Des analystes partagent leurs prévisions concernant la Switch 2 et, sans surprise, le prix devrait être plus élevé que celui de la Switch. Ce qui n’empêcherait pas Nintendo de faire un carton historique.

Parmi les informations qui n’ont pas été communiquées sur la Switch 2, celle du prix risque de revenir sur toutes les lèvres ces prochaines semaines. Le 2 avril, Nintendo diffusera un nouveau Direct centré sur sa console et, connaissant les habitudes de l’entreprise japonaise, la grille tarifaire ne sera pas évoquée. Pour avoir une idée de la somme à investir, il faut pour le moment s’en remettre aux analystes. À ce sujet, dans un article publié le 13 mars, Bloomberg évoque un prix qui devrait largement dépasser celui de la Switch de 2017.

Plusieurs analystes, qui communiquent régulièrement avec l’entreprise et ses partenaires, estiment que la Switch 2 dépasserait les 400 $ — contre 300 $ pour la première génération. Les moins optimistes pensent qu’elle pourrait même titiller les 500 $. « La puce Nvidia de la première Switch coûtait environ 80 $ par unité selon les estimations, tandis que celle de la Switch 2 serait plutôt dans la fourchette 130-150 $. Je ne serais pas surpris de voir Nintendo lancer la console à 499 $ », indique par exemple Hideki Yasuda, de l’entreprise Toyo Securities. En France, la première Switch avait été lancée au tarif de 329,99 euros.

Un prix plus élevé pour la Switch 2, mais un carton quand même ?

Envisager une Switch 2 lancée à un prix bien plus élevé n’aurait rien d’illogique. L’évolution technologique, associée à des composants de plus en plus chers, peut justifier cette tendance inflationniste. À cela, il faut rajouter les conditions du marché, notamment les nouvelles taxes appliquées par les États-Unis. Un prix aux alentours des 500 $ pourrait toutefois être difficile à digérer pour une partie du public, et rapprocherait ainsi la Switch 2 de la PS5 et de la Xbox Series X en termes de positionnement.

Ces craintes de voir le tarif s’envoler s’accompagnent paradoxalement de prévisions de ventes hyper optimistes, pour ne pas dire inédites. Les analystes s’accordent à dire que Nintendo pourrait connaître le plus gros succès de son histoire, voire le meilleur lancement tout court. Serkan Toto, observateur de l’industrie basé à Tokyo, présage : « Ils vont vendre des cargaisons entières de Switch 2 lors des premiers mois, qu’importe le prix. » Il argumente avec un line-up solide sur les 12 premiers mois, avec un nouveau Mario Kart, un nouveau Mario 3D, le futur jeu Pokémon ou encore Metroid Prime 4. Sans oublier le retour de Call of Duty.

Attendue pour le mois de juin, la Switch 2 pourrait connaître un départ historique, avec entre 6 et 8 millions d’exemplaires écoulés en quelques semaines — contre 2,7 millions pour la Switch (lancée en fin de trimestre fiscal, rappelons-le) et 4,5 millions pour les deux dernières PlayStation. Hiroshi Yamashina, officiant pour Macquarie Capital, prévoit que la Switch 2 se vendra à plus de 20 millions d’unités pour sa première année. Selon lui, le prix se situerait entre 399 et 449 $.

