Nintendo a dévoilé une nouvelle fonctionnalité pour la Switch, centrée sur une meilleure gestion de ses jeux achetés sur l’eShop. Certains y voient l’opportunité de partager plus facilement, mais la réalité est sans doute ailleurs.

Le 27 mars, Nintendo a organisé ce qui est probablement son dernier Direct dédié à la Switch. L’entreprise a présenté des jeux, mais aussi une fonctionnalité inédite : les cartes de jeu virtuelles. La firme nippone promet une meilleure gestion de ses titres achetés sur l’eShop, en copiant ce qu’il est possible de faire avec des cartouches physiques, notamment du côté des prêts.

À en lire les retours des uns et des autres, une confusion est née en découvrant ces cartes de jeu virtuelles. Certains y vont vu l’opportunité de pouvoir prêter, sans restriction, n’importe quel jeu numérique qu’on aurait acheté sur sa Switch. Il faut savoir lire entre les lignes : on ne peut transférer un jeu que vers une console liée à son compte Nintendo ou à un membre de sa famille (avec retour automatique au bout de 14 jours). En réalité, l’utilité de cette nouveauté est ailleurs.

Et Nintendo inventa : la collection de jeux numériques

Derrière les cartes de jeu virtuelles, il faut d’abord voir une interface offrant un aperçu complet de sa bibliothèque de jeux numériques, qu’ils soient installés ou non. Une page que l’on trouve depuis des années sur les consoles PlayStation et Xbox, ou encore depuis Steam. Sur Switch, l’ergonomie pour gérer sa collection a longtemps été bien plus fastidieuse et les cartes virtuelles vont aider en ce sens : on insère (installe) et on éjecte (désinstalle) un jeu depuis un même endroit. La promesse de la gestion améliorée est donc tenue.

Ce qui sous-entend aussi une transition plus fluide si on passe d’une Switch à une Switch 2, qui sera rétrocompatible avec les jeux de la première Switch, mais aussi concernée par ces cartes virtuelles. Au moment de la réception de la nouvelle console, il suffira de mettre son compte puis de transférer en quelques minutes sa collection de jeux, sans avoir besoin de passer par un processus complexe et sujet aux erreurs (sous couvert d’avoir toujours la Switch à portée de mains). C’était à craindre connaissant les lacunes logicielles de Nintendo et, en cela, les cartes virtuelles constituent une excellente nouvelle. On pourra d’ailleurs gérer sa collection depuis son compte Nintendo, sur le web.

Les cartes de jeu virtuelles de la Switch peuvent être transférées facilement d’une console à l’autre // Source : Nintendo

En revanche, vous pouvez d’ores et déjà oublier l’opportunité de prêter à l’envie et à n’importe qui vos jeux — comme vous pourriez le faire avec une cartouche physique. Nintendo rappelle à ce sujet : « Si vous êtes titulaire de deux consoles associées au même compte Nintendo, vous pouvez choisir sur quelle console jouer, comme avec les cartes de jeu physiques. Éjectez simplement la carte de jeu virtuelle d’une console et chargez-la dans l’autre console ». Même l’utilisation au sein d’une famille sera limitée : ce sera un seul jeu prêté par compte à la fois, pour une durée de 14 jours au maximum.

À l’arrivée, les cartes de jeu virtuelles sont un simple outil de gestion, en aucun cas un moyen d’oublier le principal défaut des jeux numériques.

