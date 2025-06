Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous n’avez pas encore de PlayStation 5 et que la sortie de la Switch 2 ne vous emballe pas spécialement, voilà quelques offres qui valent le coup sur la console de Sony.

Vous souhaitez investir dans une console de salon et n’êtes pas particulièrement attiré par un plombier qui fait du kart ? La PlayStation 5 attend sagement que quelqu’un veuille bien dépenser quelques centaines d’euros pour elle, dans cette période surmédiatisée pour sa rivale de Nintendo. Pour se faire voir le plus possible, elle est en ce moment même en promotion chez plusieurs e-commerçants dans le cadre de l’évènement Days of Play.

La PlayStation 5 Numérique est normalement vendue 499,99 €, le modèle Standard est au prix de 549,99 €, et le modèle PS5 Pro est vendu 799,99 €. Plusieurs e-commerçants proposent en ce moment les différentes PS5 de Sony en promotion :

Tous les modèles de PlayStation 5 sont aussi disponibles en promotion sur la boutique officielle de Sony.

C’est quoi, ces différentes PlayStation 5 ?

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

La PlayStation 5 Slim se décline en deux modèles : l’édition numérique dépourvue de disques, pour les jeux dématérialisés, et l’édition standard pourvue d’un lecteur de disques. En dehors du lecteur, les deux modèles sont en tout point identiques.

Le modèle Pro fait quant à lui toute la différence, avec un GPU doté de l’architecture RDNA 3 qui offre une puissance de calcul supérieure. Les jeux tournent mieux avec plus de fluidité et des effets de lumière plus beaux. Le stockage passe aussi à un SSD de 2 To sur le modèle Pro, soit le double des versions numérique et standard. Notez que la PS5 Pro est dépourvue de lecteur de disques.

PS5 Pro et PS5 Slim // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Le gros point fort de la console de Sony est sa manette DualSense, identique sur toutes les versions. Cette dernière s’accompagne de nombreuses améliorations qui augmentent les sensations de jeu, comme les gâchettes adaptatives et les vibrations haptiques.

À ce prix, la PS5 vaut-elle le coup ?

Si vous n’avez pas encore de PS5, et que vous avez le budget nécessaire, alors c’est une bonne affaire, notamment avec ces promotions. L’argent économisé vous permettra d’investir dans une seconde manette DualSense, un lecteur de disques pour les modèles numérique et Pro, ou un ou plusieurs jeux.

Attention, le prix du lecteur de disque a récemment baissé pour passer de 119,99 € à 79,99 €. Beaucoup de e-commerçants le proposent encore à son prix fort. Malheureusement régulièrement en rupture de stock, vous le trouverez au prix de 79,99 € sur le site officiel de Sony.

Les points à retenir sur la PS5

Plusieurs modèles, numérique, standard et Pro

Un modèle Pro plus puissant, mais dépourvu de lecteur de disques

Une manette DualSense au top

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !