Lecture Zen Résumer l'article

Mercredi 4 juin à 23 heures, Sony organise un événement State of Play dédié aux futurs jeux de la PlayStation 5. Numerama vous propose un live-blog des annonces du constructeur japonais.

Sony est un petit malin. Alors que Nintendo lancera sa Switch 2 le 5 juin, un peu plus de huit ans après la première génération, la firme nippone a décidé de lui damer le pion en occupant — un peu — l’espace médiatique. À la veille du grand événement commercial de son concurrent, Sony diffuse une nouvelle édition de son State of Play, en cette semaine de Summer Game Fest (grand remplaçant de l’E3). De quoi couper l’herbe sous le pied, aussi, à Microsoft, qui a prévu son show le dimanche 8 juin (on rappelle que la multinationale propose actuellement des promotions sur l’ensemble de sa gamme PlayStation).

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les annonces PlayStation commentées en direct par Numerama

Vous n’avez pas envie de vous prendre la tête en regardant une conférence PlayStation à 23 heures un mercredi ? Ça tombe bien, Numerama le fait pour vous. Dans cette section, nous vous proposons des commentaires minute après minute des annonces de Sony. Les annonces les plus récentes sont en haut, les anciennes sont en bas. Pensez à actualiser la page régulièrement pour ne rien manquer.

22h15 : Les équipes de Numerama sont prêtes. Maxime et Nicolas se préparent à live-blogger la conférence. Rdv à 23 heures !

Ghost of Yotei. // Source : Sony

Que nous prépare Sony selon les rumeurs ?

Sony nous promet « des infos et des mises à jour au sujet de titres indispensables disponibles prochainement sur PS5 ». La console, lancée en novembre 2020, et numéro 1 du marché, sera bien évidemment la star d’un show qui « braquera les projecteurs sur une sélection de grands jeux développés par des créateurs à travers le monde ». Les termes sont posés : on verra de « grands jeux ».

Comment ne pas penser immédiatement à Ghost of Yotei, qui sera disponible en octobre et évitera finalement une confrontation directe avec GTA 6 (attendu pour mai 2026). D’autres jeux exclusifs pourraient apparaître, comme Marvel’s Wolverine, dont on attend toujours des nouvelles, ou encore Intergalactic: The Heretic Prophet, le prochain titre de Naughty Dog. Sony a sans doute quelques surprises en réserve : la période est propice aux grandes annonces.

Du côté des éditeurs tiers, il se murmure que Resident Evil 9 pourrait être le gros morceau de ce State of Play. On sait que le jeu est en développement chez Capcom et on attend désormais la grande révélation. Verra-t-on aussi un petit teaser pour la troisième partie du formidable remake de Final Fantasy VII, pensé comme une trilogie ? Ce serait l’occasion idéale de faire rêver un peu les fans.

Ce que l’on verra : des « gros jeux » à venir sur PS5.

Ce que l’on aimerait voir : l’annonce d’une grosse exclusivité PlayStation.

Ce que l’on aimerait bien voir mais n’arrivera jamais : un remake du premier jeu Uncharted avec disponibilité immédiate.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama