Le salon de Los Angeles a été l’occasion pour Kia de dévoiler le concept du prochain modèle de sa gamme 100 % électrique. Il prendra la forme d’un grand SUV, au gabarit assez « américain » et au design particulièrement massif.

Après l’OVNI Kia EV6, c’est l’EV9 qui sera lancé sur le marché d’ici à 2024 en s’appuyant sur la plateforme E-GMP dédiée à la gamme EV. Un design d’avant-garde, des technologies dernier cri et un groupe propulseur de dernière génération : voilà comment peut se résumer ce concept pour le moins détonnant.

Même s’il est dévoilé en tant que concept-car aujourd’hui, le Concept EV9 semble préfigurer le modèle de série à venir, à quelques détails près.

Kia EV9, comme Hyundai Ioniq 7, seront les deux grands SUV familiaux qui coifferont la gamme électrique chez les deux constructeurs. Des modèles sur lesquels les deux marques comptent beaucoup pour s’imposer sur certains marchés.

Un design anguleux et massif

Pour présenter son nouveau concept, Kia utilise les termes « aventureux et anguleux », et nous n’allons clairement pas les contredire. L’audace ne semble pas manquer actuellement dans les studios du design de Kia.

Des flancs taillés à la serpe, un capot long et à l’horizontale, en opposition avec une calandre très verticale, tout comme l’est l’arrière du véhicule, tout est fait pour que ce modèle en impose un maximum sur la route. L’ensemble semble taillé à même la roche.

L’intérieur est lui beaucoup plus fluide, et finalement, très opposé à la perception que l’on peut avoir du modèle depuis l’extérieur. C’est très probablement l’intérieur qui évoluera le plus entre ce concept et le modèle de série. Même si l’écran interactif de 27 pouces pourrait bien être au programme du constructeur.

Une chose est sûre, les passagers ne manqueront certainement pas d’espace à bord avec un empattement de plus de 3.1 m, il y aurait de quoi permettre l’ajout d’une troisième rangée de sièges, sans trop rogner sur l’espace des autres occupants.

Un modèle développé pour le marché américain ?

Le Concept EV9 mesure 4.93 m de long, 2.05 m de large, 1.79 m de haut, un gabarit que nous ne retrouvons actuellement pas dans le catalogue européen de Kia. Ce qui laisse à penser que ce modèle s’adressera essentiellement au marché nord-américain, où l’on retrouve déjà des modèles de ce type, comme le Kia Telluride.

Aux USA, un SUV comme l’EV9 se classe dans les « mid-size SUV », alors qu’en Europe, il passe dans la catégorie supérieure. Un format qui n’est pas toujours vu d’un bon œil dans les villes, même si le Tesla Model X (un peu plus grand) a réussi à séduire certains acheteurs européens.

Le Concept EV9 promet une autonomie allant jusqu’à 300 miles (482 km). Il est également doté d’une technologie de recharge ultra-rapide de nouvelle génération avec un chargeur de 350 kW qui permet à son groupe motopropulseur électrique à batterie avancée de faire le plein d’énergie de 10 % à 80 % en 20 à 30 minutes. Pour rappel, Kia EV6 est pour le moment le modèle acceptant la plus grosse puissance de charge avec 239 kW sur sa batterie de 77.4 kWh et il se recharge en 18 minutes.

On peut donc en déduire que l’EV9 disposera d’une batterie bien plus imposante pour offrir cette autonomie et ce temps de recharge.

Il faudra désormais attendre que la marque coréenne officialise son EV9 pour en savoir plus sur ses caractéristiques techniques détaillées et sur ses équipements de nouvelle génération.

