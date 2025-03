Lecture Zen Résumer l'article

Tandis que Nintendo reste assez discret sur le calendrier de la Switch 2, de nouveaux indices émergent sur l’arrivée de la future console. Ils concernent notamment la date d’ouverture des précommandes.

Quand sortira la nouvelle Switch 2 ? Nintendo reste discret sur son calendrier, plus de 2 mois après l’officialisation de la console le 16 janvier 2025. Néanmoins, l’arrivée de la console continue de se préciser. Une avant-première exclusive est ainsi prévue lors de l’événement « Nintendo Switch 2 Experience », organisé à Paris du 2 au 6 avril prochain — Numerama sera sur place pour découvrir la nouvelle Switch 2 à cette occasion.

Par ailleurs, de nouvelles informations obtenues par Insider Gaming, et diffusées le 28 mars 2025, laissent entendre que la console pourrait sortir au mois de juin. Le média indique avoir obtenu des documents de la part de revendeurs américains, qui contiendraient des informations sur les précommandes de la Switch 2. Ces revendeurs s’attendraient notamment à se retrouver à court d’unités de la console dès le premier jour des précommandes, car Nintendo leur aurait alloué un nombre d’exemplaires plutôt limité.

Les documents consultés par Insider Gaming mentionneraient également une date de sortie de la Switch 2 en juin, et une date d’ouverture des précommandes le 9 avril, soit une semaine après la présentation de la console lors de l’événement « Nintendo Switch 2 Experience ». Si cela venait à être confirmé, les précommandes ouvriraient alors plus tard que la date du 2 avril récemment évoquée dans une « fuite » du vendeur Best Buy au Canada — rapidement supprimée par l’entreprise.

Selon Insider Gaming, les documents indiqueraient qu’à l’issue de l’événement du 2 avril, un compte à rebours serait lancé jusqu’au 9 avril, à un horaire inconnu.

En attendant de découvrir enfin la console, il reste une certitude : l’impatience grandit à quelques jours de la présentation officielle. Les joueurs et les joueuses attendent de découvrir la Switch 2 sous toutes ses coutures, y compris ses premiers jeux, ses nouveaux Joy-Con ou bien évidemment son prix, qui sera a priori plus élevé que celui de la Switch.

