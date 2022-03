Honda vient d’annoncer pour 2023 un futur SUV électrique présenté sous le nom de e:Ny1 Prototype. Derrière un nom impossible à retenir, semble se cacher un petit SUV aux lignes assez familières.

Comme d’autres constructeurs japonais, Honda n’est pas vraiment le plus avancé sur la voiture 100 % électrique. En dehors de la Honda e, la marque n’a pas vraiment prouvé son empressement à développer sa gamme électrique, à la différence d’autres constructeurs européens qui enchaînent les annonces. Cette présentation d’un futur SUV électrique compact pour 2023, via un communiqué publié le 23 mars, est donc une bonne nouvelle.

e:Ny1 Prototype, comme un petit air de HR-V

Le constructeur n’est pour le moment pas très bavard sur les caractéristiques de ce futur modèle. On sait qu’il sera positionné sur le segment B des SUV. Face à lui, il trouvera donc le Peugeot e-2008, l’Opel Mokka-e ou encore le Hyundai Kona électrique en France.

Honda e:Ny1 Prototype // Source : Honda

Selon Honda, ce SUV Urbain vise à séduire les familles qui souhaitent passer à l’électrique. Il viendra compléter la petite citadine Honda e en offrant plus d’espace à bord, et très certainement une autonomie plus étendue. A moins que la marque n’ose le pari de l’autonomie plus limitée — comme c’est le cas pour le Mazda MX-30.

En observant les premières images de ce prototype, on remarque quelques lignes qui nous font penser au Honda HR-V, modèle fraîchement restylé du constructeur japonais. Mais si le nom du prototype est alambiqué, les esquisses de ce futur modèle ne provoquent pas vraiment un grand effet de surprise.

Honda e:Ny1 Prototype // Source : Honda

On a pourtant craqué au premier coup d’œil sur les concepts de ce qui est devenu la Honda e. On aurait dès lors pu espérer un peu plus d’audace de la part de Honda pour son deuxième modèle électrique. Ce prototype semble d’un coup bien fade comparé à la mignonne Honda e ou même aux autres concurrents du segment. Ce point soulève quelques craintes sur son accueil par les clients, surtout si la fiche technique n’est pas à la hauteur.

Honda e:Ny1 Prototype // Source : Honda

Le vice-président de Honda Motor Europe Tom Gardner a indiqué pendant la conférence de presse : « Les modèles que nous lancerons en 2023 ouvriront la voie à la nouvelle génération de voitures Honda électrifiées, qui conserveront la dynamique de conduite stimulante associée au confort et à la fonctionnalité exceptionnelle que nos clients attendent ». Aucune image de l’intérieur n’a été présentée, on peut encore espérer une bonne surprise à ce niveau-là.

On attend donc avec impatience plus d’informations sur ce futur modèle, car celui-ci n’a pour le moment pas vraiment de quoi susciter l’enthousiasme.

Une stratégie électrique en demi-teinte

À l’image de Toyota, Mazda ou Suzuki, le 100 % électrique a mis du temps à s’inviter dans la stratégie du constructeur, mais cette fois la machine est lancée. Honda a surtout misé sur une hybridation de ses moteurs à essence et la suppression des véhicules diesel de sa gamme. Une première étape qui n’est pas suffisante pour envisager l’avenir sereinement sur le marché européen.

Honda s’est pourtant fait remarquer début mars en signant un partenariat stratégique avec Sony. Cet accord vise à faciliter la production des modèles 100 % électrique imaginés par Sony d’ici à 2025. De quoi imaginer que le constructeur va lui-aussi accélérer sur le sujet.