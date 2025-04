Lecture Zen Résumer l'article

Les fans de jeux vidéo et les observateurs du marché ont rendez-vous le mercredi 2 avril 2025 pour une présentation complète de la Nintendo Switch 2, promise à un joli succès commercial. Le Direct devra répondre à cinq grandes questions.

Nous sommes bientôt le mercredi 2 avril. Demain, Nintendo organisera le Direct le plus important de l’année 2025, et même des années à venir, car celui-ci présentera la Switch 2, officialisée en janvier par une courte bande-annonce.

Le Nintendo Direct s’étalera sur une heure, une durée largement suffisante pour entrer dans les détails. Normalement, on devrait tout savoir de la console hybride, que ce soit du côté des fonctionnalités, des jeux et du lancement. Du moins, on l’espère…

La Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

Les cinq grandes questions du Nintendo Direct

Quelles caractéristiques pour la Switch 2 ?

C’est une certitude : la Nintendo Switch 2 ne sera pas la console la plus puissante du marché, même si elle sortira après toutes les autres. La multinationale japonaise n’est pas connue pour participer à la course à l’armement, préférant mettre ses billes ailleurs. Il n’empêche, la Switch commence sérieusement à tirer la langue — il suffit de voir les images du prochain jeu Pokémon.

Il y a peu de chances de voir Nintendo égrener des termes techniques comme 4K UHD, HDR, VRR, Dolby Atmos et autres. Mais on espère quand même pouvoir dessiner une fiche technique qui donnera une idée de ce qu’elle sera capable de faire et d’offrir en termes de qualité d’images, et que la machine ne sera pas trop en retrait par rapport à ses rivales. Les bruits de couloir évoquent des technologies de mise à l’échelle avec IA, comme le DLSS de Nvidia. Cela aiderait assurément la Switch 2 à faire bonne figure.

Un nouveau jeu Mario Kart semble être promis. // Source : Nintendo France

Quels jeux vidéo exclusifs pour la Switch 2 ?

On le sait, la Switch 2 fera la différence avec son catalogue : le savoir-faire de Nintendo, ce sont d’abord les jeux. Dans la courte vidéo de présentation, on a eu droit à un petit teaser d’un futur Mario Kart — le dixième opus canonique. A priori, il sera le grand jeu de lancement, comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild pour la Switch.

Mais quid du reste ? Les rumeurs évoquent un catalogue servi en trois temps, et on s’attend par exemple à une mise en appétit avec un nouveau Mario en 3D (prévu pour la fin d’année ?). Il y a aussi la question des jeux Switch qui pourraient être améliorés sur Switch 2, à l’instar de Metroid Prime 4.

Un jeu Mario Kart est l’assurance de ventes élevées pour Nintendo. // Source : Nintendo France

Quelles nouvelles fonctionnalités ?

La Switch 2 reprend à son compte la philosophie hybride de la Switch, avec, dans les grandes lignes, les mêmes fonctionnalités. Mais Nintendo tient quand même à apporter des innovations. On en compte au moins deux : la possibilité de transformer ses Joy-Con en souris et le mystérieux bouton C, inédit et qui prend place sur le Joy-Con. Le Nintendo Direct devrait consacrer plusieurs longues minutes pour montrer ces nouveautés et, surtout, prouver leur utilité pour les futurs propriétaires.

Un Joy-Con. // Source : Nintendo

À quoi ressemblera la nouvelle interface ?

La première Switch n’est pas reconnue pour son ergonomie infaillible. C’est même tout le contraire : les paramètres compilent beaucoup trop d’onglets tandis que le menu principal est ultra-basique. On prie pour que Nintendo se mette à la page, ce qu’il a déjà commencé à faire avec ses cartes de jeu virtuelles (un accès simple à sa collection numérique). La Switch 2 proposera-t-elle des applications de divertissement ? Aura-t-elle une plateforme communautaire intégrée ? Tant d’interrogations qui méritent des réponses.

Quelles seront les modalités de lancement ?

Une fois qu’on saura ce qu’est vraiment la Switch 2 et quels seront ses jeux, on n’aura plus qu’une envie : connaître ses modalités de lancement. En l’occurrence : le prix (en France, ce n’est pas gagné), la date de sortie (ce serait pour juin) et la date d’ouverture des précommandes. Un succès est attendu pour la Switch 2 et il faudra sans doute prendre ses dispositions pour avoir un exemplaire le jour J.

