Plusieurs modèles prévus pour 2023 sont déjà connus, alors que d’autres ne seront dévoilés que dans les prochains mois. On fait le point sur ce qui se profile pour 2023 pour les voitures électriques.

De plus en plus de nouvelles voitures électriques arrivent tous les ans sur le marché français. Constructeurs historiques, comme nouveaux constructeurs émergents, tous ont pour ambition de répondre à la demande grandissante pour les véhicules électriques de toutes tailles.

Plusieurs constructeurs automobiles gardent encore secrètes leurs prochaines nouveautés à être présentée en 2023. D’autres, comme Mini ou Audi, ont déjà un planning bien rempli sur les modèles électriques qui vont être lancés ou mis à jour en 2023.

Les modèles de voitures électriques déjà planifiées en 2023

Plusieurs modèles ont été présentés en 2022 pour apparaître sur nos routes en 2023.

Abarth 500 e

La déclinaison de la Fiat 500 électrique revue et corrigée par Abarth a été présenté fin novembre 2022. Plus puissante avec 153 ch, plus bruyante grâce à une émulation d’échappement, cette Abarth électrique veut booster la plus sage version de Fiat. Les pré-réservations sont déjà ouvertes. Les commandes suivront au deuxième trimestre, d’abord avec une édition limitée à 43 000 € en berline ou 46 000 € en cabriolet, puis sur la gamme complète. Les premières livraisons interviendront en juin 2023.

Abarth 500e 2023 // Source : Abarth

Aiways U6

Si la marque chinoise peine un peu à séduire les clients français avec son SUV U5, son SUV coupé Aiways U6 pourrait plaire un peu plus à la clientèle européenne. Un modèle assez grand de 4,80 m de long, avec une puissance de 218 ch et qui offre une autonomie de 400 km wltp avec sa batterie 63 kWh. Celui peut déjà être commandé pour 46 990 € avec des livraisons prévues pour l’été 2023.

Aiways U6 // Source : Aiways

Audi Q8 e-tron, Q6 e-tron et des restylages de mi-carrière

Audi a présenté en novembre 2022, le nouveau Q8 e-tron qui prend la suite du « e-tron » premier du nom. Le gros SUV électrique sera décliné également en version Sportback. Ce modèle haut de gamme devrait arriver sur les routes au premier semestre 2023.

Audi Q8 e-tron dans ses deux carrosseries // Source : Audi

Audi Q6 e-tron sera la nouveauté de 2023, il devrait être présenté au salon automobile de Munich en septembre 2023. On devrait cependant en entendre parler régulièrement dans le courant de l’année. L’A6 e-tron est prévue quant à elle pour 2024.

Au rayon des mises à jour, d’ici fin 2023, Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron auront droit à un petit lifting qui inclura une nouvelle batterie offrant plus d’efficience. Les e-tron GT et RS e-tron GT auront aussi droit à ce traitement pour la fin de l’année 2023.

BMW i5

Chez BMW, c’est l’i5 que l’on attend pour 2023. En version berline, et probablement en version break également, cela sera la nouveauté de l’année.

Les livraisons des BMW iX1 et i7 seront également à l’ordre du jour pour ce début 2023.

BYD ATTO 3, Han et Tang

Présentées au Mondial de Paris, ces trois modèles (Atto 3, Han et Tang) ont officiellement entamé leur commercialisation dans le réseau By My Car en France. Il faudra cependant certainement attendre le début de l’année pour commencer à croiser certains de ces modèles sur les routes françaises.

Tarif de lancement de la gamme BYD // Source : BYD

Citroën ë-C4 X

La version électrique de la C4 X de Citroën arrivera en début d’année chez les clients. Cette cousine de la 408 de Peugeot est proposée avec la motorisation de 100 kW et une autonomie de 360 km. Elle ne semble pas bénéficier du nouvel ensemble moteur batterie qui va équiper progressivement les différents modèles électriques de Stellantis.

Citroën ë-C4 X // Source : Citroën

Cupra Born restylée

La Cupra Born devrait comme l’ID.3 de Volkswagen déjà passé par la case bistouri pour une petite évolution stylistique. Il faudra patienter pour savoir si cette petite mise à jour concerne également d’autres éléments en plus du design.

DS 3

Le DS 3 fait partie des modèles du groupe qui bénéficient d’un restylage qui s’accompagne aussi d’une évolution de l’ensemble moteur/batterie : une puissance augmentée de 100 à 115 kW, et une batterie qui passe de 50 à 54 kWh. Les premières livraisons de cette version débuteront dès début 2023.

Nouvelle DS 3 // Source : DS automobiles

Fisker Ocean et Pear

Les premiers modèles ont commencé à sortir de la ligne de production mi-novembre. Il faudra cependant attendre 2023 pour voir les premiers modèles circuler en France.

Si le constructeur Fisker diffuse progressivement quelques informations sur le modèle PEAR. On s’attend à sa présentation complète dans le courant de l’année.

Premiers tours de roue de la Fisker Pear // Source : Fisker

Honda e:NY1

Ce SUV électrique du constructeur japonais arrivera au second semestre 2023 dans la gamme du constructeur japonais. Il devrait être l’équivalent d’un HR-V électrique. Le modèle est déjà commercialisé en Chine, mais on attend confirmation prochainement des caractéristiques de la version européenne.

Honda e:Ny1 Prototype // Source : Honda

Hyundai Ioniq 6 et nouveau Kona

Normalement, nous n’avons pas à vous présenter la berline Ioniq 6 de Hyundai. C’est probablement un des modèles les plus attendus pour ce début 2023 dans l’actualité des voitures électriques. Si on a déjà pu observer son design, il reste à découvrir ses performances et son efficience lors des essais.

Hyundai Ioniq 6 // Source : Hyundai

2023 sera également placé sous le signe du renouvellement du Hyundai Kona. Un peu comme son cousin Niro EV, il va profiter d’un changement de look, même si les caractéristiques techniques ne devraient pas énormément évoluer.

Huyndai Kona 2023 // Source : Hyundai

Jeep Avenger

Dévoilé au Mondial de Paris, l’Avenger est le premier modèle 100 % électrique de Jeep. Il partage la même plateforme que d’autres modèles du groupe, ce ne sera donc pas une véritable découverte. Il n’en reste pas moins qu’avec son style, il devrait être une des nouveautés électriques appréciées du public en 2023. 7 000 réservations ont déjà été enregistrées en Europe, un bon début.

Jeep Avenger // Source : Raphaelle Baut

Kia EV9

Pour l’année 2022, Kia a dû gérer EV6, EV6 GT et Niro EV. Le programme pour le début 2023 se concentre sur le lancement d’une nouveauté, celle du gros SUV familial EV9, qui arrive avec quelques mois de retard par rapport au planning initial. Le modèle sera ensuite commercialisé au second semestre 2023.

Kia Concept EV9 // Source : Kia

Lexus RZ 450e

Comme le Kia EV9, le Lexus RZ 450e aurait dû être présenté fin 2022. C’est finalement en fin de premier trimestre 2023 que nous en saurons vraiment plus sur les performances et le confort de ce nouveau modèle électrique signé Lexus. Nous aurons l’occasion de le tester avec son nouveau volant papillon.

Lexus RZ 450e // Source : Lexus

Lotus Eletre

Ce modèle électrique haut de gamme et performant de Lotus devrait voir ses premiers modèles livrés à l’été 2023. Avec un prix de 100 000 € environ, nous ne devrions pas en croiser fréquemment de Lotus Eletre sur les routes françaises.

Lotus Eletre // Source : Lotus

Lucid Air et Gravity

Nous vous parlions récemment de notre découverte de la Lucid Air. Les premiers clients européens devraient recevoir leurs modèles début 2023 pour la version Dream Edition, puis les autres déclinaisons arriveront progressivement. Si Lucid n’a pas encore de points de vente en France, nous devrions quand même avoir l’occasion d’en croiser.

Lucid Air dans le Lucid Studio Munich // Source : Raphaelle Baut

Lucid devrait également d’ici fin 2023 présenter plus en détail son SUV Gravity. Par contre, celui-ci ne sera produit qu’en 2024 (pour les États-Unis probablement dans un premier temps).

