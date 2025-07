Lecture Zen Résumer l'article

La fameuse série culinaire The Bear, maintes fois primée, vient de dévoiler sa saison 4, le 26 juin 2025, sur Disney+. Mais les aventures de Syd et Carmy sont-elles terminées pour autant ?

Chaud devant ! The Bear est de retour en streaming depuis le 26 juin avec une saison 4 qui nous ramène enfin à la magie des débuts. L’occasion d’approfondir encore la psychologie de Syd, Carmy, Tina, et tous les autres merveilleux cuisiniers de la série, consacrée plusieurs fois aux Emmy Awards. Mais la fin de service n’a pas encore été annoncée pour autant. Alors, The Bear va-t-elle continuer avec une saison 5 ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

The Bear va bel et bien revenir pour une saison 5 sur Disney+

La bonne nouvelle a été mise en ligne le 1ᵉʳ juillet 2025 : The Bear a été renouvelée pour une saison 5, d’après Variety. John Landgraf, le directeur de FX, la chaîne américaine qui produit la série, a évoqué l’accueil incroyable réservé à la saison 4 par les fans : « Cela a été encore plus spectaculaire que pour les saisons précédentes. »

Il estime que The Bear est « l’une des meilleures séries actuelles » et il a hâte que les équipes puissent « continuer à raconter cette histoire magnifique. »

Jeremy Allen White est remarquable dans The Bear. // Source : Frank Ockenfels/FX

Quand sortira la saison 5 de The Bear ?

Jusqu’ici, les fans de The Bear ont eu la chance de pouvoir découvrir une nouvelle saison par an, depuis 2022. La logique voudrait donc que la saison 5 puisse être dévoilée dès le mois de juin 2026, pour continuer sur cette lancée. Cependant, le planning extrêmement chargé du casting pourrait causer du retard à la production, avec une sortie plutôt estimée en 2027.

En effet, Jeremy Allen White, qui incarne Carmy, endossera le costume de Bruce Springsteen dans le biopic Deliver Me From Nowhere, dont la sortie en salles est prévue le 22 octobre 2025.

Ayo Edebiri (Syd) sera, elle, à l’affiche du nouveau film de Luca Guadagnino (Call Me By Your Name), After the Hunt, face à Julia Roberts, en fin d’année.

De son côté, Ebon Moss-Bachrach (Richie) rejoindra le MCU avec Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas, dans le rôle de La Chose, dès le mois de juillet 2025.

Pour aller plus loin Voici les 15 meilleures séries à voir sur Disney+

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama