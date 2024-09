Lecture Zen Résumer l'article

Avec la montée en puissance des réseaux mobiles, les box 5G se positionnent aujourd’hui comme des solides alternatives à la fibre optique, notamment dans les zones où l’installation de la fibre tarde à se déployer. La promesse ? Une connexion internet rapide, et surtout facile à installer avec moins d’encombrements. Dans ce guide, on passe en revue les meilleures offres internet du marché afin de vous aider à faire le bon choix en fonction de votre usage et de votre localisation.

Les bandes 5G ne se limitent plus qu’aux smartphones. Avec des débits théoriques pouvant atteindre plus de 1 Gb/s en téléchargement, les box 5G rivalisent aujourd’hui avec certaines offres fibre et dépassent largement les box ADSL classiques.

Pour ceux qui ne sont pas encore éligibles à la fibre ou les utilisateurs souvent en déplacement qui ont besoin ponctuellement d’un accès à internet, ce type de Box est donc une solution idéale. Et pour cause, ces offres sont généralement sans engagement et il suffit de brancher l’appareil chez soi pour bénéficier immédiatement d’une connexion internet haut débit sur son PC ou son smartphone. À l’inverse, les offres fibre nécessitent souvent la prise d’un rendez-vous avec un technicien, des délais d’installation plus longs, voire des travaux de raccordement pour enfin avoir accès à internet.

Toutefois, il faut bien choisir sa box, à commencer par le choix du réseau 4G ou 5G. Il est aussi nécessaire de savoir chez quel opérateur votre connexion sera la plus optimale. Vous pourrez approfondir le sujet dans la FAQ dédié de cet article pour faire le bon choix.

Notre comparatif des meilleures offres 5G disponibles en France

Sur le marché français, tous les opérateurs télécoms proposent désormais des offres 5G, à l’exception de Free qui reste pour l’instant sur des forfaits 4G+. Cependant, cela pourrait rapidement évoluer au vu des récents progrès de l’opérateur dans le déploiement de la 5G SA.

SFR Box 5G

La Box 5G de SFR // Source : SFR

La box 5G de SFR est la plus récente à arriver sur le marché. Avec un débit théorique de 1,1 Gb/s en téléchargement et 100 Mb/s en upload, le routeur 5G se positionne légèrement au-dessus des autres offres concurrentes. Elle dispose de trois ports Ethernet RJ45 pour connecter tous ses appareils en filaire. Côté connexion sans fil, elle propose du Wi-Fi 6, ce qui est un peu décevant. On aurait préféré du Wi-Fi 6E, voire du Wi-Fi 7, même si ces technologies auraient été limitées par les performances de cette box.

Chez SFR, la box 5G inclut une offre triple play, offrant ainsi les appels illimités vers les téléphones fixes et mobiles en France, ainsi qu’un bouquet de 130 chaînes TV, accessibles via l’application SFR TV sur smartphone, tablette ou ordinateur. En bref, de quoi se passer d’une offre fibre optique. Pour les jeunes de moins de 26 ans, un tarif avantageux est même proposé à 29,99 € par mois. Sans ce petit coup de pouce sur le prix, l’offre de SFR demeure tout de même aujourd’hui la moins chère sur le marché.

Prix 39,99€ /mois (sans engagement) Offre jeune (-26 ans) 29,99€/mois (sans engagement) Débit Max ⬇️1,1Gb/s

⬆️100 Mb/s Wi-Fi Wi-Fi 6 Nombre de ports ethernet 3 TV ✅ Enveloppe de data Illimité Frais 19 € d’activation et 19 € de résiliation Les caractéristiques de la Box 5G de SFR

Bouygues Telecom et son offre internet 5G

Box 5G Bouygues Telecom // Source : Bouygues Telecom

Bouygues Telecom a été le premier opérateur à avoir lancé une offre Box 5G. Avec un débit théorique allant jusqu’à 1,1 Gb/s en téléchargement et 58 Mb/s en upload, elle est légèrement en dessous de SFR sur le débit montant. Vous ne sentirez pas énormément la différence si vous n’êtes pas un utilisateur intensif de services nécessitant un important upload, comme le transfert régulier de gros fichiers en ligne.

