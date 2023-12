Se faire tester pour savoir si on a le covid peut dérouter en 2023. Les règles et prises en charge des autotests, tests antigéniques ou tests PCR ont évolué. Voici comment s’y retrouver.

L’actuelle campagne de vaccination contre le covid, en cours depuis le 2 octobre 2023, rappelle que la maladie qui a paralysé la France en 2020 est toujours présente. Un nouveau pic épidémique est enregistré cet automne. Mais, avoir le covid en 2023, c’est parfois ne pas savoir comment réagir. Notamment au moment de se faire tester : quel(s) test(s) faire ? Où réaliser un autotest, un test antigénique ou un test PCR ? Combien coûtent ces tests, sont-ils pris en charge par la Sécurité sociale et/ou la mutuelle ?

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les tests covid en 2023.

Quand faire un autotest covid ?

Les autotests sont des tests antigéniques permettant de dépister le covid. Ces tests sont à réaliser soi-même. Un guide d’utilisation est fourni dans la boîte : il faut introduire un écouvillon dans son nez et le faire tourner sur les parois nasales. Le résultat est donné en 15 à 20 minutes.

L’autotest peut être réalisé quand on a été en contact avec des personnes positives au covid, ou encore si on a des symptômes qui s’apparentent au covid.

Où acheter un autotest ?

Les autotests sont en vente libre en pharmacie. Le test peut être réalisé chez soi.

Combien coûte un autotest ?

On peut en trouver vendus entre 2,50 et 4,50 €. L’Assurance Maladie précise cependant que le coût maximal de vente d’un autotest est de 3,35 €.

Ces tests ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale, sauf quelques exceptions (enfants de moins de 12 ans cas contact, personnel de l’Éducation nationale, professionnels travaillant auprès de personnes âgées).

Quand faire un test antigénique ?

En plus des autotests (antigéniques), il existe des tests dits antigéniques rapides. Ce sont aussi des tests consistant en des prélèvements par voie nasale avec un écouvillon. À la différence des autotests, ils sont réalisés par des professionnels de santé : médecins, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, sages-femmes, dentistes, pharmaciens.

Le test antigénique peut être réalisé en cas de contact avec une personne positive ou en cas de symptômes faisant penser au covid.

Combien coûte un test antigénique ?

Le prix des tests antigéniques réalisés par un professionnel de santé varie, il est aux alentours de 20 € en pharmacie.

Depuis le 1er mars 2023, ces tests antigéniques sont pris en charge pour tous les assurés, qu’ils soient ou non vaccinés. Il n’est pas nécessaire d’avoir une prescription médicale (c’est-à-dire une ordonnance) pour faire le test. Il faut cependant savoir qu’il y a un ticket modérateur (un reste à charge après remboursement de l’Assurance Maladie), normalement pris en charge par votre mutuelle. « Dans la très grande majorité des cas, le ticket modérateur des tests covid-19 est intégralement remboursé par les mutuelles ou complémentaires santé », selon le site officiel de l’administration française.

Dans certains cas, le test antigénique est pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale (ALD, personnes de plus de 65 ans, mineurs, professionnels de santé, personnes immunodéprimées).

Un test réalisé par un professionnel de santé. // Source : Canva

Quand faire un test PCR ?

Les tests RT-PCR sont des tests virologiques, qui peuvent être réalisés soit par prélèvement naso-pharyngé, soit par prélèvement salivaire. Le premier est le plus courant, et consiste à prélever un échantillon de mucus avec un écouvillon.

Un test PCR peut être effectué en cas de symptômes du covid et pour permettre de confirmer un autotest positif.

Où faire un test PCR ?

Les tests PCR sont à réaliser en laboratoire de biologie médicale et dans certaines pharmacies. Il est recommandé de vérifier sur ce site que le lieu est bien équipé pour réaliser des tests PCR avant de s’y déplacer.

Le délai pour obtenir les résultats, ainsi que la manière dont les résultats sont communiqués au patient, dépend du laboratoire.

Combien coûte un test PCR ?

Le tarif de référence d’un test RT-PCR est de 41,19 €. Comme les tests antigéniques, les tests PCR sont pris en charge pour tous les assurés, qu’ils aient ou non été vaccinés contre le covid. Il n’est pas non plus nécessaire d’avoir une ordonnance pour réaliser un test PCR. Un ticket modérateur est prévu, et sera normalement couvert par votre complémentaire santé (mutuelle).

Le test PCR est pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale dans certains cas (ALD, personnes de 65 ans et plus, professionnels de santé, personnes immunodéprimées).

Pour aller plus loin Vaccin covid : tout savoir sur la nouvelle campagne en France

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.