Un an après son annonce, Légendes Pokémon Z-A s’est dévoilé plus longuement lors d’une conférence Pokémon Presents diffusée le 27 février 2025. La grande annonce du jour est que le jeu arrivera en fin d’année et ratera les débuts de la Nintendo Switch 2.

Que faut-il retenir de la conférence Pokémon du 27 février 2025 ? En plus de quelques évolutions de jeux populaires comme Pokémon Go et Pokémon Pocket, la société éditrice de Pokémon a surtout fait deux annonces :

Pokémon Champions , qui est un nouveau jeu de combat cross-platform entre « la famille Nintendo Switch », iOS et Android.

, qui est un nouveau jeu de combat cross-platform entre « la famille Nintendo Switch », iOS et Android. Légendes Pokémon Z-A, le jeu présenté en février 2024 et qui se déroule à Kalos, le Paris de l’univers Pokémon.

C’est ce dernier titre qu’attendaient les fans de Pokémon, qui suspectaient The Pokémon Company de préparer un lancement rapide, pour coïncider avec le lancement de la Nintendo Switch 2. Pas de bol : il n’en sera rien.

Légendes Pokémon Z-A se dévoile un peu plus

Qu’a-t-on appris sur Légendes Pokémon Z-A le 27 février 2025 ? Dans ce nouveau jeu, on arrive dans la ville d’lllumis, à Kalos, qui est en pleine reconstruction moderne pour permettre la cohabitation entre humains et Pokémon. Le joueur choisit un starter entre Kaiminus (2G), Germignon (2G) et Gruikui (5G) et peut chasser dans des « zones sauvages » au cœur de la ville. Il y a aussi des combats, avec une nouvelle mécanique basée sur les placements.

Les trois starters disponibles dans Légendes Pokémon Z-A. Les générations se mélangent. // Source : Pokémon

Parmi les grands retours de Légendes Pokémon Z-A : la méga-évolution, qui était moins mise en avant dans les derniers jeux.

Le jeu repose sur des mécaniques classiques avec un rival, un hôtel dans lequel on dort (avec une sorte de professeur) et une entreprise puissante, la société Quazar, dont la « CEO » pourrait bien être l’antagoniste du jeu.

Des graphismes de Switch 1 et une sortie fin 2025

Durant sa conférence, The Pokémon Company n’a pas dit si le jeu serait disponible nativement sur Nintendo Switch 2, ou s’il faudra se contenter d’une rétrocompatibilité du titre de la Switch 1.

Les rumeurs s’accordaient sur une sortie rapide, probablement en juin, pour coincider avec la sortie de la Switch 2. Mais il n’en est rien. Légendes Pokémon Z-A arrivera « fin 2025 », sans doute vers Noël. Il est probable que la Nintendo Switch 2 sorte bien avant, vraisemblablement vers juin.

Sur les toits de Paris. // Source : Pokémon

Visuellement parlant, ce que montre The Pokémon Company n’est pas totalement rassurant. Les idées sont intéressantes (centres commerciaux, cafés, toits, ponts…), mais on retrouve le vide et le flou d’arrière-plan de Pokémon Violet/Écarlate. La Switch 2 est annoncée comme beaucoup plus puissante que la Switch 1 (on parle de la puissance d’une PS4), de tels graphismes sont donc probablement tirés de la Switch 1. The Pokémon Company garde-t-il la surprise pour plus tard, avec une meilleure version annoncée en fin d’année ? Ou est-ce vraiment le maximum de son futur jeu ?

Légendes Pokémon Z-A soigne les décors, pour éviter de laisser trop de vide, mais le manque de détails est visible. // Source : Pokémon

Le 2 avril 2025, lors de son grand Nintendo Direct dédié à la Switch 2, Nintendo devrait dévoiler les titres de lancement de la console. Pokémon peut d’ores et déjà être oublié : reste à savoir si Metroid, Mario et Mario Kart 9 seront prêts.

