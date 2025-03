Lecture Zen Résumer l'article

À quelques jours de la grande présentation de la Nintendo Switch 2, des indiscrétions font état d’un lancement en trois phases. Ce qui suppose un line-up de lancement rachitique. Comme la Switch en son temps.

Le 2 avril, le monde entier a rendez-vous avec un Nintendo Direct centré sur la Switch 2. La firme nippone en dira un peu (beaucoup ?) plus sur sa future console, qui n’a eu droit qu’à une maigre présentation en janvier — après une accumulation de fuites.

En attendant cet événement qui sera très suivi, quelques langues se délient. Ainsi, comme le rapporte Insider Gaming, à l’origine d’indiscrétions crédibles, le 25 mars, Nintendo opterait pour un lancement en trois temps concernant la Switch 2. La console serait disponible en juin, ce qui correspond aux calendriers des avant-premières, et aurait droit à trois salves de jeux pour se bâtir un catalogue solide.

Un lancement en trois temps pour la Nintendo Switch 2 ?

Dans un premier temps, c’est-à-dire en juin, la Switch 2 s’appuierait donc sur quelques jeux développés par Nintendo — difficile de ne pas envisager le futur Mario Kart dans le lot. La deuxième fournée serait attendue pour la période octobre/novembre, avec cette fois des productions signées par les éditeurs tiers (avec probablement Légendes Pokémon Z-A, attendu pour la fin d’année). Beaucoup de studios externes recevraient le kit de développement de la Switch 2 en juin, ce qui expliquerait ce décalage. Et voilà pourquoi il n’y a aucune chance de voir un titre comme Assassin’s Creed Shadows dès la sortie — ce qu’avait déjà révélé BFM Tech&Co il y a quelques semaines.

La troisième étape nous enverrait à la période des vacances, avec toujours plus de jeux pour venir garnir le pied des sapins de Noël. Il s’agirait ici d’une décision marketing, pour booster les ventes de fin d’année, avec des packs.

Si ces bruits de couloir sont avérés, alors on se dirigerait vers un line-up de lancement rachitique pour la Switch 2. Comme ce fut d’ailleurs le cas pour la toute première Switch, qui pouvait compter sur un titre majuscule comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild — et c’est à peu près tout. Heureusement que cette aventure de Link, vite considérée comme incontournable, était là pour sauver les meubles. On peut notamment s’attendre à Mario Kart 9, potentiellement Metroid et un jeu pour démontrer les capacités du mode souris dans les titres de lancement (à la manière de 1-2 Switch), mais il est difficile d’imaginer un line-up beaucoup plus grand.

Il y a néanmoins une différence notable à souligner : la Switch 2 est rétrocompatible avec les jeux de la Switch, ce qui signifie qu’elle aura accès, tout de suite, à des dizaines et des dizaines de titres de qualité (potentiellement avec quelques améliorations). La Switch, elle, créait la rupture avec la Wii U et ne pouvait compter que sur elle-même. À l’arrivée, la situation sera moins alarmante avec la console qui lui succédera.