Lucid concept gravity // Source : Lucid Motors

Maserati Grecale et GranTurismo

Les deux déclinaisons électriques de Maserati ont été présentées en 2022. On attend désormais la livraison des premiers modèles. 2023 devrait permettre au SUV Grecale et à la berline GranTurismo de venir se frotter au marché des voitures électriques performantes et haut de gamme.

Maserati GranTurismo Folgore // Source : Maserati

Mercedes EQE SUV

Mercedes va commencer à livrer les premiers modèles de son fleuron EQS SUV début 2023. Un peu plus tard dans l’année, ce sera au tour de l’EQE SUV d’arriver sur les routes. Cela sera essentiellement la nouveauté électrique de l’année, même si on peut imaginer que Mercedes aura des choses à nous présenter d’ici au mois de septembre 2023 où se tiendra le salon automobile de Munich.

Mercedes EQE SUV // Source : Mercedes

MG : Plus de versions de MG4 et un roadster

MG devrait développer la gamme de sa MG4 en 2023. Les versions sportives de plus de 400 ch et grande autonomie avec sa batterie de 77 kWh sont prévues.

Pour MG, 2023 fêtera le centenaire de la marque, il est donc à prévoir plusieurs annonces. Le roadster inspiré du cyberster devrait être officialisé. Une petite citadine pourrait aussi s’inviter dans les lancements de l’année.

MG concept Cyberster roadster // Source : MG

Mini Hatch, Countryman et Aceman

L’année 2023 va être chargée pour Mini avec pas moins de 3 nouveautés. Le premier modèle 100 % électrique de Mini va profiter d’une mise à jour en 2023. La Mini Hatch 3 portes est l’une des trois nouveaux modèles de 2023. Elle ne sera plus seule dans la gamme électrique de Mini, puisque le constructeur va aussi proposer le Countryman en version électrique, en plus de versions thermiques.

Enfin, la version définitive du Mini Aceman est aussi au programme de 2023.

Concept Mini Aceman // Source : Mini

Opel Astra et Astra Sports Tourer Electric

La cousine allemande de la 308 a été présentée au mois de décembre 2022 et sera commercialisée au printemps 2023. Elle se déclinera aussi bien en berline qu’en version break. Ce modèle intègrera la nouvelle génération de moteur du groupe avec une puissance de 115 kW et la batterie de 54 kWh.

Opel Astra electric dans les deux carrosseries : berline et break // Source : Opel

L’Opel Mokka-e devient Mokka Electric, un changement de nom qui s’accompagne aussi de la mise à jour de la motorisation du modèle qui intègre aussi désormais le moteur de 115 kW et 54 kWh de batterie. L’Opel Corsa-e devrait elle aussi annoncer sa mise à jour.

Peugeot e-308

Du côté de Peugeot, la nouveauté électrique 2023 attendue est la e-308. Comme l’Astra, elle est équipée de l’ensemble moteur/batterie : 115 kW/54 kWh. Elle sera commercialisée fin du premier semestre 2023.

Peugeot e-308 et e-308 SW // Source : Peugeot

La mise à jour de la e-208 avec une autonomie de plus de 400 km sera disponible au premier trimestre 2023 pour les clients. À la différence de la e-308, elle dispose du même moteur de 115 kW, mais sa batterie est limitée à 51 kWh de capacité totale.

Porsche Macan électrique

Le Porsche Macan sera officiellement présenté en 2023, mais pour une commercialisation en 2024. Le premier SUV électrique de Porsche est attendu pour compléter les déclinaisons Taycan.

Renault Scénic

Après la Mégane, c’est au tour de Scénic de faire son entrée dans la gamme électique de Renault en 2023. Il faudra par contre encore patienter pour R5 qui pointera le bout de son capot en 2024 et en 2025 pour la R4.

Rolls-Royce Spectre

La première Rolls-Royce électrique doit être commercialisée fin 2023.

Rolls-Royce Spectre 100 % électrique // Source : Rolls-Royce

Skoda Enyaq RS

Les livraisons des versions plus sportives du Skoda Enyaq seront à l’ordre du jour en 2023. Il faudra attendre la fin de l’année pour que la marque dévoile un prototype de ce que sera un prochain modèle dans la gamme 100 % électrique de Skoda.

