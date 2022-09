La DS 3 et la Peugeot e-208 arrivent à mi-carrière et Peugeot juge que c’est le bon moment pour une petite mise à jour. Si seule la motorisation progresse sur la e-208, un lifting intérieur et extérieur est également à l’ordre du jour pour la DS 3.

Le groupe Stellantis (PSA Peugeot-Citroën et Fiat Chrysler Automobiles) n’a toujours pas entamé la multiplication des motorisations sur ses voitures électriques. Alors, lorsque la motorisation électrique évolue, ce sont en fait tous les modèles sur cette base technique qui sont progressivement mis à jour.

Ce nouvel ensemble moteur/batterie a été découvert avec l’annonce de Peugeot e-308. Les Peugeot e-208 et DS 3 adoptent à leur tour la motorisation 115 kW (156 ch). Si DS 3 embarque bien la nouvelle batterie de 54 kWh, comme pour la future Peugeot e-308, la Peugeot e-208 ne doit se contenter que de 51 kWh.

Peugeot e-208 : jusqu’à 400 km d’autonomie wltp ?

Cette actualisation de la motorisation électrique doit permettre de faire baisser les consommations moyennes, pour proposer des autonomies dépassant les 400 km. Les homologations sont toujours en cours pour la Peugeot e-208, mais la marque annonce déjà un gain significatif pour sa citadine :

+ 15 % de puissance du moteur,

+ 10,5 % d’autonomie,

12 kWh/100 km de moyenne.

Pas d’évolution physique, mais seulement mécanique pour la Peugeot e-208. // Source : Peugeot

Le moteur passe de 100 kW à 115 kW. La batterie passe de 50 kWh à 51 kWh de capacité totale. C’est finalement sur la capacité utile que l’augmentation est la plus intéressante, puisque la e-208 passe de 46,2 à 48,1 kWh. Une subtilité qui permet de gagner un peu plus de batterie qu’il n’y paraît, mais pas autant que DS 3 qui peut accueillir la batterie de 54 kWh.

DS 3 : de l’esthétique en plus et du « Made in France »

DS vient d’annoncer ce 26 septembre 2022 le renouvellement de son crossover urbain DS 3. Au passage, la marque a décidé de se passer de l’extension « crossback » à la fin de son nom. Cette mise à jour s’accompagne de plusieurs changements esthétiques, mais aussi mécaniques.

Le DS 3 bénéficie ainsi d’un petit lifting de mi-carrière, mais les changements sont suffisamment légers pour passer presque inaperçu pour les novices. La DS 3 fait évoluer sa face avant avec un nouveau bouclier et une nouvelle calandre, un peu plus aérodynamiques. DS 3 se pare aussi de nouveaux projecteurs à LED. À l’arrière, c’est surtout la nouvelle signature DS Automobiles qui permettra de distinguer cette nouvelle génération. Enfin, ce lifting s’accompagne de nouvelles jantes et de nouvelles teintes de carrosserie.

La nouvelle DS 3 avec ses changements esthétiques et son nouveau rouge Diva // Source : DS automobiles

L’intérieur de DS 3 évolue aussi pour dévoiler tout le savoir-faire du « luxe à la française », cher à la marque, dans son modèle le plus urbain. Il faut dire que la marque est fière d’annoncer que DS3 sort de l’usine française de Poissy, et que son moteur électrique et sa batterie sont également assemblés en France sur d’autres sites.

Ce que l’on retiendra essentiellement, c’est l’évolution de sa motorisation. L’ensemble moteur de 115 kW et batterie de 54 kWh (50,8 kWh utiles) permet à DS 3 d’afficher jusqu’à 402 km d’autonomie wltp et 12,6 kWh/100 km de moyenne.

Par contre, cette mise à jour s’accompagne d’une augmentation sensible de son tarif de base. DS 3 est disponible à partir de 41 700 euros, au lieu de 39 300 euros enregistré début septembre pour DS 3 Crossback.

D’autres modèles du groupe devraient aussi intégrer cette nouvelle base technique

La nouvelle e-208 et nouvelle DS 3 doivent être exposées au Mondial de Paris en octobre prochain et arriver sur nos routes en 2023. La Jeep Avenger, dont les caractéristiques seront aussi dévoilées à cette occasion, devrait aussi s’appuyer sur l’ensemble moteur-batterie de 115 kW/54 kWh pour sa version de base.

D’autres modèles sont susceptibles de bénéficier de cette évolution dans les prochains mois :