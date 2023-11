Le Black Friday est là ! Cette fois, c’est la vraie journée et non une de ses pâles copies. On a fait un grand tri dans les offres pour que vous n’ayez pas à le faire. Une sélection tech, domotique, jeux vidéo, consoles et autres aspirateurs robots garantie sans bullshit.

Comment ces offres sont-elles sélectionnées ? Simple : on prend nos tests, nos guides d’achat et le matériel que nous utilisons professionnellement à la rédac et on regarde si les meilleurs produits sont en promotion. Nous utilisons pour cela des outils pour traquer les variations de prix sur plusieurs mois et nous assurer que le prix est bien vraiment descendu. Nous prenons en compte le « prix barré » comme référence uniquement si nous pouvons vérifier sa pertinence (mais on ne va pas se mentir, c’est souvent faux).

Frandroid a lancé un direct pour suivre toutes les nouvelles offres Black Friday

Pas le temps de tout lire ? Voici l’essentiel des offres

iPhone 14 Pro Max – 1 099 €

iPhone 14 Pro Max

Est-ce un bon prix ? Le meilleur iPhone de l’année dernière, à peine dépassé par le 15 Pro Max cette année, juste au-dessus des 1 000 €, c’est carrément un bon plan. Limite le meilleur plan de ce Black Friday 2023.

Apple AirPods 2 – 239 €

AirPods Pro 2

Est-ce un bon prix ? Les AirPods Pro 2 sont d’excellents écouteurs haut de gamme avec une réduction de bruit active bluffante. Seul problème : ils sont un peu chers par rapport à la concurrence. À 239 €, c’est carrément top, vous ne les regretterez pas. Notez qu’il s’agit de la toute dernière révision, avec boîte USB-C.

Apple MagSafe – 39 €

Chargeur MagSafe

Est-ce un bon prix ? C’est le chargeur MagSafe de référence, beaucoup trop cher d’habitude. À 39 €, c’est chouette de l’avoir.

Sony WH-1000XM5 – 299 €

Sony WH-1000XM5

Est-ce un bon prix ? Le Sony WH-1000XM5 est le casque le plus haut de gamme de Sony. Il est commercialisé aujourd’hui à un petit peu moins de 299 €, ce qui vous donne la crème de la crème de l’audio à réduction de bruit active pour un prix d’un casque milieu de gamme. On aime.

Sony PS5 en pack – 499 €

La PS5 // Source : Numerama

Est-ce une bonne affaire ? La console de Sony descend rarement à ce prix, c’est donc une excellente affaire ! Maintenant que le parc actuel de consoles est bien installé, la plupart des jeux ne sortent plus sur les anciennes générations. C’est le cas des récents Marvel’s Spider-Man 2 et Alan Wake 2, uniquement disponible sur PS5 ou Xbox Series. Les premières images de GTA 6, attendues pour début décembre, devraient définitivement faire basculer les joueuses et les joueurs sur cette nouvelle génération de consoles de salon.

PS5 Standard avec Final Fantasy XVI (Digital) à 499 euros : Chez Cdiscount Chez Carrefour



La PS5 est aussi disponible en édition digitale (sans lecteur) à 399 €.

La Xbox Series X à 397 € et le pack Diablo IV à 409 €

Le pack Xbox Series avec Diablo IV // Source : Montage Numerama

Est-ce un bon prix ? La Xbox Series X avec lecteur de disques est normalement vendue au tarif de 549,99 €. Pour le Black Friday le pack avec la console et le jeu Diablo IV est proposé au prix de 409,99 € sur le site Cdiscount. La console seule est disponible sur Amazon à 395 €, si vous vous en fichez du Seigneur des ténèbres.

L’iPhone 15 – 719 €

Une bonne offre ? C’est LE smartphone Apple de l’année et il coûte déjà 200 € de moins grâce à une grosse promo sur Rakuten pour la Black Friday Week. Certes, vous n’aurez pas le rose à ce prix-là, star de l’année, mais on vous connaît, vous allez mettre une coque quoi qu’il arrive. Donc si vous voulez le premier iPhone USB-C à très bon prix, c’est le moment.

