Chaque jour, Numerama vous conseille des films ou des séries à regarder en streaming, sur les plateformes de SVOD. Pour terminer la semaine en douceur mais avec courage, en ce dimanche 26 février 2023, nous vous recommandons deux films d’animation sur Canal+, aux personnages féminins badass.

Vous cherchez des dessins animés à voir en famille sur vos plateformes de SVOD habituelles ? Ça tombe bien, nous avons ce qu’il vous faut. En ce dimanche 26 février 2023, nous vous invitons à découvrir deux héroïnes au caractère bien trempé, dans deux dessins animés disponibles sur Canal+. Alors, vous préférez voyager en Colombie grâce à Encanto ou rencontrer un chapoul dans Pil ?

Pil // Source : TAT Productions

Le film Encanto, un voyage haut en couleur avec une héroïne (presque) comme nous

Connaissez-vous la fantastique famille Madrigal ? Non ? Alors vous devez immédiatement réparer ce tort en découvrant Encanto. Vous y rencontrerez une joyeuse fratrie colombienne, dotée de pouvoirs magiques. Luisa possède ainsi une force surhumaine, Pepa contrôle la pluie et le beau temps, Isabela peut créer de véritables spectacles fleuris et Dolores est capable d’entendre à des kilomètres à la ronde. Parmi toutes ces personnalités exceptionnelles, se trouve Mirabel, la seule sans capacité spéciale. Mais lorsque la maison menace de s’écrouler, l’adolescente va tout mettre en œuvre pour sauver sa famille.

Encanto, l’une des dernières créations des studios Disney, est également l’un des meilleurs films d’animation de la firme aux grandes oreilles, tout simplement. Laissez-vous charmer par ce dessin animé coloré à la bonne humeur communicative et rejoignez Mirabel pour percer un secret familial longtemps enfoui. Cette héroïne presque banale est une petite révolution pour Disney : des grandes lunettes rondes, une maladresse à toute épreuve et aucun prince charmant à l’horizon pour venir la sauver.

Mirabel est donc avant tout une jeune femme ordinaire mais qui ne recule devant rien, à la manière de Mulan en son temps. Un parti pris rafraîchissant, dont les rythmes entraînants, composés par Lin-Manuel Miranda (Hamilton), vous accompagneront plusieurs mois après votre visionnage. Il vous faut une raison supplémentaire de vous motiver à le regarder dès maintenant ? Encanto quitte le catalogue de Canal+ en ce mardi 28 février 2023, alors dépêchez-vous de découvrir son univers fantastique et musical.

Le film Pil, le conte médiéval avec une héroïne courageuse (et qui rote, comme tout le monde)

Pil est une jeune orpheline, vivant sa meilleure vie dans les rues de Roc-en-Brume, accompagnée de ses trois adorables fouines apprivoisées. Elle passe ainsi son temps à voler de la nourriture dans le château de Tristain, qui a usurpé le trône. Un jour, alors qu’elle se déguise en princesse pour échapper à des gardes, elle se retrouve embarquée dans une aventure improbable. Elle va alors devoir sauver Roland, le véritable héritier du royaume. Problème : il est actuellement transformé en… chapoul, un mélange entre un chat et une poule.

Ce simple postulat de départ, absolument délirant, vous donne déjà un ordre d’idée de l’inventivité de Pil, produit par le studio toulousain TAT Productions. Avec ses personnages qui revendiquent leur différence et ses blagues décapantes, le long-métrage brille par son message féministe, loin des récits de princesses habituels. Proche de Rebelle, des studios Disney, Pil est plutôt une adolescente courageuse, qui n’a peur de rien. Doté de graphismes réussis et attirants, ce conte médiéval made in France séduira toute la famille, dès 5 ans. Attention : Pil quittera le catalogue de Canal+ le mardi 7 mars 2023, donc il ne vous reste que quelques jours pour avoir la chance de croiser un chapoul.

