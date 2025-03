Lecture Zen Résumer l'article

C’est la semaine de la Switch 2 et Nintendo publie quelques vidéos pour faire monter l’engouement. Des vidéos qui viennent confirmer l’existence du bouton C, sans qu’on sache à quoi il serve.

Ce mercredi 2 avril, Nintendo présentera officiellement la Nintendo Switch 2. Depuis quelques jours, le fabricant a lancé Nintendo Today!, une application mobile pour suivre ses actualités. C’est sur cette application qu’il a publié quelques vidéos de la Switch 2 qui nous en apprennent davantage.

Ces vidéos de la Nintendo Switch 2 confirment l’existence du bouton C

Depuis ce 28 mars, Nintendo publie sur Nintendo Today! des vidéos quotidiennement pour rappeler que le prochain Nintendo Direct est dans quelques jours. À chaque fois, ces vidéos montrent la Switch 2 sous toutes ses coutures (mais jamais l’interface) : Joy-Con, écran, etc.

Sur l’application Nintendo Today!, on a le droit tous les jours à des vidéos sur la Switch 2

Lors de sa courte présentation en janvier dernier, la Switch 2 avait un bouton sur le Joy-Con droit sans rien d’indiqué dessus. Sauf qu’il y a quelques jours, le constructeur a révélé par erreur la surprise : il s’agit d’un bouton C. Le tout dans l’application Nintendo Today!, qui lui sert d’agenda des actualités à venir.

Avec bouton C Sans bouton C

De quoi en apprendre davantage sur la console à quelques jours de son lancement officiel : là, il ne s’agit plus d’une erreur. Pour le moment, on ignore à quoi servira ce mystérieux bouton C.

Nintendo fait monter la pression autour du Nintendo Direct du 2 avril

Avec ces vidéos, Nintendo fait surtout la promotion du Nintendo Direct du 2 avril, qui aura lieu ce mercredi à 15 heures. C’est là que le constructeur présentera en détails la console : informations techniques, interface, nouvelles fonctionnalités. La marque devrait enfin donner le prix et la date de sortie de sa console, ou bien les informations pour les précommandes.

Nintendo Switch 2 // Source : Nintendo

C’est là aussi qu’on en saura enfin davantage sur les jeux au lancement, qu’il s’agisse de nouveaux jeux ou bien de portages « Switch 2 Edition » de jeux de la première Switch. À noter que tous les jeux de la première Switch pourront fonctionner sur la Switch 2 : la console est rétrocompatible.