Skoda Enyaq Coupé RS iV // Source : Skoda

Subaru Solterra

L’arrivée en concession du cousin de la BZ4X se fera en 2023.

Subaru Solterra // Source : Subaru

Tesla Model S et X

Si les premières Model S Plaid ont déjà fait leur apparition en France fin 2022, 2023 verra arriver les autres motorisations de ces deux modèles haut de gamme de Tesla.

Tesla Model X 2022 // Source : Tesla

Pour les autres modèles de la gamme, ce sont des évolutions hardware et software qui devraient intervenir sur l’année. Bien sûr, nous ne sommes pas à l’abri d’une annonce surprise d’Elon Musk dans le courant de l’année, mais rien qui soit suffisamment officialisé pour le lister.

2023 sera aussi l’année des premiers Cybertruck mais uniquement outre-Atlantique.

Volvo EX90 et EX30

Volvo a présenté son nouveau fleuron EX90 fin 2022, cela sera la nouveauté électrique de 2023 de la marque. Les livraisons devraient intervenir au dernier trimestre de l’année.

Volvo EX90 // Source : Ulrich Rozier pour Numerama

Dans le courant de l’année, nous devrions en apprendre plus sur le modèle EX30 que la marque dont la marque n’a fait que révéler une silhouette lors de la présentation de l’EX90.

Volkswagen ID. Aero

La version définitive du proto ID. Aero sera dévoilée en version camouflée début janvier, ainsi que son nom officiel par la même occasion. Il faudra encore attendre un peu pour voir le modèle sans aucun maquillage.

Volkswagen concept ID. Aero // Source : Volkswagen

2023 sera aussi l’occasion pour Volkswagen de renouveler ID. 3 et de procéder aux livraisons d’ID. Buzz.

Ce qui sera dévoilé dans le courant de l’année 2023 (sans que l’on en sache beaucoup plus)

Il est trop tôt pour certains constructeurs pour dévoiler leur programme de nouveautés sur 2023. On sait cependant que plusieurs marques feront des annonces en début d’année. C’est le cas pour :

Fiat : on sait que le modèle « 600 » de Fiat doit être normalement révélé au printemps, mais il était trop tôt pour que le marque nous donne plus d’informations.

: on sait que le modèle « 600 » de Fiat doit être normalement révélé au printemps, mais il était trop tôt pour que le marque nous donne plus d’informations. Ford : un nouveau SUV, plus compact que le Mustang Mach-e, doit être commercialisé en 2023. Pour le reste, il faudra attendre les années à venir que la marque intensifie encore sa transition.

: un nouveau SUV, plus compact que le Mustang Mach-e, doit être commercialisé en 2023. Pour le reste, il faudra attendre les années à venir que la marque intensifie encore sa transition. Smart : le constructeur nous a invités à suivre les actualités début 2023. Des rumeurs courent sur une Smart #3 en Chine, on peut imaginer qu’il doit s’agir de ce modèle-là.

: le constructeur nous a invités à suivre les actualités début 2023. Des rumeurs courent sur une Smart #3 en Chine, on peut imaginer qu’il doit s’agir de ce modèle-là. SsangYong : la marque, même si très discrète, n’a pas complètement disparu de France. Elle nous réserve même quelques nouveautés électriques à venir, sans donner plus d’indications pour le moment.

: la marque, même si très discrète, n’a pas complètement disparu de France. Elle nous réserve même quelques nouveautés électriques à venir, sans donner plus d’indications pour le moment. Toyota : le constructeur japonais fera plusieurs annonces de véhicules électriques dans l’année, y compris le lancement d’un vélo cargo électrique.

Les marques qui, pour le moment, n’ont pas de nouveautés à communiquer pour 2023

Nous ne sommes pas à l’abri d’annonces surprises, mais à priori, il n’y aura pas de nouveautés 100 % électrique en 2023 pour les marques suivantes : Alfa Romeo, Alpine, Dacia (sauf si l’on compte le changement de calandre de la Spring), Jaguar, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki.

Il faudra attendre 2024, voire 2025 pour certaines d’entre elles.