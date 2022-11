Audi renomme son modèle en Q8 e-tron à l’occasion de son restylage. La marque apporte quelques changements au niveau de l’aérodynamisme, des moteurs et des batteries de ce SUV premium électrique.

Audi vient d’annoncer, ce 9 novembre, un nouveau modèle nommé Q8 e-tron. Il ne s’agit en fait que d’une mise à jour, avec un nouveau nom, de son premier modèle 100 % électrique. Comme l’ancien e-tron, l’Audi Q8 e-tron va se décliner en deux carrosseries différentes. Il sera disponible dès le printemps 2023, à la fois en version SUV et en version SUV Coupé, nommée « Sportback » chez Audi. Il se décline en 3 motorisations, dont une sportive, et intègre des batteries avec des capacités nettes plus importantes.

Un nouveau nom pour harmoniser les appellations de la gamme

Audi e-tron a été le premier modèle 100 % de la marque allemande en 2018. Audi profite de son restylage pour lui associer le code « Q8 », pour mieux le situer dans la famille grandissante des électriques de la marque. Par contre, pas de méprise, ce Q8 e-tron ne vient pas en déclinaison du Q8 hybride, disponible dans la gamme thermique du constructeur.

À la différence d’autres constructeurs qui ont choisi des appellations très différentes entre les modèles thermiques et électriques, chez Audi, il n’est toujours pas simple de comprendre la structuration de la gamme entre thermiques et électriques avec des noms assez proches. Ce nouveau nom de Q8 e-tron doit permettre cependant de mieux comprendre que le modèle fait partie du haut de gamme du constructeur allemand.

Peu de changements esthétiques, mais des améliorations aérodynamiques

À l’occasion de ce petit lifting, l’Audi Q8 abaisse son coefficient de traînée en passant de 0,26 à 0,24 de cx sur la version Sportback. Le gain est un peu moindre sur la version SUV en passant d’un cx de 0,28 à 0,27. Ce ne sont pas vraiment les légers changements esthétiques qui y contribuent, mais plus une gestion de l’air optimisée au niveau des passages de roues et des soubassements.

Audi Q8 e-tron dans ses deux carrosseries // Source : Audi

Le nouveau Q8 e-tron se démarque de l’ancienne génération par sa nouvelle calandre. Les optiques avant y sont d’ailleurs mieux intégrées. À l’arrière aussi, les changements sont légers et essentiellement tournés autour de la signature lumineuse.

L’intérieur de l’Audi Q8 e-tron n’est pas révolutionné avec cette mise à jour du modèle. La marque propose cependant de nouveaux matériaux, et toujours plus de matières recyclées.

Intérieur du Audi Q8 e-tron // Source : Audi

De plus grosses batteries de 89 et 106 kWh et de nouvelles motorisations

La plus petite batterie de 89 kWh est réservée à la motorisation entrée de gamme, alors que les deux motorisations supérieures disposeront de la batterie de 106 kWh. Auparavant, la version de base devait se contenter d’une batterie de 71 kWh, ce qui limitait aussi l’autonomie de ce grand SUV de 4,91 m.

Audi Q8 50 e-tron Audi Q8 55 e-tron Audi SQ8 e-tron Puissance Audi Q8 50 e-tron 250 kW Audi Q8 55 e-tron 300 kW Audi SQ8 e-tron 370 kW Couple Audi Q8 50 e-tron 664 Nm Audi Q8 55 e-tron 664 Nm Audi SQ8 e-tron 973 Nm Capacité de la batterie Audi Q8 50 e-tron 89 kWh Audi Q8 55 e-tron 106 kWh Audi SQ8 e-tron 106 kWh Puissance de recharge Audi Q8 50 e-tron 150 kW Audi Q8 55 e-tron 170 kW Audi SQ8 e-tron 170 kW

Les deux motorisations Q8 50 e-tron et Q8 55 e-tron sont équipées de deux moteurs pour assurer une transmission intégrale. La version la plus sportive, SQ8 e-tron, est dotée de trois moteurs électriques, qui lui permettent d’afficher une puissance de 503 ch (370 kW) et 973 Nm de couple. Avec le système de couple vectoriel (vectoring torque), les trois moteurs peuvent gérer de manière distincte le couple envoyé aux roues arrière. C’est un atout pour permettre une conduite plus dynamique dans toutes les conditions.

Audi peut annoncer jusqu’à 600 km d’autonomie, mais …

Avec une meilleure densité énergétique des cellules de batterie et une courbe de charge plus constante, le nouveau Q8 e-tron doit s’en tirer bien mieux que l’ancienne génération pour les longues distances sur autoroute.

Courbe de recharge sur la batterie 106 kWh // Source : Audi

Les autonomies ont été améliorées rapport à la première version de l’Audi e-tron, mais la nouvelle dimension des packs batterie et leur nouvelle technologie jouent beaucoup sur ces bons résultats :

Autonomie (wltp) SUV Sportback Audi Q8 50 e-tron 491 km 505 km Audi Q8 55 e-tron 582 km 600 km Audi SQ8 e-tron 494 km 513 km

Quand on y regarde de plus près, les consommations des différents modèles ne semblent pas vraiment avoir progressé en 4 ans. Il faudra voir plus concrètement ce que cette nouvelle génération est capable de faire dans des conditions réelles de circulation.

Des équipements passés de série et des options intéressantes à retenir

L’Audi Q8 e-tron dispose d’un chargeur embarqué AC de 11 kW, mais une version de 22 kW est disponible en option. Pour rester dans le thème de la recharge, le Q8 e-tron équipée de la fonction Plug & Charge, ce qui lui permet d’être reconnu sur les bornes Ionity (par exemple) et ne pas avoir besoin d’un badge pour lancer la recharge.

La suspension pneumatique est disponible de série sur le modèle. En plus du confort apporté par cette suspension, Audi a également travaillé sur la direction et sur le contrôle de stabilité, l’Audi Q8 e-tron doit proposer un meilleur toucher de route que l’ancienne génération.

Le modèle garde aussi les rétroviseurs extérieurs caméra en option, avec, hélas, toujours la même intégration des écrans de contrôle à l’intérieur. S’il y avait quelque chose à améliorer à l’intérieur de cette évolution 2022, c’était probablement la position des écrans de contrôle de ces rétroviseurs électroniques dans l’habitacle, afin de rendre leur utilisation plus confortable et plus sûre.

Une fonction pourra s’avérer utile avec le gabarit de l’engin, il s’agit du Remote Park Assist plus. Cette option doit aider le client à manœuvrer sur les places de stationnement les plus étroites depuis l’application installée sur leur smartphone. Cette fonction ne sera par contre disponible sur commande qu’à partir de 2023.

L’Audi Q8 e-tron est équipée en option de phares Digital Matrix LED de dernière génération. Ces phares, toujours plus technologiques, donnent des indications toujours plus claires au conducteur avec des projections spéciales.

Ce modèle peut par ailleurs être équipé de nombreuses aides à la conduite, qui feront hélas vite grimper la facture.

Le prix change aussi

Pas de surprise, les prix en profitent, eux aussi, pour augmenter. Les tarifs en France débuteront à partir de 86 700 euros pour le Q8 50 e-tron, pour des livraisons prévues à la fin du premier trimestre 2023.