La Xbox Series S – 229 €

La Xbox Series S // Source : Montage Numerama

Si votre budget est plus restreint, mais que vous souhaitez quand même mettre la main sur la console de Microsoft, la Xbox Series S est en promotion pour la Black Friday Week. Habituellement vendu 299,99 €, elle passe au prix de 229,99 € sur le site de La Fnac.

Le Samsung Galaxy S21 FE – 372 €

Galaxy S21 FE

Est-ce un bon prix ? Yep ! Un smartphone encore super bon, en version « pensée pour les fans », c’est-à-dire complétée et réajustée par rapport à ce que proposait Samsung avec le S21. On est dans une époque où un excellent smartphone neuf d’il y a deux ans est encore parfaitement bon, mieux qu’un entrée de gamme récent. Donc foncez !

OnePlus 11 – 579 €

OnePlus 11

Le OnePlus 11, 128 Go, est habituellement disponible autour de 800 €. Pour la Black Friday Week, il est disponible en promotion sur Amazon au prix de 579 €. Vous pouvez faire un tour dans notre guide des meilleurs smartphones du moment, pour le comparer avec d’autres modèles.

Roborock S7 Max Ultra – 829 €

Roborock S7 Ultra Max

Est-ce un bon prix ? On ne va pas se mentir, le Roborock S7 Max Ultra n’est pas vraiment donné. Mais cette réduction de 770 € juste énorme rend cet appareil de qualité supérieure bien plus attractif. Il adopte ainsi le même prix que certains concurrents, mais peut se vanter de performances bien meilleures.

LG OLED C3 55 pouces – 1 099 €

LG OLED 55 pouces

Est-ce un bon prix ? Les dalles OLED sont actuellement les meilleures du marché et ce LG 55C3 est une des références incontournables. À 1 099 €, c’est l’un des meilleurs plans de ce Black Friday.

Manettes Xbox Series – 39,99 €

Manette Xbox Series // Source : Montage Numerama

Est-ce un bon prix ? Vendue habituellement 59,99 €, la manette pour Xbox Series est actuellement proposée sur Amazon au prix de 39,99 €.

Roborock S8 – 479 €

Roborock S8

Est-ce que c’est un bon prix ? Au vu de ses capacités, le Roborock S8 est déjà bien moins cher que la plupart de ses concurrents. Et avec cette réduction de 250 €, soit 20 € de plus que les autres ecommerçants, il devient un des meilleurs bons plans du moment .

La Nintendo Switch OLED – 314 €

Offre Black Friday : pack Nintendo Switch

Est-ce un bon prix ? La Nintendo Switch est une console qu’on ne présente plus. Dans sa version OLED, avec le jeu familial de référence (Mario Kart 8) et avec en bonus 3 mois d’abonnement à l’offre en ligne, c’est un excellent plan.

Nous avons sélectionné de bons jeux pas cher pour aller avec votre nouvelle console

Webcam Logitech StreamCam – 74,99 €

Logitech StreamCam

Jouer, c’est cool, mais en 2023, vous voulez montrer votre skill (ou raconter vos meilleures vannes) à tout le monde. Pour cela, rien de tel qu’une petite caméra dédiée à vos lives et Logitech fait vraiment les meilleures. La petite StreamCam de Logitech, en 1080p et jusqu’à 60 images par seconde, fera même la mise au point automatique sur vous quand vous bougez. On attend vos vidéos pour nous raconter 20 ans de lore de World of Wacraft.

Est-ce un bon prix ? Carrément, c’est un produit qui coûte normalement plus de 150 € et qui n’a pas été vu sous les 84 € récemment. On est à peu près à 10 € de moins pour le Black Friday.

LG QLED 65 pouces – 899 €

Black Friday TV LG // Source : Numerama

Est-ce une bonne offre ? Le téléviseur LG 65QNED82 QLED de 65 pouces est normalement vendu autour de 1 200 €. Il est en ce moment au prix de 899 € pour le Black Friday sur Boulanger.

iRobot Roomba Combo – 199 €

iRobot Roomba Combo

Est-ce un bon prix ? Difficile de faire moins cher que ce iRobot Roomba Combo. Il constitue une vraie bonne affaire pour ceux qui veulent nettoyer leur intérieur sans dépenser une fortune.

