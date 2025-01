Lecture Zen Résumer l'article

Un brevet déposé par Nintendo fait état d’une technologie de mise à l’échelle alimentée par une intelligence artificielle. Ce qui permettrait à la Switch 2 de proposer un affichage 4K, tout en réduisant la taille des jeux sur les cartouches.

Promis, cette fois, ce n’est pas une rumeur. Dans un thread publié le 1er janvier 2025 sur Bluesky, la journaliste, consultante et autrice Laura Kate Dale a partagé l’existence d’un brevet publié par Nintendo, à propos d’une technologie de mise à l’échelle par une IA — que pourrait utiliser la Switch 2. Une technologie comparable au DLSS de Nvidia ou, plus récemment, au PSSR de Sony pour la PS5 Pro.

Pour rappel, le DLSS, ou « Deep learning super sampling », est un algorithme développé par Nvidia pour produire une image de meilleure qualité à partir d’une définition plus basse. L’idée est d’économiser des ressources pour améliorer les performances, sans dégrader la fidélité. L’IA, entraînée, se charge alors de « deviner » les informations manquantes pour passer, par exemple, d’une image 1080p à une image 4K. Sur Switch 2, cela pourrait être un vrai game changer.

Du DLSS chez Nintendo. // Source : Nintendo

Du DLSS sur Nintendo Switch 2 ?

On rappelle que la Switch 2 s’appuiera sur une architecture Nvidia, ce qui aide déjà à faire appel à une technologie proche du DLSS — tout en profitant de toutes ces années de développement (contrairement à Sony, qui débute avec le PSSR). Avec cette mise à l’échelle « intelligente », on pourrait par exemple partir d’un rendu en 540p pour ensuite « l’agrandir » en 1080p sur l’écran de la console. Nintendo évoque la possibilité d’utiliser cette technologie plusieurs fois pour atteindre un rendu en 4K, qui correspond au standard des télévisions d’aujourd’hui.

À noter que ce DLSS version Nintendo pourrait être optionnel, vraisemblablement dans un but de préserver l’autonomie (il s’activerait automatiquement avec le dock). « Dans certaines situations, l’utilisateur pourra activer manuellement la mise à l’échelle », indique Nintendo. C’est d’ailleurs à cela que pourrait servir le mystérieux nouveau bouton du Joy-Con droit (le bouton « C »). Si Nintendo permet d’activer/désactiver le DLSS en un éclair, alors ce serait une vraie plus-value en termes d’ergonomie (comme c’était le cas avec la 3D sur 3DS).

L’autre bénéfice de ce DLSS est à aller chercher du côté de la taille des jeux. Avec une définition moindre, ils demanderont moins de données. Selon Nintendo, un jeu en 4K pèse environ 60 go, contre 20 Go pour son équivalent en 1080p. Aujourd’hui, une cartouche Switch plafonne à 32 Go et doubler cette capacité coûterait très cher à Nintendo en matière de production. Bref, tout le monde serait gagnant.

Pour aller plus loin Quels seraient les meilleurs jeux de lancement pour la Nintendo Switch 2 ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+