La Box 5G de Bouygues Telecom permet tout de même de surpasser largement l’ADSL et de profiter d’une connexion suffisamment rapide pour le streaming 4K ou les téléchargements lourds. Point intéressant, elle offre cinq ports Ethernet RJ45, contre trois seulement pour la box de SFR. On peut ainsi connecter plus d’appareils en filaire. Côté sans-fil, elle est équipée de la norme Wi-Fi 6 qui fonctionne sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Cela permet de repartir le débit de manière homogène sur les appareils en fonction de leur proximité avec la box 5G.

À la différence de SFR, la TV n’est pas incluse directement dans l’offre de Bouygues Telecom. Moyennant 4 euros supplémentaires par mois, l’option B.TV vous donne accès à 180 chaînes et à des applications de SVOD comme Netflix par exemple.

Prix 40,99€ /mois (sans engagement) Offre jeune (-26 ans) ❌ Débit Max ⬇️1,1Gb/s

⬆️58 Mb/s Wi-Fi Wi-Fi 6 Nombre de ports ethernet 5 TV ✅(surcoût de 4 € par mois) Enveloppe de data Illimité Frais 19 € d’activation et 19 € de résiliation Les caractéristiques de la Box 5G de Bouygues

Orange : le boitier 5G Home

Box Orange Home 5G // Source : Orange

Avec son modem flybox, la Box 5G d’orange est capable de délivrer un débit théorique allant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 100 Mb/s en upload — des performances globalement similaire à ses concurrentes. Là où Orange se démarque, c’est notamment dans l’efficacité de son réseau. Côté connexion, la Box 5G d’Orange utilise un signal Wi-Fi 6, garantissant une bonne répartition du débit entre plusieurs appareils connectés simultanément.

La télévision n’est pas incluse par défaut chez Orange, mais il est possible d’ajouter une clé TV en option pour 5 € supplémentaire par mois, donnant accès à 70 chaînes via l’application TV d’Orange.

Au moment de la rédaction de cet article, on a appris qu’une nouvelle offre 5G+ devrait arriver le 10 octobre prochain chez Orange, en réponse au déploiement de la 5G SA de Free. Pour le moment, nous ignorons si elle remplacera l’offre 5G Home, mais ce qui est sûr, c’est qu’elle devrait garantir des débits plus importants et stables — en particulier sur l’upload, le point faible de ces offres. Si vous faites le choix de passer sur une Box 5G pour votre domicile, mieux vaut attendre le 10 octobre prochain.

Prix 40,99€ /mois (sans engagement) Offre jeune (-26 ans) 29,99€/mois (sans engagement) Débit Max ⬇️1,1Gb/s

⬆️100 Mb/s Wi-Fi Wi-Fi 6 Nombre de ports ethernet 1 TV ✅(surcoût de 5 € par mois) Enveloppe de data Illimité Frais

29 € d’activation Les caractéristiques de la Box 5G d’Orange

Free : toujours pas de routeur 5G, mais pour combien de temps ?

Free est pour le moment le seul opérateur à ne pas proposer de Box 5G. L’entreprise se contente encore d’une offre sur le réseau 4G+ malgré ses efforts sur le déploiement d’antennes 5G et ses récentes avancés en la matière concernant la 5G SA. Avec autant d’éléments, il ne fait aucun doute, que l’opérateur prépare quelques chose pour rivaliser face à Orange, SFR et Bouygues. À quel prix et avec quel débit ? Seul le temps nous le dira.

Pour le moment, Free propose toujours sa box 4G+ avec son routeur Huawei B715-23c. Le débit va jusqu’à 320 Mbit/s maximum. C’est toujours mieux que de l’ADSL, mais cela peut s’avérer moins stable que de l’ADSL. Sachez que l’enveloppe de Data est aussi limitée, avec seulement 250 Go, ce qui peut vite devenir contraignant si vous regardez des vidéos, films et téléchargez régulièrement.

Prix 29,99€ /mois (sans engagement) Offre jeune (-26 ans) ❌ Débit Max ⬇️320 Mb/s

⬆️50 Mb/s Wi-Fi Wi-Fi 5 Nombre de ports ethernet 4 TV ❌ Enveloppe de data 300 Go Frais 19 € d’activation Les caractéristiques de la Box 4G+ de Free

Quelle box choisir ? Ce qu’il faut savoir avant de prendre un abonnement

C’est quoi une box 5G et comment cela fonctionne ?

Une box 5G est une alternative moderne aux connexions fixes comme l’ADSL ou la fibre optique. Au même titre que les box traditionnelles, c’est un routeur, on peut donc s’y connecter ses appareils en Wi-Fi ou en filaire via les ports ethernet RJ45. Ces box fonctionnent encore plus simplement, car elles ne nécessitent aucune préparation en amont pour l’installation, si ce n’est payer des frais de mise en service. Elles sont livrées avec une carte SIM intégrée. Ainsi, il suffit de la brancher et de l’allumer pour avoir de la connexion sur ces appareils.

Une box 5G peut-elle remplacer la fibre ?

La 5G, déployée en France depuis 2020, offre des débits nettement supérieurs à l’ADSL et souvent comparables à ceux de la fibre. Avec des vitesses de téléchargement pouvant atteindre 1 Gbps, elle représente une option crédible face à la fibre. Toutefois, certaines offres fibre restent bien plus performantes, avec des débits pouvant approcher les 10 Gbps. Mais lorsque vous n’êtes éligible à cause de votre localisation, une Box 4G ou 5G est la seule alternative pour avoir un accès internet viable.

Faut-il prendre un modem 4G ou 5G ?

La 5G est, sur le papier, plus intéressante grâce aux débits élevés qu’elle propose, à condition d’habiter au bon endroit. En effet, pour exploiter les capacités de la 5G, il faut généralement être domicilié dans une grande ville ou en périphérie pour ne pas trop s’éloigner des antennes compatibles 5G à proximité. En zone rurale, il est encore aujourd’hui peu probable de bénéficier d’une large couverture 5G.

Comment savoir quel opérateur choisir ?

À en croire les opérateurs, chacun se revendique comme le meilleur, que ce soit en couverture réseau, en qualité ou sur d’autres aspects. La réalité, c’est que votre expérience avec un réseau sera déterminée davantage par votre localisation. Que ce soit Bouygues, Orange, Free ou SFR, leur performance varie selon la zone. C’est le critère principal à prendre en compte.

Pour connaitre la couverture 3G/4G/5G et qualité de réseau de chacun en fonction de là où vous habitez, vous pouvez vous référer à carte interactive de l’ARCEP.

5G et 5G SA : quelles différences ?

Au même titre que la 4G avant elle, la 5G évolue au fil du temps. Sa première itération était la 5G NSA (Non-Standalone). Si elle portait le nom, cette première 5G, actuellement la plus répandue, n’en était pas vraiment une… (désolé de vous l’apprendre). En effet, cette première norme reposait sur l’infrastructure 4G LTE existante pour des questions de facilité de gestion. Elle n’exploitait ainsi pas le plein potentiel de la 5G.

Depuis peu, comme dit précédemment, Free ou encore Orange déploient la « vraie » 5G, baptisée 5G SA (Standalone). Cette 5G SA n’a plus besoin d’infrastructure 4G pour fonctionner, car elle repose entièrement sur un cœur de réseau 5G. Elle devrait se démocratiser au cours de l’année 2025. Dans les grandes lignes, les offres 5G SA devraient apporter un débit plus important, moins de latence et plus de stabilité à la connexion.

Les Box 4G ou 5G offre-t-elle de la data en illimité ?

La plupart des box 5G, compte tenu des débits dont elles sont capables, se doivent de proposer des forfaits avec des données internet illimitées en Go. La data illimitée est désormais une norme chez tous les opérateurs pour la 5G.

En revanche, les offres 4G (comme la box 4g+ de Free) sont souvent soumises à des limites de data. Une fois ce plafond de Go dépassé, le débit est fortement réduit, provoquant des ralentissements lors de la navigation en ligne. Certains opérateurs, tels qu’Orange, appliquent cette restriction, mais il est possible d’ajouter des données supplémentaires gratuitement via l’espace client.

Puis-je emmener ma box 5G en vacances ?

Non, les box 5G ne fonctionnent pas comme un forfait mobile à proprement parler. Certes, ces offres permettent d’utiliser les mêmes fréquences que les smartphones, mais pas dans toute la France. On parle de 5G fixe, limitée à l’adresse du logement indiquée lors de la souscription. Il est alors impossible de les emmener trop loin. La portée de ces box est généralement réduite à votre domicile et à ses alentours.