MacBook Air M2 16 Go – 1 299 €

Le MacBook Air (M2) est enfin intéressant en version 16 Go // Source : montage Numerama

Est-ce une bonne offre ? Si vous trouvez qu’il est compliqué de justifier les 8 Go de sa configuration initiale, Boulanger propose aujourd’hui une belle remise qui permet de profiter de la version du MacBook Air avec 16 Go à 1 229 euros au lieu de 1 529 euros.

iRobot Roomba 692 – 169 €

iRobot Roomba 692

Est-ce un bon prix ? Il s’agit tout simplement du plus petit prix de cette sélection. Et bon courage pour trouver des aspirateurs robots moins chers que lui. Alors c’est évidemment une super affaire pour un objet que vous utiliserez au quotidien.

Montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 – 132,00 €

Samsung Galaxy Watch 4

Est-ce un bon prix ? Déjà vue à 169 euros, la Watch 4 profite aujourd’hui d’un prix inédit. C’est une très bonne option pour profiter de wearOS et de fonctionnalités de suivi avancées à un très bon prix.

Cowboy Classique – 2 490 €

VAE Black Friday // Source : Montage Numerama

Cowboy propose trois modèles de VAE, à partir de 3 290 €. Les vélos électriques Cowboy Classic, Cruiser et Cruiser ST, modèles noirs, bénéficient pour le Black Friday de 800 € de réduction sur le site officiel de Cowboy, grâce au code RIDECOWBOY, à rentrer dans le panier. Ils voient ainsi leur prix passer à 2 490 €.

Manette DualSense pour Playstation 5 – 46 €

Manette DualSense PS5 // Source : Numerama

Est-ce une bonne affaire ? Si le design de la console divise, la manette DualSense fait l’unanimité, surtout lorsqu’elle profite de 20 € de réduction. Elle reprend dans les grandes lignes le style et la forme des manettes précédentes, mais s’accompagne de nouvelles fonctionnalités, comme les gâchettes adaptatives ou les vibrations haptiques. Ces dernières contribuent à renforcer l’immersion et sont à elles seules une raison de s’essayer à la nouvelle génération de consoles. L’autonomie de la DualSense est comprise entre 10 et 15 heures, et elle se recharge en USB-C.

Souris Razer DeathAdder V2 Pro – 83,99 €

Razer DeathAdder V2 Pro

Ça vous dit une souris sans fil haut de gamme ? La Razer DeathAdder V2 Pro est une excellente souris, légère et rapide, équipée de la technologie 20 000 DPI Razer Focus+. En bref, ça permet d’être précis dans les jeux vidéo, voilà, vous connaissez.

Est-ce un bon prix ? Oui, le minimum que nous relevons est de 112 €.

Décathlon Btwin Riverside 500 E – 999 €

Btwin Riverside 500 E // Source : Montage Numerama

Est-ce un bon prix ? Le vélo tout chemin Decathlon Riverside 500 E est habituellement vendu 1 299 € sur le site de Décathlon. Pendant le Black Friday, Il est proposé au prix de 999 €. Excellent pour se mettre au VAE !

L’Apple Watch Series 8 Rouge à 299 €

Apple Watch Series 8

Est-ce une belle offre ? Oui, c’est une belle offre chez Cdiscount, qui discounte l’Apple Watch de l’an passé à 299 €. Un bon prix pour une des meilleures montres du marché, sachant que la Series 9 n’apporte pas grand chose en plus.

Vélos reconditionnés avec un moteur Bosch

Moustache Samedi 28.1 // Source : Montage Numerama

Upway est un site spécialisé en vélos électriques (VTT, VTC, vélo de ville, vélo électrique pour femme, vélo cargo…), remis à neuf et vendus à petit prix. Pour le Black Friday, jusqu’à 1 000 € de réduction sont disponibles sur certains modèles de vélos électriques reconditionnés, comme ici avec des VAE dotés d’un moteur Bosch, dont le Moustache Samedi 28. Normalement vendu 2 299 € neuf, il est proposé au prix de 1 599 €.

On vous a concocté un super filtre pour trouver le vélo qui vous convient sans vous prendre la tête.

Roborock Q5 Pro – 279 €

Roborock Q5 Pro

Est-ce un bon prix ? C’est l’un des meilleurs aspirateurs robots d’entrée de gamme. Alors si vous lui ajoutez en plus une belle réduction, vous obtenez le combo gagnant.

Vélos reconditionnés récents équipés d’un moteur Fazua

Upway propose des modèles de VAE récents, comme ici avec des VAE légers, dotés d’un moteur Fazua, dont le Canyon Roadlite:ON 7.0 est un bon représentant. Normalement vendu 2 699 € neuf, il est proposé au prix de 1 649 € pendant le Black Friday.

On vous a fait un filtre pour avoir des vélos de bonne qualité, bien équipés !

Montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 Pro – 289,00 €

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Est-ce un bon prix ? La Watch 5 Pro représente le haut de gamme de Samsung, et propose ce que l’on peut atteindre de mieux d’une montre connectée sur Android. Elle est disponible à 289 euros, ou 329 euros en version 4G.

Steelseries Arctis 7P+ – 94 €

Le casque Steelseries Arctis 7P+ est à moins de 100 euros pour le Black Friday chez Boulanger // Source : montage Numerama

Est-ce un bon prix ? Le Steelseries Arctis 7P+ est tout simplement l’un des premiers casques équipés d’un port USB C à son lancement, compatible avec la recharge rapide. Il se connecte également via un port USB C (avec un adaptateur USB A si besoin) afin de pouvoir l’utiliser de manière identique sur son PC, sa PS5 ou même sa Nintendo Switch, sans latence grâce à sa connectivité en 2.4 Ghz. Il est disponible à moins de 100 euros chez Boulanger pour le Black Friday, au lieu de 159 euros habituellement.

Balance connectée Withings Body+ – 69,95 €

Withings Body+

Est-ce un bon prix ? La Body+, c’est clairement une référence dans le domaine des balances connectées, d’où son coût. Alors faire baisser son prix comme ici, c’est une aubaine. 69,95 € est le prix que l’on voit souvent en promotion.

Le Mac mini M2 à 629 €

Le Mac Mini M2 pour le Black Friday

Est-ce un bon prix ? Le Mac mini M2 est à 629 € pour la Black Friday Week. C’est un excellent prix pour cet ordinateur de bureau, suffisamment puissant pour toutes les tâches modernes de bureautique avancée, jusqu’à l’édition de photographie ou de vidéo. C’est aussi l’un des prix les plus bas auquel l’ordinateur Apple a été vu.

Montre connectée Amazfit GTS 4 – 174 €

Amazfit GTS 4

Est-ce un bon prix ? L’Amazfit GTS 4 se situe dans la moyenne basse des prix pratiqués pour ce genre d’appareil. Un élément qui explique sa réduction pas dingue mais toujours bonne à prendre.

L’Asus Rogue Ally – 499 €

Est-ce un bon prix ? C’est le prix auquel on retrouve souvent la Rogue Ally en promotion, autrement dit son prix le plus bas. Vous économisez 200 €.

Montre connectée Fitbit Inspire 3 – 92 €

Fitbit Inspire 3

Est-ce un bon prix ? Au vu de ses capacités, cette montre connectée fait clairement partie des plus abordables. Et quand vous enlevez en plus 7 % à son prix initial, vous réalisez une vraie bonne affaire.

Sonnette vidéo sans fil Ring – 59,99 €

Ring sonnette vidéo sans fil

Est-ce un bon prix ? Avec sa promotion, cette sonnette vidéo sans fil Ring devient bien moins chère que ses concurrents. Alors si vous voulez vous assurer un confort au quotidien, c’est l’occasion.

Montre connectée Ice Watch Ice Smart – 59,30 € (Amazon)

Ice Watch Ice Smart

Est-ce un bon prix ? Oui sera notre dernier mot. L’Ice Smart se positionne parmi les montres connectées les plus concurrentielles du marché. Parce qu’un appareil avec ces capacités-là, on n’en voit pas souvent, surtout si l’on ajoute sa réduction de 30 € pendant le Black Friday.

iRobot Roomba Combo i5+ – 399 €

iRobot Roomba Combo i5+

Est-ce un bon prix ? L’iRobot Roomba Combo i5+ est de base assez cher par rapport à des concurrents plus performants. Mais avec cette très belle promo, il atteint un prix relativement correct et constitue un achat sûr.

Kindle Paperwhite – 124 €

Kindle Paperwhite // Source : Numerama

Est-ce que c’est le moment d’acheter une liseuse ? Le Kindle Paperwhite 16 Go avec publicités est habituellement vendu 159,99 €, il est en ce moment au prix de 124,99 €. Le modèle sans publicités est proposé au prix de 134,99 € au lieu de 169,99 €.

Pour aller plus loin Pour la Black Friday Week, les Kindle sont bradées sur Amazon : laquelle choisir ?

Ecovacs Winbot W1 – 349 €

Ecovacs Winbot W1 Pro

Est-ce un bon prix ? L’iRobot Ecovacs Winbot W1 fait partie des lave-vitres les plus chers du marché, mais aussi des plus performants. Alors sa réduction de 100 € rend cet appareil vraiment efficace plus accessible. Et ça, on ne dit pas non.

Motorisation pour porte de garage Somfy – 229 €

Somfy motorisation pour porte de garage

Est-ce un bon prix ? La motorisation pour porte de garage, ce n’est pas ce qu’il y a de plus abordable. Mais Amazon propose une belle réduction de plus de 50 € qui devrait vous inciter à sauter le pas pour un produit dont vous vous servirez au quotidien.

Ecovacs Deebot T9+ – 469 €

Ecovacs Deebot T9+

Est-ce un bon prix ? Si 400 € de réduction n’est pas une belle promotion, alors aucune ne l’est. Elle vous permet de vous procurer un appareil ultra performant au prix d’un modèle classique. Honnêtement, vous y gagnez réellement au change.

Logitech G920 Driving Force – 222,99 €

Logitech G920 Driving Force

Est-ce un bon prix ? Ce n’est pas LE volant que recommanderont les fans de simulation, mais c’est un super produit pour débuter. Vous aurez un volant complet avec 900 degrés de rotation, à retour de force, et un pédalier à 3 pédales pour toutes vos simulations de voiture et camion. Le Logitech G920 a un petit peu le syndrome du prix barré : il ne coûte pas vraiment 419 €, mais plutôt 275 €.

Netatmo thermostat connecté – 99 €

Netatmo thermostat connecté

Est-ce un bon prix ? S’il fait partie des modèles haut de gamme, le Netatmo n’est déjà pas le plus cher. Et si vous ajoutez en plus sa belle promo, il devient la meilleure option du marché.

Casque SteelSeries Arctis Nova Pro – 284 €

SteelSeries Arctis Nova Pro

Est-ce un bon prix ? On ne va pas se mentir, c’est encore cher. Mais c’est un casque qui était hier à 377 € et n’est jamais tombé sous la barre des 299 € d’après nos outils. C’est donc le meilleur moment pour l’acheter !

Netatmo détecteur de monoxyde de carbone – 69,99 €

Netatmo détecteur de monoxyde de carbone

Est-ce un bon prix ? Son prix est élevé par rapport aux autres détecteurs du marché, c’est vrai. Mais c’est encore une fois le plus qualitatif. Et si vous prenez en compte sa réduction de 20 €, son prix devient quand même bien plus raisonnable pour un modèle à ne changer que tous les 10 ans.

Ecovacs Deebot T10 – 399 €

Ecovacs Deebot T10

Est-ce un bon prix ? Avoir un aspirateur robot à moins de 400 € qui embarque l’IA, ce n’est pas tous les jours que ça arrive. Vous aurez ainsi un appareil vraiment autonome pour enlever définitivement cette tâche ménagère de votre quotidien.

Barres lumineuses Nanoleaf Lines – 138,99 €

Nanoleaf Lines

Est-ce un bon prix ? 199,99 €, ça peut effectivement sembler très élevé pour un appareil plutôt gadget. Mais avec sa belle promo de plus de 60 €, son prix devient tout de suite beaucoup plus attractif. Et avouez, c’est quand même super cool.

