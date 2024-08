Lecture Zen Résumer l'article

Les deux géants, qui règnent sur le monde de l’animation, dévoilent toujours plus de nouveautés pour les années à venir. Mais en constatant le nombre de suites, préquels et autres remakes dans les cartons, on se demande si Disney et Pixar ne se moquent pas un peu de nous.

Les Indestructibles 3, Vaiana 2, Toy Story 5, Zootopie 2, des projets en prises de vues réelles (live action) de Lilo et Stitch, de Blanche-Neige et même sur le passé de Mufasa du Roi Lion…

Lors de sa traditionnelle convention mondiale, la D23, Disney a dévoilé une pluie d’annonces concernant ses productions à venir. Mais cet événement, qui s’est tenu du 9 au 11 août 2024, est le reflet d’un problème récurrent ces dernières années chez la firme américaine, comme ailleurs dans le milieu du cinéma et des séries : réchauffer des concepts à l’infini.

Bonnie et ses jouets dans Toy Story 5. // Source : Pixar

Disney reproduit les erreurs de Marvel

Lorsque Tim Burton a revisité Alice au pays des merveilles version gothique, les fans ont globalement dit oui. Quand Cruella ou Maléfique ont eu droit à leur propre film dérivé, pour raconter le passé de leurs méfaits, les fans étaient toujours au rendez-vous.

Mais depuis que les projets en live-action et autres remakes ont envahi les écrans, à raison de plusieurs propositions par an, la fatigue et la lassitude se font désormais sentir. Alors, certes, le Stitch revisitée par les prises de vues réelles a l’air plutôt mignon. Mais l’original animé se suffisait très bien à lui-même.

Experiment 626 has entered the chat! The live-action #LiloAndStitch is coming only to theaters in Summer 2025! pic.twitter.com/82KFLEFL5E — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 10, 2024

On saisit évidemment les enjeux financiers et les risques. Un raté au cinéma peut avoir des allures de catastrophe industrielle pour Disney. Mais à force de capitaliser sur ses marques fortes et de recycler tout, tout le temps, la marque Disney pourrait bien être rattrapée par le même virus que sa cousine, Marvel, et son fameux univers cinématographique.

Les fans de comics commencent ainsi progressivement à bouder les salles, comme l’a prouvé l’exemple de The Marvels. Certes, Deadpool & Wolverine, a renversé la vapeur, mais il fait figure d’exception. La dernière phase du MCU, la phase 5 n’a pas été l’une des meilleures, à l’image du décevant Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Idem pour la phase 4, avec beaucoup de rendez-vous manqués et de déceptions. Pourtant, il y avait nombre de suites.

Pixar surpasse toujours Disney

Paradoxalement, Disney sait à quel point les prises de risque peuvent payer. Les succès incontestables de La Reine des Neiges en 2013, avec une princesse sans chevalier pour la sauver, mais aussi plus récemment d’Encanto, en 2021, qui a fait entrer Ne parlons pas de Bruno dans la tête de tous les parents du monde entier, le prouvent. Lilo et Stitch avait d’ailleurs été l’un des plus gros succès de Disney, au début des années 2000, avec un scénario et une esthétique à mille lieux de Cendrillon et son bal de minuit.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

L’originalité n’est donc pas un gros mot, loin de là. De son côté, Pixar semble justement trouver un bel équilibre entre des suites à gogo et de nouvelles idées flamboyantes. On attend ainsi avec impatience de découvrir Toy Story 5, ou Les Indestructibles 3, qui s’annoncent déjà comme des succès, après celui de Vice-Versa 2 en cet été 2024.

Pixar frappe encore avec un… castor robotique

Mais notre curiosité a également été piquée par une annonce improbable : celle de la sortie d’Hoppers, une nouvelle création des studios Pixar, attendue pour le printemps 2026. Le pitch ? Mabel, une petite fille, peut transférer son esprit dans le corps d’un… castor robotique. Je ne sais pas vous, mais personnellement, j’ai déjà le sourire en lisant cette seule phrase.

Oui, ceci est un castor robotique. // Source : Pixar

Après les échecs au box-office des plus classiques En Avant ou Élémentaire, malgré leurs qualités indéniables, Pixar revient ainsi aux idées farfelues, sur le papier, qui ont donné vie à de grands films comme Wall-E ou Monstres et Cie. Autant dire que c’est une excellente nouvelle pour la survie du studio, qui décide de prendre le contrepied de Disney, entièrement focalisé sur ses live-action et ses suites en cascades.

Entre science-fiction et Ted Lasso

Une tendance qui encourage à l’espoir, et qui semble globale chez Pixar : Hoppers fera ainsi suite à Elio, prévu pour juin 2025, et qui sera une ambitieuse aventure de science-fiction. Un petit garçon voyagera ainsi dans la galaxie, en devenant par erreur l’ambassadeur de la Terre.

Côté streaming, leur première série au long cours verra même le jour dès le 6 décembre 2024 sur Disney+ : Win or Lose. On y suivra une équipe de softball, avec un coach à la moustache impeccable, qui rappelle évidemment Ted Lasso, mais aussi Friday Night Lights. Les différents styles d’animation présents dans la bande-annonce nous font même espérer une révélation façon Spider-Man : New Generation.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Alors, Disney : vous avez été capables de créer des figures aussi iconiques de la pop culture que Stitch ou Elsa. À l’époque, des idées originales et audacieuses. Assurément, le public devrait répondre présent pour Vaiana 2 ou Zootopie 2. Mais on ne peut pas croire à une panne d’inspiration ou à un renoncement pour créer les nouveaux symboles et autres peluches de demain. Il serait temps de sortir de sa zone de confort.

