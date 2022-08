Elles se sont fait attendre, mais les premières Tesla Model S Plaid et Model X Plaid sont annoncées pour les mois de novembre et décembre en France.

Alors que la nouvelle génération des Tesla Model S et X circulent déjà depuis plus d’un an aux États-Unis, les Européens devaient ronger leur frein en attendant que Tesla lance les premières livraisons vers l’Europe. Leur attente touche à sa fin puisque Tesla annonce, dans un communiqué reçu par Numerama le 3 août, les premières livraisons des Model S et X dans leur version Plaid pour les mois de novembre/décembre 2022 — y compris en France.

Pour ceux qui attendent la version un peu moins extrême de ces modèles, il faudra s’armer encore d’un peu de patience, car les premières livraisons débuteront seulement en 2023. Si vous voulez commander la vôtre, le configurateur des Model S Plaid et Model X Plaid est désormais ouvert sur le site Tesla.

Des performances exclusives pour une grande berline électrique

Le retour des Model S et Model X est une bonne nouvelle, même si la plus grande partie des ventes va rester sur les Model 3 et Model Y, qui restent plus abordables malgré la hausse des prix de ces derniers mois. Il était temps que la gamme S3XY soit de nouveau au complet au catalogue de la marque.

Pour celles et ceux qui ont fini par oublier pourquoi la version Plaid est tant attendue, il suffit de citer quelques données techniques de la Model S Plaid :

Trois moteurs à haute performance avec des rotors à revêtement en carbone ;

Contrôle vectoriel du couple ;

Jusqu’à 1 020 ch de puissance ;

0 à 100 km/h : 2,1 secondes (contre 3,2 pour la Model S dual motor) ;

Vitesse de pointe : 322 km/h (elle nécessite une mise à jour matérielle payante) ;

Autonomie : 600 km.

Plateforme Tesla Model S // Source : Tesla

A-t-on vraiment besoin d’une telle débauche de puissance au quotidien ? Clairement non, mais à ce tarif-là, pourquoi s’en priver. Il y a quelques années, pour dépasser les 1 000 ch, il fallait pouvoir s’acheter une Bugatti Veyron à plusieurs millions d’euros.

La Tesla Model S Plaid est quand même bien plus abordable, même si son prix de départ est affiché à 138 900 €. La nouvelle génération de Model S apporte son lot de nouveautés, comme le volant Yoke.

Intérieur nouvelle Tesla Model S // Source : Tesla

On avait un peu oublié des tarifs aussi élevés dans le catalogue Tesla, mais cela rappelle les premières Model S qui portaient alors la lettre P, devenue depuis les versions « Performance ». C’est le prix à payer pour obtenir une version un peu plus exclusive au sein de la gamme du constructeur américain, en tout cas, jusqu’à l’arrivée du Tesla Roadster.

Le Model X aussi dispose de sa version Plaid

On parle souvent de la Model S pour la version Plaid, mais le Model X aussi dispose de sa version survitaminée.

Le Model X Plaid affiche le même ensemble tri-motor et batterie. Il dispose donc également de 1 020 ch de puissance, mais son 0 à 100 km/h s’établit en 2,6 secondes et sa vitesse maximum est bridée à 262 km/h. L’autonomie WLTP est annoncée pour 528 km, contre 600 km pour la Model S Plaid.

Tesla Model X 2022 // Source : Tesla

Pour le tarif, le Model X Plaid démarre lui à partir de 141 900 €. On ne devrait pas en croiser beaucoup sur les routes. Il est à noter d’ailleurs que la version Plaid du Model X n’est disponible que dans la configuration 6 places.