; fin tragique ; humour ; décalé ; casting en or ; émotion ; maladie ; vie d’artiste ; anachronismes ; entendre les meilleures reprises de Like a Virgin et Roxane au monde Passez votre chemin si : votre moral se trouve dans vos chaussettes ; vous sortez d’une relation amoureuse compliquée ; vous détestez les univers excentriques

The Greatest Showman sur Disney+, le spectacle total

Hugh Jackman (Logan), Michelle Williams (The Fabelmans), Zac Efron (High School Musical), Zendaya (Dune), Rebecca Ferguson (Silo)… Clairement, le casting de The Greatest Showman donne des étoiles dans les yeux et dans les oreilles. Sortie début 2018, cette biographie musicale se concentre sur l’inventeur du cirque moderne et du divertissement à grande échelle, P.T. Barnum. Malgré ses arrangements avec la réalité historique, bien moins reluisante, The Greatest Showman est un spectacle visuel total, mêlé à une bande son du tonnerre et des scènes d’émotion tintées de guimauve, pile au bon dosage.

Cela donne des couleurs chatoyantes, des scènes musicales entraînantes et une superbe ode à la tolérance, à la différence et à l’acceptation de soi. On s’émerveille volontiers devant ce conte qui ne cesse de nous prendre par la main pour mieux nous surprendre, et nous offrir de magnifiques chansons à ajouter à notre playlist du moment. En somme, The Greatest Showman concentre tout ce que l’on aime dans les comédies musicales, avec son lot de démesure, de sentiments et de hits à fredonner sous la douche ou dans une chorégraphie improvisée en pleine rue.

À voir si vous avez aimé : Les Misérables ; High School Musical ; Dreamgirls ; Chocolat ; La La Land

Les Misérables ; High School Musical ; Dreamgirls ; Chocolat ; La La Land À voir si vous cherchez : comédie musicale ; cirque ; romance ; biographie ; ode à l’acceptation de soi ; danses éblouissantes ; troupe artistique ; lutte contre le racisme ; casting en or ; Zendaya en trapéziste de talent ; chanter This is Me chaque fois que vous avez besoin de motivation

