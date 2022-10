Après l’annonce d’un SUV électrique pour 2023, c’est la Maserati GranTurismo dans sa version 100 % électrique, Folgore, qui est officialisée aujourd’hui. Sauf que la marque italienne nous avait vendu des performances que les chiffres du jour ne semblent pas égaler.

Maserati a prévu de proposer des versions électriques de l’ensemble de sa gamme, avec comme ambition de passer à une électrification totale de son catalogue d’ici à 2030. La nouvelle génération de la GranTurismo dévoilée ce 3 octobre doit remplacer l’ancienne génération, qui n’a pas été réellement renouvelée depuis 2007.

En mars 2022, Maserati avait promis « la première voiture de sport de luxe électrique au monde » avec plus 1200 chevaux de puissance moteur. Excepté que la puissance de la motorisation électrique est finalement bien plus raisonnable, puisque ce sont 761 chevaux qui sont confirmés. Rassurez-vous, Maserati ne nous a pas menti.

Ce que l’on connait des caractéristiques techniques de la GranTurismo Folgore

Pour son SUV Grecale, la version électrique Folgore a été annoncée sur une plateforme à technologie 400 V. Pour le modèle GranTurismo, c’est la technologie 800 V qui a été privilégiée. Ce choix permet au constructeur d’obtenir de meilleures performances et des recharges plus rapides. Ce qui pourrait s’avérer utile pour recharger la batterie de 92,5 kWh de capacité (dont 83 kWh de capacité utile).

La Maserati GranTurismo Folgore s’appuie sur 3 moteurs à aimant permanent de 300 kW, dérivés la Formula E. Cependant, seuls 560 kW (ou 761 ch) sont transmis aux roues en continu, enfin surtout dans ses modes sport ou corsa. Les 1 200 ch promis auparavant par la marque se cachent en fait dans la puissance théorique produite par les moteurs, mais pas passées aux roues. Le couple de 1 350 Nm complète les caractéristiques, de quoi assurer des vraies performances de sportive.

La Maserati Gran Turismo Folgore se distingue peu esthétiquement des versions thermiques // Source : Maserati

Le modèle électrique peut avaler le 0 à 100 km en 2,7 secondes, ce qui est bien au-dessus de la plus puissante des motorisations thermiques qui affiche 3,5 secondes pour le même exercice. Il ne lui faut que 8,8 secondes pour le 0 à 200 km/h. À la différence de bien d’autres modèles, la Maserati GranTurismo Folgore n’est pas bridée pour sa vitesse maximale, elle peut atteindre 320 km/h. Cette vitesse n’est accessible que dans certains modes de conduite, et bien sûr dans les conditions qui s’y prêtent uniquement. À l’opposé, le mode de conduite « max range » limite volontaire la Maserati à une vitesse de 130 km/h.

Pour recharger la bête après l’effort, la GranTurismo accepte jusqu’à 270 kW en courant continu sur les bornes ultra-rapides. Elle permet aussi de se recharger jusqu’à 22 kW sur les bornes en courant alternatif.

Pas de révolution du style

La nouvelle GranTurismo ressemble à une Maserati GranTurismo. Les fans de la marque au trident ne seront pas déroutés par cette nouvelle génération.

Les améliorations sont essentiellement invisibles au premier coup d’œil. On parle notamment de la structure du véhicule qui combine de l’aluminium et du magnésium, ainsi que de l’acier haute performance. L’objectif de la marque a été de contenir le poids du véhicule, pourtant équipé de grosses batteries. La GranTurismo pèse quand même 2,26 tonnes pour 4,96 mètres de long. L’implantation des batteries a été également imaginée pour réduire la hauteur du véhicule, et ne pas la transformer involontairement en un crossover. Leur positionnement centré autour du tunnel central vise à améliorer le centre de gravité du véhicule.

Une silhouette bien connue du constructeur italien // Source : Maserati

Que les amateurs des belles Italiennes ronronnantes se rassurent, le son n’a pas été mis de côté sur cette Maserati GranTurismo électrique, mais il faudra attendre un peu pour pouvoir juger de la pertinence de la sonorité imaginée par les ingénieurs de la marque.

La Maserati GranTurismo Folgore sera le premier modèle 100 % électrique disponible en 2023. Le modèle sera ensuite rejoint par le SUV Grecale Folgore, puis la GranCabrio. D’ici à 2025 seront aussi disponibles en électrique chez Maserati : la MC20, le nouveau Quattroporte et le nouveau Levante.