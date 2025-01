Lecture Zen Résumer l'article

Les grands fans de la saga Mario Kart ont sorti leur meilleure loupe pour décrypter les quelques images du nouvel opus, diffusées pendant la courte présentation de la Nintendo Switch 2.

C’est dans une très courte vidéo publiée le 16 janvier que Nintendo a dévoilé sa future console : la Switch 2. Pour illustrer cette présentation, la firme nippone a choisi un jeu inconnu, mais qui appartient à une saga populaire — Mario Kart.

L’officialisation de la Switch 2 cache donc un teaser du futur jeu de course de Nintendo, lequel pourrait s’appeler Mario Kart 9. Il pourrait être disponible au lancement de la console (cet été ?), de quoi offrir un immense argument commercial à la console. On rappelle que Mario Kart 8 Deluxe est le jeu le plus vendu de la Switch, avec plus de 64 millions d’unités écoulées.

Ces quelques secondes de Mario Kart suffisent en tout cas à certains pour partir en quête de détails, afin de deviner les nouveautés. Sur Reddit et les réseaux sociaux, les théories se multiplient avec des preuves qui laissent peu de place au doute. Tour d’horizon.

Ce que dévoilent les images du prochain jeu Mario Kart

Des courses à 24 participants

La principale nouveauté du Mario Kart de la Nintendo Switch 2 sera peut-être à aller chercher du côté du nombre de participants dans une même course. Jusqu’à maintenant, les sessions étaient limitées à 12 adversaires, mais on pourrait passer à 24, selon certains détails du teaser. Ce dernier montre une ligne de départ avec 24 emplacements, tandis qu’on peut compter jusqu’à 17 personnages sur une même image. Imaginez un peu le chaos que cela pourrait créer et le nombre de carapaces qui pourraient alors fuser en même temps. L’angoisse.

6 x 4 = 24 // Source : Capture YouTube

Des circuits évolutifs

L’un des plans de la très courte vidéo montre des panneaux signalétiques qui invitent à tourner à droite. Sauf que la piste semble continuer derrière les panneaux en question. On pourrait donc avoir des circuits évolutifs, comme c’est le cas dans Mario Kart Tour. Une autre image montre aussi plusieurs chemins possibles après la ligne de départ (sur le plan avant les panneaux signalétiques, justement).

Des panneaux devant un chemin ouvert Plusieurs chemins visibles

La gestion du carburant

Si l’on observe avec attention les karts, on peut voir qu’ils sont équipés de ce qui ressemble à un réservoir. Y aura-t-il une mécanique de gestion d’essence dans ce futur Mario Kart ? C’est une théorie possible, appuyée par un autre élément : le circuit désertique montre une station-service Yoshi’s avec un bloc-objet inédit. Il pourrait ainsi y avoir des passages au stand, avec un petit boost supplémentaire à prévoir.

Un réservoir à carburant ? Un passage au stand possible

La possibilité de taper latéralement ses adversaires

Dans ce clip partagé par le vidéaste Julien Dashow, on peut voir que les personnages sont capables de se percuter latéralement, entraînant alors une réaction en chaîne. De quoi alimenter davantage le chaos déjà créé par la présence de 24 participants sur un même circuit. Angoisse bis.

Un nouveau design pour Donkey Kong

Si les premières images ont pu semer le doute dans nos esprits, l’éventualité d’un nouveau Mario Kart a vite été confirmée en voyant le design de Donkey Kong. Le macaque affiche un look plus proche de celui du film d’animation Super Mario Bros., qui est inspiré de celui des années 80/90. Un retour aux sources, en somme, avec une esthétique old school.

T’as changé, Donkey // Source : Capture YouTube

Le casting possible

Quel sera le casting de ce nouveau Mario Kart ? C’est encore trop tôt pour le dire, mais certains s’amusent déjà à lister les héros et vilains qui apparaissent sur les images. L’occasion de constater le grand retour des bébés ou encore de songer à l’arrivée de nouvelles têtes (exemple : Pauline).

Le nom

Ce Mario Kart devrait vraisemblablement porter le nom de Mario Kart 9, même si les fans les plus connaisseurs ne manqueront pas de rappeler que le neuvième épisode est en réalité Mario Kart Tour (l’adaptation mobile). En effet, on peut deviner le chiffre « 9 » déguisé en lettre « G » sur l’une des images.

Serait-ce le chiffre « 9 » ? // Source : Capture YouTube

