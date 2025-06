Lecture Zen Résumer l'article

Sony a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour la manette DualSense, lancée en même temps que la PS5. Une mise à jour permettra de l’appairer à plusieurs appareils en même temps.

Gâchettes adaptatives, retour haptique pour les vibrations, microphone intégré, haut-parleur, gyroscope, ergonomie exemplaire… : c’est peu dire que la DualSense, manette de la PS5, empile les arguments. Et elle va bientôt en gagner un autre, a annoncé Sony dans un court message publié sur X le 10 juin.

« Vous souhaitez appairer votre manette DualSense à plusieurs appareils en même temps ? Une mise à jour prévue pour plus tard cette année va améliorer l’appairage », fait savoir la multinationale. Elle ne livre pas plus de détails sur ce que l’on pourra attendre de cette évolution bienvenue, ni sur un calendrier plus précis.

La DualSense va pouvoir s’appairer à plusieurs appareils en même temps

Si la DualSense fonctionne sur plusieurs appareils (PS5, PC, smartphone, tablette, Apple TV…), il est nécessaire de l’appairer à chaque fois qu’on veut passer de l’un à l’autre. Ce défaut rend l’expérience fastidieuse et force à faire l’acquisition de plusieurs manettes pour éviter de passer par les paramètres Bluetooth à chaque fois. Vous adorez votre DualSense Edge facturée aux alentours des 200 € ? Vous n’avez peut-être pas envie d’en acquérir deux pour jouer à la fois sur PC et sur PS5.

La manette DualSense de la PS5. // Source : Louise Audry pour Numerama

Sony ne dit pas comment la manette sera capable de reconnaître l’appareil sur lequel on souhaite la connecter. On pense par exemple à la situation où vous souhaitez jouer sur votre PC alors que votre smartphone est à proximité : si l’accessoire est appairé aux deux, auquel se connectera-t-elle ? Peut-être y aura-t-il une manipulation à suivre sur la DualSense pour une connexion instantanée, ce qui éviterait alors de passer par les paramètres Bluetooth pour le faire manuellement. En tout cas, ne pas avoir à appairer à nouveau est déjà une bonne nouvelle.

À noter que la manette de la Xbox Series S et de la Xbox Series X est capable de passer d’une console à un appareil connecté en Bluetooth grâce à une manipulation simple — qu’on vous explique ici. Pour faire simple, la manette Xbox est capable de garder en mémoire une console et le dernier appareil auquel elle s’est connectée (si elle est appairée à plusieurs). Microsoft s’appuie sur une technologie propriétaire, basée sur le Wi-Fi Direct, pour la liaison avec la console.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama