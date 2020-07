BMW a annoncé trois nouvelles voitures électriques. Ses modèles Séries 5, Séries 7 et X1 seront disponibles avec une motorisation « propre ».

En avance sur la mobilité électrique avec la i3, BMW compte accélérer une bonne fois pour toutes. Dans un communiqué publié le 27 juillet centré sur sa stratégie pour réduire son empreinte carbone, le constructeur allemand a annoncé trois nouvelles voitures électriques : la Série 5, la Série 7 et le X1. Ces trois produits existent déjà dans le catalogue de BMW, mais pas en version 100 % électrique.

Le groupe a déjà officialisé la Mini Cooper SE et va introduire la cinquième génération de sa technologie eDrive avec le iX3, un SUV agile. Il enchaînera avec la berline i4 puis avec la version commerciale du concept iNEXT. La multinationale vise une gamme de 25 véhicules électrifiés d’ici 2025 — dont la moitié sera 100 % électrique.

BMW a de plus en plus de voitures 100 % électriques

En plus de travailler sur l’efficience de ses usines pour qu’elles soient plus propres, BMW fait de la mobilité électrique un levier efficace pour réduire ses émissions de CO2. L’objectif est d’arriver à 40 % de CO2 en moins par kilomètre parcouru sur l’ensemble de ses véhicules en circulation. « Dans dix ans, le but est d’avoir plus de sept millions de voitures électrifiées du groupe BMW sur les routes — environ 2/3 seront 100 % électriques », indique l’entreprise.

Récapitulatif de la gamme électrique du groupe BMW pour les années à venir :

Catégorie Autonomie i3 Citadine 308 km Mini Cooper SE Citadine 234 km X1 (iX1 ?) SUV ? iX3 SUV 450 km iNEXT SUV ? i4 Berline 600 km Série 5 (i5 ?) Berline ? Série 7 (i7 ?) Berline ?

On remarque que BMW ne prend pas d’immenses risques dans l’élaboration de la gamme, surtout articulée autour de modèles existants. Ils continueront d’ailleurs d’être proposés en déclinaisons thermiques (diesel ou essence) et hybrides (légères ou rechargeables). Ce choix très conservateur peut brider les performances des voitures électriques, qui sont bien meilleures quand elles disposent de leur propre architecture — on le voit par exemple avec Tesla. C’est pour cette raison qu’Audi a lancé un projet consistant à dessiner une voiture 100 % électrique avec une liberté totale — façon startup.

En tout cas, BMW proposera de la variété aux conducteurs avec des citadines, des SUV et des berlines de différentes tailles.

