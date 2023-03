Laissez la magie vous envahir en découvrant En Avant, enfin disponible sur Disney+. Ce road trip de fantasy sera parfait pour une soirée en famille, en invitant votre âme de geek intérieur à se joindre à la fête.

Le week-end est enfin là et vous avez prévu de vous préparer une soirée ciné, avec pop-corn à la clé et film déniché sur une plateforme de SVOD ? Ne cherchez plus, nous avons le long-métrage parfait pour vous en ce vendredi 24 mars 2023 : En Avant.

Malheureusement sorti en mars 2020, l’un des derniers Disney/Pixar n’a pas vraiment connu les foules dans les salles obscures. Mais il est temps de réparer cette erreur, puisque ce dessin animé fantastique est enfin disponible sur Disney+. Prêts à faire entrer la magie dans votre vie ?

Le film En Avant sur Disney+, la quête initiatique qui murmure à l’oreille des geeks

Quand on cite Pixar, on pense forcément à Toy Story, Monstres & Cie, Wall-E ou Coco. Mais préparez-vous à ajouter un nouveau nom parmi ces prestigieuses références : En Avant. Sorti dans l’indifférence générale à cause de la pandémie de Covid, en mars 2020, ce dessin animé mérite pourtant toutes les louanges. Désormais disponible depuis ce vendredi 24 mars 2023 sur Disney+, vous n’avez plus aucune excuse pour passer à côté de ce film d’animation qui secoue nos émotions version shaker à cocktails.

Vous y ferez la rencontre de deux frères elfes, Ian et Barley, vivant dans un monde imaginaire où la technologie a remplacé la magie. Lorsqu’ils découvrent qu’ils pourraient revoir leur père, disparu, grâce à un sort féerique, ils se lancent dans une quête initiatique à bord de Guinevere, leur van fétiche.

En Avant // Source : Disney/Pixar

Attendez-vous à être surpris par ce monde magique où les trolls côtoient les sirènes à chaque coin de rue et où les dragons de compagnie sont la norme. C’est bien simple : En Avant est un savoureux concentré de pop culture, s’inspirant autant de classiques du cinéma que des jeux de rôle. Et cela fait un bien fou de voir ces inspirations geek vues comme légitimes dans un Pixar, tant ces passions ont longtemps été traitées comme des centres d’intérêts insignifiants.

Dans ce road trip d’une tendresse infinie, Ian et Barley vont donc redécouvrir la magie, tandis que nous pouvons replonger avec bonheur dans ces mondes de fantasy que l’on aime tant. Et évidemment, En Avant ne se prive pas de mettre en lumière la force des liens familiaux, comme souvent chez Pixar, sans jamais oublier de proposer un humour tordant et moderne. Bref, ce film d’animation est un concentré du meilleur de Pixar, qui changera à jamais votre vision des licornes.

