Lors du PlayStation Direct, ce mercredi 4 juin, PlayStation a présenté une nouvelle manette, qui n’est pas une DualSense. Il s’agit du Project Defiant, un stick d’arcade. On ignore encore quand elle sera disponible.

Alors que la Switch 2 est sortie, le 5 juin 2025, PlayStation vient d’organiser un PlayStation Direct, juste la veille. Sony y a fait le plein d’annonces de jeux, notamment un nouveau James Bond, intitulé 007 First Light. À côté de ça, la marque a présenté une nouvelle manette, dédiée à l’arcade.

La première manette d’arcade PlayStation : le Project Defiant

Le Project Defiant, c’est le nom donné par PlayStation à son premier stick d’arcade : le nom n’est pas définitif, il changera lors de sa commercialisation. Il s’agira du premier stick d’arcade commercialisé par la marque et évidemment dédié à la PlayStation 5. Sony vient chercher ici le marché des sticks, dominé par des fabricants tiers.

On pourra donc l’utiliser sur la console en sans-fil grâce au PlayStation Link (le même que pour les casques Pulse et le PlayStation Portal), ou via un câble. Sony assure que son PlayStation Link assure une très faible latence, indispensable pour des jeux de combat. Le stick sera même compatible avec les PC (ce qui sera utile pour émuler des bornes d’arcade et autres). Arrivée prévue l’année prochaine, sans plus de détails ; même chose pour le prix.

Le Project Defiant de PlayStation

Dessus, on retrouvera bien sûr les boutons cercle, triangle, carré et croix, ainsi que les boutons R1, R2 et L1, L2 sur la partie « pad » à droite, avec en dessous une surface pour poser son poignet. Au-dessus, les commandes multimédia et d’autres boutons (partage, etc.), et même un pavé tactile, comme sur les DualSense. En dessous, il y a bien un revêtement antidérapant composé de petits cercles.

Le Project Defiant // Source : PlayStation

À droite, le fameux joystick pour diriger votre personnage et aller taper les autres. Le Project Defiant dispose de différents guides directionnels interchangeables pour s’adapter à chaque jeu : carré, cercle, octogone. Pour le transport, le joystick peut être retiré et rangé dans un étui de transport avec bandoulière, qui sera inclus avec le stick.

