Sorti le mois dernier, le Fairphone 6 a obtenu une note de réparabilité de 10 sur 10 chez iFixit. La preuve que les fabricants de smartphones peuvent rendre plus facilement réparables leurs modèles.

Si les smartphones devaient aussi passer leur baccalauréat, le Fairphone 6 aurait rendu une copie parfaite. Son score de réparabilité est de 10 sur 10 selon la boutique iFixit, spécialisée dans l’auto-réparation, qui lui a décerné ce score. Attention : il n’est pas à confondre avec l’indice de réparabilité qu’on peut trouver en France, ce n’est pas un score réglementaire.

Fairphone rend une copie parfaite à l’épreuve de la réparabilité

Le Fairphone 6 ne brille pas en matière de photo ou de performance, mais en longévité et en réparabilité (sans compter l’aspect éthique/écologique). Le Fairphone 6 a pour objectif de vous faire réparer vous-même votre smartphone, avec des pièces détachées qu’on peut acheter auprès de Fairphone, des années durant. La marque a également produit une tonne de guides et de vidéos pour n’importe quelle pièce. On peut ainsi remplacer la batterie, l’écran, les capteurs, les haut-parleurs ou encore les connectiques.

Vendu 600 euros, le smartphone est garanti 5 ans. iFixit a toujours décerné un 10/10 en réparabilité aux smartphones de la marque, sauf au premier Fairphone. C’est le seul fabricant qui a déjà obtenu cette note grâce à ses composants modulaires.

Réparer son Fairphone 6, c’est facile

Pas besoin d’être réparateur agréé pour accéder à l’intérieur du Fairphone 6. La coque arrière se retire facilement via deux vis. La batterie est maintenue par quatre vis et un câble fixe qu’on peut déconnecter. C’est bien plus simple que n’importe quel autre modèle des marques traditionnelles. Même chose pour l’écran : s’il y a huit vis qui le fixent, il n’y a pas d’adhésif qui le scelle. C’est pratique, mais pas pour l’indice de protection : on ne peut pas mettre le Fairphone 6 dans l’eau (IP55, il résiste tout de même à la poussière et aux jets d’eau).

On peut facilement remplacer plein de pièces dans le Fairphone 6 // Source : iFixit

Quant au port USB-C et aux appareils photo, c’est pareil, il s’agit simplement de vis à retirer pour remplacer ces pièces. Il n’y a quasiment que le SoC qui n’est pas réparable soi-même. Le Fairphone 6 dispose d’étiquettes d’avertissement à l’intérieur. Mais c’est une pièce qui ne s’use pas à l’instar des autres.

