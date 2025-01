Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo a officialisé la Switch 2, sa nouvelle console hybride qui s’appuie sur la même philosophie que la Switch sortie en 2017. Au menu : des améliorations un peu partout, mais aussi quelques défauts déjà apparents.

Cette fois, on y est. Comme prévu, Nintendo a officialisé sa nouvelle console avant le 31 mars 2025. Il s’agit, comme le laissaient présager les rumeurs de plus en plus insistantes, de la Switch 2 — notamment en provenance du CES 2025. Pour la première fois de son histoire, la firme nippone propose donc la continuité directe de sa console précédente, jusqu’au chiffre dans le nom. « Super Switch » ou « Switch Advance » auraient été de jolis clins d’œil, mais Nintendo préfère la simplicité et la clarté.

La Switch 2 repose donc sur la même philosophie que la Switch, à savoir une console hybride avec une tablette associée à deux petites manettes (les Joy-Con) et un dock (pour être reliée à un téléviseur, si besoin). Cette formule audacieuse s’est avérée particulièrement payante sur la première Switch, écoulée à près de 150 millions d’exemplaires. En optant pour le même schéma, Nintendo perd un peu de son statut d’entreprise innovante mais, au moins, le risque est mesuré et la rétrocompatibilité, déjà promise, est assurée.

La Nintendo Switch 2 est une Switch améliorée

La Switch 2 prend la forme d’une Switch améliorée, avec des mensurations à la hausse, un écran plus grand, des Joy-Con magnétiques plus robustes (notamment au niveau des sticks) et, bien sûr, une puissance graphique accrue. Nintendo renouvelle son partenariat avec Nvidia, qui fournissait déjà la puce de la Switch.

Il ne faudra pas s’attendre, pour autant, à des prouesses graphiques dignes de la PS5 et de la Xbox Series X — les deux consoles parues en 2020. Nintendo n’est toujours pas décidé à participer à la course à la puissance, préférant miser sur son savoir-faire légendaire, ses licences fortes et des optimisations qui font illusion.

La Switch 2 propose les mêmes fonctionnalités que la Switch, en premier lieu les trois modes d’utilisation (nomade, sur table et en salon). Les Joy-Con sont toujours détachables et peuvent servir de manettes pour des modes de jeu à plusieurs. Chez Nintendo, on ne change pas une équipe qui gagne.

Quelques caractéristiques notables à souligner :

La Switch 2 gagne un port USB-C en plus, situé au-dessus ;

La console est pourvue d’une béquille en forme de U ;

La console lira les cartouches de la Switch.

À noter que le Joy-Con droit gagne un nouveau bouton.

Quand sort la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 sera disponible en 2025. Pour le moment, le prix n’est pas connu et il faudra attendre les informations des revendeurs pour le découvrir.