Netatmo détecteur de fumée – 69,90 €

Netatmo détecteur de fumée

Est-ce un bon prix ? Comparé à un détecteur de fumée classique, il est forcément plus cher. Mais son efficacité et sa connectivité justifient son prix (vous voulez savoir s’il y a le feu chez vous, non ?). Surtout avec sa réduction de 30 € que l’on accepte avec plaisir.

Assistant vocal Echo Show 5 Amazon – 54,99 €

Echo Show 5 Amazon

Est-ce un bon prix ? Avec ses – 70 €, l’Echo Show 5 d’Amazon devient vraiment accessible, alors ne ratez pas cette occasion.

Appareil de streaming Amazon Fire TV Stick 4k – 56,99 €

Amazon Fire TV Stick 4k

Est-ce un bon prix ? Avec ses 20 € de réduction, l’appareil est à la portée d’un plus grand nombre de budgets. Et pouvoir profiter de ses programmes en 4K, c’est quand même un petit luxe que vous méritez de vous offrir.

Station de recharge Belkin BoostCharge Pro – 109,99 €

Belkin BoostCharge Pro

Est-ce un bon prix ? Le Belkin BoostCharge Pro est déjà une bonne affaire en temps normal, alors imaginez avec 40 € de moins. Plus besoin de choisir l’appareil à mettre en charge ou de passer des heures à retrouver son câble, cette station vous simplifie la vie sans vous ruiner.

Chargeur de voiture magnétique Belkin – 29,99 €

Beelkin chargeur de voiture magnétique

Est-ce un bon prix ? Difficile de faire moins cher pour un appareil magnétique comme celui-ci. A 29,99 €, il n’y a pas vraiment de questions à se poser.

Appareil de mise à niveau de l’interphone Ring Intercom – 47,99 €

Ring Intercom

Est-ce un bon prix ? Moins de 50 € pour un appareil comme celui-ci, c’est une offre que vous ne verrez pas tous les jours. Avec une baisse de pas moins de 80 €, c’est une affaire XXL.

Ampoules et pont Philips Hue White and Color Ambiance – 104,99 €

Philips Hue White and Color Ambiance

Est-ce un bon prix ? Pour deux ampoules connectées et un pont qui permet de contrôler tout votre éclairage et bien plus, c’est un prix vraiment avantageux. C’est un achat que vous n’aurez à faire qu’une fois pour en profiter longtemps.

Ecovacs Deebot N8 Black – 249 €

Ecovacs Deebot N8 Black

Est-ce un bon prix ? Sa réduction permet à l’Ecovacs Deebot N8 Black de se positionner parmi les moins chers du marché. Mais un appareil avec un prix aussi bas, ça ne cartographie normalement pas les zones comme c’est le cas ici. Alors vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Nos guides thématiques

Comment se déroule le Black Friday en France ?

Le Black Friday est parvenu jusque dans l’hexagone en 2014 et suscite toujours plus d’intérêt peu de temps avant les fêtes. Comme les Américains, les Français peuvent compter sur ces journées pour renouveler leur matériel et préparer les cadeaux pour la fin de l’année.

Mais à la différence de nos voisins outre-Atlantique que l’on voit se ruer dans des magasins physiques, on se retrouve en France avec un événement très web. En effet, le Black Friday, comme le Cyber Monday qui le suit, n’est pas un jour officiel de soldes, pratique encadrée en France. Ce sont donc les marques qui vont ronger leurs marges, en partenariat avec les e-commerçants, afin que les ventes ne soient pas à perte. De nombreux e-commerçants participent donc à la grande braderie. On peut en lister quelques-uns :

Quand a lieu le Black Friday en France ?

Cette année, le Black Friday se tiendra le 24 novembre 2023. Dès le 17 novembre, les e-commerçants dégainent leurs offres promotionnelles lors de la Black Friday Week (parfois orthographiée Black Week). Il faut savoir que contrairement à ce qui avait lieu il y a plusieurs années, les offres de la Black Friday Week sont bonnes. Le Black Friday n’est plus aussi sacré en France qu’avant et le dernier jour n’a que pour lui de nouvelles offres. En d’autres termes, les produits en promo à partir du 17 novembre sont déjà de bonnes promotions.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.