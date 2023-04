La franchise Stargate va-t-elle enfin faire son retour ? Cela fait plusieurs années que la question reste en suspens. Quelques projets ont été avortés. Mais cette fois-ci, cela semble être du sérieux : Amazon Studios, qui possède maintenant la MGM, est motivé pour relancer de grandes franchises. Parmi elles, celle de la porte des étoiles.

Stargate est devenue l’éternelle franchise en stand-by, depuis l’arrêt soudain de Stargate Universe en 2010. Après le film de Roland Emmerich, on a connu 10 saisons de Stargate SG-1 (suivies de deux téléfilms), cinq saisons de Stargate Atlantis, deux saisons pour Universe, sans compter la série animée. Le potentiel est vaste, mais aucun projet de suite ni de reboot n’a réussi à voir le jour depuis plus d’une décennie.

Lorsque les droits étaient encore entièrement détenus par la MGM, un projet de film — de nouveau supervisé par Emmerich — a failli émerger, avant d’être rapidement abandonné. Puis Amazon a racheté la MGM, entrouvrant un nouvel espoir pour une série Stargate. Brad Wright, le showrunner des anciennes séries TV, s’est vu confier l’écriture d’un premier pitch, mais la pandémie a coupé court à ce projet — Wright n’était pas très optimiste sur son propre projet courant 2022.

Mais voilà que quelques nouveaux chevrons viennent d’être enclenchés : Deadline a appris qu’Amazon Studios cherchait à développer massivement certaines franchises historiques. Dans ces révélations du 14 avril, le magazine évoque Legally Blonde (La Revanche d’une blonde), Robocop, La Panthère Rose, mais aussi Stargate.

La fin de Stargate Universe nous laissait sur notre faim… // Source : MGM

Stargate : reboot ou pas reboot ?

Amazon Studios envisagerait une relance de la franchise en grandes pompes avec tout à la fois un film et une série TV (pour le service SVOD Prime Video). D’après les informations de Deadline, le long-métrage serait prévu en premier, comme un préalable : il poserait effectivement les bases d’une nouvelle ère pour Stargate.

Ce qui reste flou, toutefois, est le caractère de « reboot » ou non. Si c’en est un à proprement parler, cela signifie que les plus de 300 épisodes des séries TV seront définitivement mis de côté. Tout l’univers de Stargate repartirait alors de zéro. Il n’est pas certain que cela ravisse les fans, qui attendent le retour de la porte des étoiles depuis bien longtemps.

Une autre possibilité serait un semi-reboot : ne pas proposer de suite directe, mais inscrire les nouvelles œuvres dans l’univers existant (à l’image de ce qu’a fait Star Trek — avec plus ou moins de réussite). De quoi inventer de nouvelles histoires, sans faire table rase de 15 ans de worldbuilding (et avec de potentiels caméos : qui n’a pas envie de revoir Sam ou Teal’c ?).

Deadline n’a pas obtenu d’informations complémentaires. L’équipe originelle est-elle à la barre pour assurer une forme de continuité ? Brad Wright ne s’est pas exprimé, mais Joseph Mallozzi, producteur exécutif des trois précédentes séries et militant actif du retour de la franchise, a expliqué dans un post de blog que « les créateurs de SG-1, Atlantis et Universe ne sont pas dans la boucle et nous n’avons donc aucune information à vous communiquer ».

